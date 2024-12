La Secretaría de Deportes de la provincia realizó, en la Fábrica de Talento de la ciudad de Ushuaia, la primera edición de la Gala a la Excelencia Deportiva. Fue una velada cargada de emoción y camaradería en la que se distinguió a deportistas fueguinos que se destacaron durante este 2024, atravesando barreras fuera de la provincia en el plano nacional e internacional.



USHUAIA.- El evento estuvo encabezado por el gobernador Gustavo Melella junto a la vicegobernadora, Mónica Urquiza. Además, contó con transmisión en vivo para toda la provincia a través de la TV Pública Fueguina; la concurrencia de deportistas, sus familias, entrenadores y dirigentes deportivos.



La Gala a la Excelencia Deportiva representa el reconocimiento que la Secretaría de Deportes entregará a partir de este año, de manera anual, a los deportistas fueguinos y fueguinas que hayan alcanzado logros deportivos nacionales e internacionales durante la temporada o conseguido la participación por mérito propio en las citas más importantes de su disciplina. En esta primera edición fueron galardonados 189 deportistas de disciplinas de conjunto e individuales.

El secretario de Deportes, Matías Runín, además de agradecer a todos los deportistas por ser parte de esta fiesta, felicitó a aquellos que recibieron la mención excelencia, que fueron quienes lograron primeros puestos en diferentes competencias, y también a quienes alcanzaron podios en sus respectivas presentaciones y recibieron las menciones de reconocimiento. «Cada uno de ustedes es importante para el desarrollo del deporte y son el espejo para muchos chicos y chicas de la provincia, por eso los alentamos a seguir adelante poniendo horas de entrenamiento y pasión por lo que hacen, nosotros vamos a estar acá para apoyarlos en lo que necesiten», dijo.

Luego los presentes compartieron un ágape, se tomaron fotos y compartieron videos institucionales que pueden verse en la redes del Gobierno de la Provincia.

Asistieron a la ceremonia además del ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita; la ministra de Trabajo, Sonia Castiglione; de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo; el legislador Federico Sciurano; la presidenta del Instituto Municipal del Deporte de Ushuaia, Liliana Gavilán y el secretario de Deportes de la provincia, Matías Runín, junto a su equipo de trabajo.

Deportistas premiados

