Pixar planea revivir a dos de sus películas más queridas con nuevas secuelas

Un informe reciente apunta a que la empresa de animación quiere recuperar la gloria trayendo de regreso dos películas que son amadas por el público.

Disney Pixar con sus últimas películas puede que haya conquistando al público, pero no logró impacto, ni la recaudación, como antes.

Durante la pandemia, el galardonado estudio de animación lanzó distintas historias, más profundas como “Soul”, “Luca” y “Turning Red”. Estas películas no tuvieron el privilegio de llegar a los cines, directamente fueron enviadas a Disney+ como una estrategia ante la presencia del COVID-19.

El público disfrutó de estas historias y sus personajes, pero a la hora de los números los resultados no fueron para nada los esperados. Bloomberg realizó un entrevista con Disney Pixar, allí la empresa del ratón reveló que el próximo movimiento de Pixar es volver a las raíces.

De acuerdo al informe, Pixar quiere una película que tenga un mayor atractivo para el público, lo que podría resultar en más repercusión y por ende más ingresos. Para concretar esta movida, el estudio se centrará en películas que ya tienen un atractivo masivo, esto dará lugar a secuelas y spin-off.

El primer paso de esta estrategia se verá con “IntensaMente 2”. La próxima parte de la estrategia la encabezan dos tanques de la empresa, Buscando a Nemo (2003) y Los Increíbles (2004)

“En una secuela, si publicas algo que no tiene buenos resultados, serás castigado por ello. Después de haber pasado por el estancamiento que tuvimos, sin duda será una buena prueba con Inside Out 2 para que veamos: ¿Esto todavía funciona o no?”, explicó el presidente de Pixar, Jim Morris. Pixar is reportedly considering making new sequels to #TheIncredibles and #FindingNemo



Si bien “Buscando a Nemo” y “Los Increíbles” tuvieron sus secuelas, Pixar quiere explotar más estas historias. Vale destacar que además de ser un éxito en los cines, estas películas significaron enormes ingresos para Disney gracias al merchandising y los activos de estas historias que se sumaron al parque de Disney.

Por el momento no hay más detalles sobre estos nuevos contenidos para Nemo y los superhéroes. Habrá que aguardar a los resultados de la secuela de “IntensaMente”. Tampoco hay que olvidar que Pixar prepara una quinta película de otro de sus tanques, Toy Story.