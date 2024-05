La nueva película de Transformers cobra fuerza y podría sumar a una estrella de Marvel Studios

La esperada continuación de Transformers: Rise of the Beasts está dando sus primeros pasos y de acuerdo a información reciente un conocido actor podría sumarse a la historia.

Transformers: Rise of the Beasts además de ser un éxito de taquilla, dejó el camino listo no solo para una secuela, sino para el inicio de un enorme crossover.

Luego de que Optimus Prime, los Maximals y los Autobots derrotaron a Unicron, tuvo lugar la escena post créditos, donde Noah Diaz, el personaje de Anthony Ramos, descubre que una organización está al tanto de lo sucedido en Perú y además sabe de la existencia de los seres de Cybertron, se trata los GI Joe.

Este momento fue completamente inesperado, los fans no tenían para nada el radar la posibilidad de que las dos franquicias podrían cruzarse. GI Joe y Transformers han tenido interacción, pero en los cómics, por lo que el filme sería la primera vez para estas franquicias compartan la pantalla grande.

Ahora Deadline trae novedades y es que la película de Transformers y GI Joe está en conversaciones para sumar a su primera estrella y no es otra que Chris Hemsworth.

El actor australiano conocido por haber dado vida a Thor Odinson en el MCU de Marvel Studios, estaría negociando con Paramount Pictures para sumarse a la acción de esta secuela. Chris Hemsworth is in talks to star in the ‘TRANSFORMERS’ & ‘G.I. JOE’ crossover movie.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/rxn5p5tIfw— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 30, 2024

Vale recordar que el Hemsworth está ligado a los seres de Cybertron y es que el actor formará parte de la película animada Transformers One, la cual tiene fecha de estreno para septiembre de este año.

En Transformers One Chris presta su voz para la versión joven de Optimus Prime. La cinta nos lleva al auge de Cybertron, para conocer a Optimus Prime y Megatron, antes de que se convirtieran en enemigos, cuando eran simples mineros llamados Orion Pax y D-16. One también cuenta con la participación de Scarlett Johansson como Elita-1 y Keegan Michael-Key como B-126, mejor conocido como Bumblebee.

Regresando a la película live action de Transformers y GI Joe, algunos rumores apuntan a que Hemsworth podría convertirse en el nuevo Duke, el líder de los Joes. En las entregas anteriores de la franquicia, el personaje fue interpretado por Channing Tatum.

Por el momento la nueva Transformers no tiene fecha de estreno confirmada.