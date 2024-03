Paul Rudd se refirió al futuro de Ant-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel

El actor que interpreta a Scott Lang respondió a una pregunta sobre si volveremos a ver al divertido héroe.

La situación actual de Marvel es complicada. Luego de repetidos fracasos en los últimos años, la que supo ser una de las productoras más exitosas se encuentra en un limbo creativo y la continuidad de varios héroes no parece tan asegurada.

Ese es el caso de Ant-man. El héroe que tiene la capacidad de reducir o ampliar su tamaño a medidas impensables no tuvo una última película que emocionara como se esperaba. Ant-Man and The Wasp: Quantumania tuvo un recibimiento muy tibio por parte de la crítica y los fans, y ahora es una incertidumbre.

Paul Rudd se encuentra promocionando su última película Ghostbusters: Frozen Empire y abordó recientemente la posibilidad de otra película en solitario de Ant-Man. “No tengo idea. No lo sé. Sí, no me corresponde a mí responder, tendrías que recurrir a Kevin Feige y esos tipos, supongo”, respondió en una alfombra roja.

La última vez que Rudd usó el traje del Hombre Hormiga fue en 2023 y dicha cinta trajo el inicio de la Fase Cinco de la Saga del Multiverso, dos años después de Vengadores: Endgame. A pesar de su importancia en la línea temporal del MCU, Quantumania recibió críticas mixtas y tuvo un desempeño inferior en taquilla, recaudando $463,6 millones de dólares en todo el mundo.