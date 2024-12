Paraguay celebra incorporación de la guarania como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Con un multitudinario concierto denominado “Guarania, Sonido del Alma Paraguaya”, realizado en el teatro lírico “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay (BCP), el país sudamericano celebró la inscripción de la guarania a la lista representativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

ASUNCION (Xinhua/NA).- En la oportunidad, el subdirector general de la Unesco, Ernesto Ottone Ramírez, hizo entrega oficial del certificado de la declaratoria de la guarania como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al presidente paraguayo, Santiago Peña.

El evento marcó además el inicio de la conmemoración en el país del centenario de la creación de este género musical que será en el año 2025, ya que en 1925 fue estrenada la primera composición por su creador, José Asunción Flores.

“El mundo entonces sabe desde hoy lo que el pueblo paraguayo ha sabido siempre, que en la guarania no solamente habita el alma misma de nuestra nación, sino que es una sublime creación que pertenece a todo el género humano determinada a la inmortalidad”, expresó en su discurso el mandatario paraguayo.

Peña afirmó que este reconocimiento internacional llega en un momento crucial para su país, mientras forja su proceso de renovación nacional, y la guarania les recuerda su capacidad infinita de resistencia y creatividad.

A partir de ahora los paraguayos asumen tres compromisos ante la Unesco y el mundo, siendo el primero el de preservar este legado como una tradición viva, nutriéndolo y transmitiéndolo a las nuevas generaciones que lo harán florecer con sus propias fuerzas, evaluó.

En segundo término, agregó, el de proyectar a la guarania como un puente de diálogo cultural entre Paraguay y el resto del mundo.

Y por último, el de fortalecer los espacios e instituciones que celebran y difunden la riqueza de la expresión musical nacional, asegurando que las futuras generaciones puedan seguir creando y reinventando este patrimonio vivo.

“La guarania, ahora embajadora universal de nuestra cultura lleva en sus notas la promesa de un Paraguay que honra su pasado mientras que construye su futuro, en cada melodía late la esperanza de una nación que fiel a sus raíces tiende puentes hacia el mundo. Hoy con orgullo puedo decir que la guarania es de la humanidad, escrita para y por la humanidad”, concluyó.

Por su parte, la ministra de Cultura paraguaya, Adriana Ortiz Semidei, rindió un homenaje a los creadores, intérpretes y promotores de la guarania, afirmando que “sin ellos esta joya de la identidad paraguaya no habría florecido ni sobrevivido. Hoy les decimos que su arte es inmortal y que desde este momento será cuidado como un tesoro universal”.

“Estamos en un momento histórico en Paraguay y hoy nos reunimos para celebrar la memoria de José Asunción Flores, su herencia, su legado, para celebrar no solo el arte y la música, sino también la esencia misma de lo que somos como nación”, resaltó.

Afirmó que este reconocimiento es un homenaje a la memoria colectiva y la creatividad del pueblo paraguayo, pero también es un llamado y un compromiso, así como una responsabilidad compartida entre el Gobierno y la ciudadanía, para seguir preservando la riqueza y la herencia cultural de su tierra.

“La guarania es el lenguaje musical que nace del alma paraguaya, ha trascendido nuestras fronteras y ha sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad aquí en su cuna, Asunción del Paraguay, madre de ciudades“, enfatizó.

Y concluyó: “Sigamos cantando nuestra historia, sigamos defendiendo un Paraguay que reconozca a su diversidad cultural, lingüística, que es su mayor riqueza y su mayor fortaleza”.