Para Donald Trump Jr., los Estados Unidos se convirtieron “en un mierdero” país “tercermundista”

Donald Trump Jr., hijo del expresidente estadounidense homónimo, aseguró que con la condena a su padre, los Estados Unidos se transformaron “en un mierdero tercermundista” por culpa de los demócratas.

BUENOS AIRES (NA).- “Culpable de todos los cargos. Los demócratas han logrado con éxito su intento de varios años de convertir EE.UU. en un mierdero tercermundista. El 5 de noviembre (día de las elecciones presidenciales) será nuestra última oportunidad para salvarlo”, publicó el hijo de Trump en una red social.

El hombre fue más allá: “Así es como se ve una república bananera del tercer mundo”.

Otros sectores del partido Republicano simpatizantes de Trump, sostuvieron que “Biden usa el sistema de Justicia como arma”, según una publicación del sitio Actualidad RT.

Tras la condena a Donald Trump, hallado culpable de la comisión de 34 delitos graves, relacionados con el caso de la compra del silencio de la actriz porno Stephanie Clifford, conocida profesionalmente como Stormy Daniels , sus partidarios reaccionaron en forma virulenta.

Según la agencia de noticias Reuters, llamaban a “disturbios y represalias violentas tras el veredicto” adverso.

