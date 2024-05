La Copa América impulsa la demanda de excursiones en EE.UU.

Civitatis anunció un aumento de más del 90% en la contratación de actividades durante el campeonato de fútbol.

La Copa América 2024, el campeonato de fútbol más importante del continente que tendrá lugar del 20 de junio al 14 de julio próximo en Estados Unidos, potenció el interés del turismo argentino para viajar al país nortemericano, así como también la demanda de excursiones y actividades en las ciudades sedes.

Así lo registró Civitatis, la compañía multinacional de distribución online de visitas guiadas y excursiones en español, quién anunció un aumento de más de 90% en la demanda de las actividades que ofrece su plataforma en las principales localidades estadounidense donde se jugarán los partidos, en relación con el mismo período del año pasado.

“La Copa América disparó las ventas de los tours que ofrecemos a través de nuestra plataforma de Civitatis principalmente en destinos como Nueva York (New Jersey), Miami y Atlanta, que son donde hasta el momento se sabe que jugará la selección argentina”, expresó Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis Argentina y Business Development en Chile y Uruguay.

Por lo pronto la selección argentina tiene confirmada su presencia para el 20 de junio a las 21 horas en el Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia donde jugará contra Canadá; el 25 de junio a las 22 horas en el MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey donde se disputará contra Chile; y el 29 de junio a las 21 horas en el Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, donde lo hará contra Perú.

Muchos fanáticos del fútbol no solo ya reservaron sus entradas para estos partidos sino también las actividades que realizarán durante su viaje, y en este marco Civitatis enumeró las de mayor demanda por los viajeros argentinos que visitarán Estados Unidos motivados por el campeonato deportivo:

En Atlanta, las actividades de mayor interés por parte de los usuarios de Civitatis para fines de junio y principios de julio son: visita al Acuario de Georgia; Free tour por el Parque Olímpico del Centenario; Tours por los escenarios de Stranger Things y/o de The Walking Dead y el paseo en helicóptero por la ciudad.

En New York (la ciudad turística cercana a New Jersey), las experiencias de mayor demanda para esas fechas son las siguientes: Visita al SUMMIT de Nueva York; Ascenso al Empire State y/o a The Edge; Tour por el alto y bajo Manhattan; Paseo en helicóptero por Nueva York; y el Paseo a la Estatua de la Libertad y Ellis Island.

Por su parte, en Miami, la mayoría de los usuarios de Civitatis que viajarán a la Copa América seleccionaron las siguientes actividades para completar su estadía: Tour por la ciudad y paseo en barco por las casas de los famosos; excursión a los Everglades; Paseo en lancha rápida; visita guiada por Wynwood y/o free tour por Little Havana; y excursión a Cayo Hueso.