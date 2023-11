Página negra histórica: Ateneo se fue a la B

La etapa regular del Clausura cerró con una fecha que contó con más de 50 goles y el descenso a la Primera B de AATEDYC y el histórico Ateneo. Se definieron los cruces de 4tos de Final y Arturo Pratt, por goles a favor, disputará la promoción ante Millo FDM o Andes del Sur.

USHUAIA.- Tenía que suceder, el análisis profundo será materia del día a día de acá y hasta que los nuevos objetivos deportivos se presenten, pero era inevitable, dos elencos iban a perder su lugar de prestigio en el la primera plana del Futsal Ushuaiense y así ocurrió. Ateneo, AATEDYC y Arturo Pratt lucharon y libraron verdaderas finales para salvarse del descenso, pero solo los de la colectividad, y por nada más que un gol de diferencia, se salvaron, por ahora, del abismo.

El camino recorrido

La apertura de esta última fecha, allá por las 16 horas en el Cochocho Vargas, tuvo como protagonistas a AATEDYC y Comercio. El duelo se presentaba seductor e interesante ya que tenía un claro matiz de clave para ambos contendientes.

Es que como sabemos el elenco Azul luchaba por sostener la categoría y para eso debía sumar ante el verdinegro. Por su parte, los de Ralinqueo necesitaban si o si el triunfo ya que cualquier otro resultado los dejaría automáticamente fuera de los cuartos de final de Clausura y con su clasificación a Liga Nacional prendiendo de un hilo.

Y si estos eran los panoramas postulantes, estaba claro que el camino de ambos no había sido el imaginado, el traslado a principio de año o de la competencia actual, pero ahí estaban, ahí con sus ilusiones, sus herramientas y sus necesidades, también con sus dudas y aciertos porque de eso se trata.

Y en ese último rubro, el de los aciertos, pegó Comercio. Porque AATEDYC fue un más que digno rival, incluso uno se animaría a creer que no mereció la derrota porque el Azul de la mano de un Maxi Toro intratable y el corazón brindado al máximo por parte de Seveca, tuvieron muy a maltraer a Comercio y al arco de Sánchez, pero se gana con goles, no con corazón.

Por eso la jerarquía de Comercio terminó inclinando la balanza para un 4-1 final que le dio respiro a los de Ruli y le marcó el camino del descenso consumado a los de Sánchez.

Será momento de revisar el camino recorrido para AATEDYC, que hasta hace no mucho, de la mano de Arizmendi, peleaba fuerte en los torneos, pero que se ha ido desdibujando hasta este amargo momento.

Otras decisiones

Como la bola no para y no da respiro, Galicia y Los Andes pisaron la pista azul de juego a las 17:30, si bien, ambos elencos tenían casi todo juzgado en esta etapa regular, no era un partido más, era acaso un choque para confirmar por unos o por otros el andar de este año.

Es que como hemos mencionado AATEDYC acababa de perder la categoría, pero tanto Andes como Galicia se encontraban por debajo del azul previo al inicio del Clausura y, sin embargo, los dos contendientes llegaron a esta cita completamente fuera de cualquier riesgo.

Más aún, Andes todavía con la posibilidad de meterse en LNFA y Galicia ya con ese boleto asegurado más la chance de ser el único escolta de Mercantil en el Clausura. Y esto último ocurrió: Galicia, de curva ascendente en esta última mitad del año, ratificó su buen y prolijo momento. Inició el match 0-1 abajo por el tanto de penal convertido por Quinteros pero desde la paciencia y la corrección en la toma de decisiones logro revertir el score. Por eso el Galo, de la mano de un Nicolás Barbosa imparable y recambio que siempre sumó, terminó llevándose un 4-1 que lo pone como un rival a tener en cuenta.

Los Andes, pese a la derrota, ya está metido en playoffs dónde deberá verse las caras con HAF, pero algo está claro, tanto el Galo como el Vidriero, supieron tomar decisiones a tiempo.

El Banquete del Banquete

Si tan solo mencionásemos que el choque a continuación terminó con un marcador final de 11-8, no habría tanto más que acotar. Todos estaríamos de acuerdo de que a lo mejor se trataba de un partido de exhibición o un casados contra solteros. Pero no, lo que estaba en juego, al menos para uno de los dos contrincantes, era la permanencia en la categoría, lo que sucede es que ese contrincante era Arturo Pratt, que no comprende de escatimar, que no tiene interés en especular le toque el escenario que le toque.

Y este escenario que le tocaba en suerte se llamaba Mercantil, otro que no escatima. Por eso a tan solo cuatro minutos de haber iniciado el juego ya teníamos en el tablero la escandalosa cifra del 4-1 a favor de Pratt con un triplete de un Caruso totalmente descontrolado.

Y uno creería que, con Pratt jugándose la permanencia en Primera, el elenco de la colectividad cuidaría semejante resultado como oro, pero no, por supuesto que no. Porque de lo contrario no estaríamos hablando de Pratt. Siguió yendo para adelante el elenco de los Guala, tan bien para adelante como mal para atrás por eso el cierre de la primera mitad terminó 7-5, pero a favor de Mercantil, una completa y maravillosa locura que obviamente tuvo su continuidad en el complemento.

Es que del otro lado Godoy, Corcho Pérez y el Burro Mansilla también querían lo suyo y ya que se estaba en el baile, bailaron. Los goles se les caían de los bolsillos a ambos pero la jerarquía de los del CECU terminó inclinando la balanza. Se lo llevó Mercantil, fue 11-8 como dijimos, pudo ser por más, pudo ser por menos, pudo ser para Pratt incluso, pero lo real, lo inobjetable es que los de la colectividad no iban a cambiar su ADN en un momento tan bisagra, estuvieron dispuestos a morir con las botas puestas y quedaron a esa hora de la tarde a un paso del descenso.

Descendió Ateneo

No amerita otro título, para nuestro Futsal no es un momento más. La rica historia de nuestro deporte madre tiene sin dudas al Ateneo Futbol Club como uno de los elencos más emblemáticos, además de uno de los más ganadores y cuna de muchos de los cracks que está tierra ha visto sobre la 40×20.

La casa de Hugo Romero, de Pérez, de los Nicoliello. La casa de Joel González, del Burro Mansilla, del Terror González, la casa de los Alderete, de los Aravena, de los Araya, de los pibes que lucharon hasta el último segundo, la casa del propio Leo Aranda. De Machi Perez…

Ateneo se jugaba la última ficha, ponía la última esperanza en su duelo ante la UOM, un rival para nada sencillo, y el Atepop estuvo cerca, demasiado cerca. Ese grupo de pibes como Bueno, Rogel, Caballero o Arnez, más la experiencia ya de Coronda, Tolaba o Román Guerrero lo intentaron con fundamentos más que elogiables en la tarde del domingo.

Lo perdían, lo empató el Terror González, lo volvían a perder, una vez más lo empataron, lo fueron incluso ganando, pero la UOM volvió a ponerse pardas, 6-6 marcaba el score a falta de tres minutos tras el desahogo del grito del arquero Vázquez, cuando Matías Aravena tuvo en sus pies la chance de poner adelante a Ateneo desde el punto del doble penal, pero Pablo Ramos desvió el remate.

Si bien hasta ahí al Verde le alcanzaba con la igualdad para aferrarse a la permanencia, en el medio bochas en los palos, la caprichosa cruzando de lado a lado la línea de los arcos, coqueteando con el gol y jugando con el ritmo cardíaco de propios y ajenos dominaba la escena.

Pero como ella siempre decide, eligió cerrar la noche con quién la conquistó primero, eligió irse con Agustín Márquez, uno de los emblemas del metalúrgico, que con un zapatazo abrió el partido y con otro zapatazo aún mejor lo sentenció, al duelo y a Ateneo.

La historia entera del Atepop vivirá un año de reflexión en el 2024, ha perdido la categoría Ateneo. No es una página más, la Primera B no es una división sencilla, deberá no subestimar el presente la institución verde y luchar por volver a ser.

Tablas en el Prime Time

La noche no podía cerrar de otra manera, después de una jornada extensa y totalmente plagada de emociones, había que poner la bola bajo la suela y disfrutar, y para disfrutar, dos de los elencos más indicados son Camioneros y HAF. Dos que ponían tanto en juego en este match, pero que por supuesto siempre quieren competir al cien de sus posibilidades y así lo hicieron.

Eso sí, ambos arrancaron el duelo con la misma cantidad de puntos en el Clausura por lo que el ganador se quedaría con la tercera ubicación de la tabla pensando en los cuartos de final, aunque no hubo ganador, no o si, depende de cómo uno lo mire.

Es que los de Hernández llevaron su mejor pilcha, toda la gala y el arsenal a disposición de RH y sus dirigidos para enfrentar a un Camioneros juvenil, hace rato que marcamos que el Camión viene en recambio. Bueno, este Camioneros es realmente juvenil. Afuera el Mono Hidalgo, afuera Gabriel Espinoza, afuera el Mago Gatica, afuera Luciano Nicoliello, afuera Mauri Nieto.

Demasiados nombres ausentes en la nómina, por eso uno hubiera apostado que el rojinegro se lo llevaría sin problemas al juego, pero es Camioneros, siempre es y será Camioneros.

Más aún cuando a los dos minutos de iniciado el duelo fue Damián Nicoliello quien capitalizó una jugada colectiva cinco estrellas y a un toque por parte de HAF. Todo indicaba que ese sería el rumbo de la velada, pero no. Los pibes del Camión no se apichonan y HAF no administró bien su arsenal en los cambios. Por eso, el talento de jóvenes como Fuhr, Grandis o el Chelo Garro más la experiencia en cancha de Nelli e Italo Gómez, equilibraron las acciones hasta llevar el encuentro en tablas al cierre.

Fue un punto para cada uno, pero HAF se irá sintiendo que, pese a su remontada reciente en el Clausura, no pudo con los juveniles del Camión y los pibes, en cambio, se irán sabiendo que el proceso hasta acá realizado les está dando la posibilidad de plantarle cara a cualquiera.

Son ángulos de vistas, formas de ver un punto que, de no analizarse con cuidado, sería un riesgo para el futuro de cualquiera de los dos elencos. Ahora la cabeza hacia la parte más linda, hacía los cuartos de final. El rojinegro se medirá con Los Andes en tanto que Camioneros tendrá un choque de riesgo frente a UOM.

Los descensos ya consumados resonarán durante toda la semana. Pratt, que aún tiene una vida más, deberá jugar la promoción pero primero tendrá una nueva cita ante Mercantil por los playoffs de este Clausura, playoffs que ya están definidos cómo mencionamos y que nos harán reeditar noches frenéticas y plenas de nuestro deporte madre.

Se acabó el banquete, pero el show acaba de comenzar.