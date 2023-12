Oro para Ojeda, plata para Verón, bronce para García

Hoy finalizarán en La Pampa los VII Juegos EPaDe y los V Juegos ParaEPaDe, con presencia fueguina únicamente en las pruebas de judo por equipos, y en el relevo del mountain bike masculino.

RIO GRANDE.- Ayer, en atletismo, Antonella Ojeda ganó su tercer oro, en este caso en salto en alto (1,56), donde su compañera Josefina García se ubicó 3° (1,45). En natación, Milagros Verón obtuvo su segunda presea, al finalizar 2° en los 50 metros pecho (37:00). Mientras que en ciclismo, Thomas Jones concluyó 6° en la tercera y penúltima etapa (cross country olímpico). En cuanto a los equipos, todos cayeron en su despedida, sin poder zafar del sexto puesto.

CICLISMO (MTB)

Masculino (14/16 años, en Toay): Etapa 3, cross country olímpico Individual (participantes: 27): 1.Sebastián Matucci (RN) 39:00 (100 puntos); 2.Fausto Reyes (Nq) (80); 3.Pedro Correa (Nq) (70); 6.Thomas Jones (TdF) 39:03 (60); 20.Thiago Sánchez (TdF) (32); 21.Valentino García (TdF) (30); 25.Tomás Santana (TdF) (22); 27.Ricardo Ruiz (TdF) (18). Equipos (6): 1.Neuquén 251; 2.R.negro 206; 3.La Pampa 148; 4.Chubut 146; 5.Santa Cruz 128; 6.T.Fuego 122. General: 1.R.Negro 608; 2.Neuquén 571; 3.Chubut 526; 4.La Pampa 413; 5.T.Fuego 402; 6.Santa Cruz 395. Hoy (9:00): 4° etapa, relevos por equipos. 50 PECHO. Verón (2°), la pampeana Morena Aranda (2°) y la local Delfina Giraldes (3°).

BASQUETBOL

Femenino (hasta 17 años, en Santa Rosa): 5° puesto: R.Negro (5°)-T.Fuego (6°) 76-17 (9-6/28-8/57-12); semifinales: Santa Cruz (1°)-La Pampa (4°) 75-62; Chubut (2°)-Neuquén (3°) 47-68. Hoy: 10:00 La Pampa-Chubut (3° puesto); 14:00 Santa Cruz-Neuquén (Final. Masculino (hasta 15 años, en Santa Rosa): 5° puesto: Chubut (5°)-T.Fuego (6°) 57-35 (16-1/30-9/40-20); semifinales: La Pampa (1°)-Neuquén (4°) 69-73; R.Negro (2°)-Santa Cruz (3°) 61-56. Hoy: 12:00 La Pampa–Santa Cruz (3° puesto); 16:00 Neuquén–R.Negro (Final).

FUTBOL

Femenino (hasta 15 años, en General Pico): 5° puesto: Neuquén (3° A)-T.Fuego (3° B) 3-0; semifinales: R.Negro (1° B)-La Pampa (2° A) 0-0 (5-6); Chubut (1° A)-Santa Cruz (2° B) 0-0 (2-4). Hoy: 15:00 R.Negro-Chubut (3° puesto); 17:00 La Pampa-Santa Cruz (Final). Masculino (hasta 15 años, en Santa Rosa): 5° puesto: Santa Cruz (3° A)-T.Fuego (3° B) 2-0; semifinales: R.Negro (1° A)-Neuquén (2° B) 0-0 (3-1); Chubut (1° B)-La Pampa (2° A) 2-2 (3-4). Hoy: 11:00 Neuquén-Chubut (3° puesto); 17:00 R.Negro-La Pampa (Final).

VOLEIBOL

Femenino (hasta 16 años, en General Acha): 5° puesto: Neuquén (5°)-T.Fuego (6°) 3-0 (26-24/25-16/25-22); semifinales: La Pampa (1°)-Santa Cruz (4°) 3-0; R.Negro (2°)-Chubut (3°) 1-3. Hoy: 15:00 Santa Cruz-R.Negro (3° puesto); 17:00 La Pampa-Chubut (Final). Masculino (hasta 16 años, en Eduardo Castex): 5° puesto: Chubut (5°)-T.Fuego (6°) 3-0 (25-7/25-15/25-15); semifinales: La Pampa (1°)-Neuquén (4°) 3-2; R.Negro (2°)-Santa Cruz (3°) 3-0. Hoy: 15:00 Neuquén-Santa Cruz (3° puesto); 17:00 La Pampa-R.Negro (Final).

Personas con Discapacidad

Atletismo: Femenino: 100m: Clase 13 (Ciegos y disminuidos visuales): 1.Mahia Alonso 13.89. Clase 35: 1.Florencia Aguilar 22.27. Bala: Clase 15 (Sordos e hipoacúsicos): 7.Sol Aguirre 3,80. Jabalina: Clase 15: 3.Aguirre 7,15. Clase 21: 1.Melany Gareca 3,71; 2.Candela Paz 3,07. Clava: Clase 33: 1.Agustina Dautel 10,08. Posta mixta 4x100m: 3.T.Fuego (Candela Paz/Mahia Alonso/William Flores/Guillermo Cerdán) 1:05.05. Posiciones finales (incompleto: 13 puntos al 1°; 9 al 2°; 7 al 3°; 5 al 4; 4 al 5°; 3 al 6°; 2 al 7°; 1 al 8°): 1.La Pampa 319; 2.Santa Cruz 296; 3.R.Negro 250; 4.T.Fuego 215; 5.Neuquén 176; 6.Chubut 151. Masculino: 100m: Clase 20: 4.Ian Sánchez 13.45; 5.Axel Godoy 13.57; 6.Juan Chpilyk 17.33. Clase 40: 1.Lorenzo Oliva 30.54. Clase 46: 2. Guillermo Cerdán 15.14. Clase 54: 2.Maico Velárdez 38.48. Bala: Clase 15 (Sordos e hipoacúsicos): 5.Lautaro Jaramillo 6,51. Clase 40: 1.Oliva 5,00. Jabalina: Clase 12 (Ciegos y disminuidos visuales): 4.Emanuel Gianini 6,00. Clase 46: 2. Cerdán 15,33. Posiciones finales: 1.R.Negro 460; 2.Santa Cruz 363; 3.Chubut 353; 4.Neuquén 278; 5.La Pampa 270; 6.T.Fuego 232.

Natación: Femenino: Posiciones finales (9 puntos al 1°; 7 al 2°; 6 al 3°; 5 al 4°; 4 al 5°; 3 al 6°; 2 al 7°; 1 al 8°): 1.La Pampa 316; 2.R.Negro 217; 3.Chubut 194; 4.Neuquén 187; 5.T.Fuego 43; 6.Santa Cruz 40. Masculino: 100m Libre: S14 (Intelectuales): 6.Emiliano Albers 1:22.13; 7.Ignacio Vera 1:34.60. S21: 2.Bautista Miño 1:54.11. Posiciones finales: 1.R.Negro 301,5; 2.La Pampa 251; 3.Chubut 242; 4.Santa Cruz 192,5; 5.Neuquén 155; 6.T.Fuego 74.

Boccia BC3 (mixto): 1.Chubut; 2.R.Negro; 3.Santa Cruz; 4.La Pampa; 5.T.Fuego; 6.Neuquén. Posiciones finales PCD (9 puntos al 1°; 7 al 2°; 6 al 3°; 5 al 4°; 4 al 5°; 3 al 6°): 1.R.Negro 51; 2.La Pampa 49; 3.Santa Cruz 37; 4.Neuquén 33; 5.Chubut 30; 6.T.Fuego 19 (sin representantes en básquetbol silla de ruedas y Boccia BC1 mixto).

ATLETISMO

Femenino (13/15 años, en Santa Rosa): Alto (participantes: 8): 1.Antonella Ojeda (08)1,56; 3.Josefina García (09) 1,45. Jabalina (500 gramos) (10): 9.Gisella Yess (09) 13,73; 10.Abril Enchieme (08) 9,94. Posta combinada (4×100/200/300/400m) (6): 5.T.Fuego (Ojeda/Morena Díaz/Amy Vargas/Candela Fernández) 2:41.43. Posiciones finales (13 puntos al 1°; 9 al 2°; 7 al 3°; 5 al 4; 4 al 5°; 3 al 6°; 2 al 7°; 1 al 8°; doble en los relevos): 1.Chubut 178; 2.La Pampa 155; 3.Santa Cruz 124; 4.T.Fuego 106; 5.Neuquén 95; 6.R.Negro 77. Masculino (13/15 años, en Santa Rosa): Largo (participantes: 12): 9.Uno De Antueno (09) 4,97; 10.Francisco Vaca (10) 4,71. Martillo (4 kilos) (11): 8.Miqueas Allende (08) 30,66; 9.Santino Pianovi (09) 29,16. Posta combinada (4×100/200/300/400m) (6): T.Fuego (Valentino Portella/Bruno Malizia/Ian Bianchi/Juan Flores) descalificado. Posiciones finales: 1.Chubut 141; 2.La Pampa 137; 3.Santa Cruz 137; 4.R.Negro 120; 5.T.Fuego 109; 6.Neuquén 49.

JUDO

Femenino (15/17 años, en Santa Rosa): Certamen por equipos (finaliza hoy): victoria vs. Neuquén; derrota vs. Chubut. Posiciones (8 puntos al 1°; 5 al 2°; 4 al 3°; 3 al 4°; 2 al 5°; 1 al 6°): 1.T.Fuego 30; 2.R.Negro 24; 3.Chubut 21; 4.Neuquén 19; 5.La Pampa 13; 6.Santa Cruz 11. Masculino (15/17 años, en Santa Rosa): Certamen por equipos (finaliza hoy): victoria vs. Santa Cruz; derrota vs. La Pampa. Posiciones: 1.Neuquén 33; 2.T.Fuego 32; 3.Chubut 24; 4.R.Negro 21; 5.La Pampa 20; 6.Santa Cruz 10. Hoy: certamen por equipos.

NATACION

Femenino (hasta 15 años, en San Rosa): 50m Pecho: 2.Milagros Verón 37.00. 4x100m Libre (participantes: 6): 6.T.Fuego 4:43.61. Posiciones finales (9 puntos al 1°; 7 al 2°; 6 al 3°; 5 al 4°; 4 al 5°; 3 al 6°; 2 al 7°; 1 al 8°; doble en los relevos): 1.Santa Cruz 272; 2.La Pampa 221; 3.Neuquén 132; 4.R.Negro 115; 5.Chubut 78; 6.T.Fuego 46. Masculino (hasta 15 años, en Santa Rosa): 4x100m Libre (6): 6.T.Fuego 4:39.47. Posiciones finales: 1.R.Negro 206; 2.Neuquén 177,5; 3.Chubut 176; 4.La Pampa 166,5; 5.Santa Cruz 114; 6.T.Fuego 24.