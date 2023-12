ADEFU goleó a Camioneros y habrá tercera final el domingo

La serie final del Torneo Clausura de Futsal AFA se extendió al tercer y definitorio cotejo; el miércoles por la noche ADEFU goleó a Camioneros 5-1 igualando 1-1 y forzó un juego más, evitando que su rival se llevase el campeonato por adelantado.

RIO GRANDE.- Ahora, la finalísima se disputará el domingo venidero desde las 21:00 en el gimnasio Jorge Muriel.

Otra noche gloriosa para esta disciplina, una gran final protagonizaron Naranjas y Verdes ante un marco acorde a lo que se estaba jugando, y desde el vamos, ADEFU que era el más necesitado, salió con más decisión a quedarse con la victoria para igualar la serie.

Con dos cuartetos bien definidos de entrada y con un as bajo la manga que sacó a relucir, los de Matías García no dejaron jugar a un Camioneros que no entró con todos los sentidos al campo de juego, fue una sombra con relación al primer juego y si bien no hubo muchas emociones en los primeros pasajes de esta segunda final, cuando el Naranja mandó a la cancha ese as escondido, Mauro Rain marcó la diferencia. Los festejos de ADEFU más que merecidos, por el juego y porque enfrente tuvo al invicto Camioneros, quien ahora llegará con muchos interrogantes al pleito final. (Fotos Martín Andrade).

El chico que siempre estuvo en la lista de buena fe de ADEFU aunque esta temporada jugó a préstamo en Buenos Aires, fue habilitado, y en la primera pelota que tocó, la cruzó al ángulo, un golazo a los 8:15 para abrir el marcador.

Y tan metido estaba el Naranja que a los 11:19 se puso 2-0 arriba y fue a partir de una enorme salida individual de Joel Coronel, quien dejó dos hombres por el camino en velocidad y cuando llegó bien a la banda derecha metió un enorme pase al segundo palo para el ingreso solitario de Franco Velázquez quien logró vencer otra vez al gran Ale Godoy.

Lejos de bajar la presión en la marca y aprovechar los espacios, los de García a los 13:30 cortaron una pelota por el medio, tomó mal parado a todo Camioneros y la pelota terminó por la izquierda para el ingreso sin marca de Mauro Rain quien ante el achique del arquero, se la picó de forma extraordinaria y colocó el 3-0 ante la locura de su parcialidad.

Camioneros apeló a su garra para poder forzar algo y cuando a la primera parte le restaban 2:15 por jugar, recién allí tuvo su primera llegada al arco del reaparecido Sergio Vázquez, aunque la enorme jugada entre Seba Delfor y Wlady González se fue afuera.

En los instantes finales el Verde mandó a la cancha a Sergio Barrios como arquero jugador y fue justamente éste quien empujó una pelota a la red sobre los 19:30, cuando su equipo supo como moverla hasta generar la superioridad numérica y meter la pelota al medio para la aparición solitaria del cierre debido en arquero jugador.

El complemento fue distinto, el Verde se paró mas firme en defensa y tuvo a los 3 minutos una situación clarísima en los pies de Paco Andrade que se fue por poco arriba del travesaño y que bien pudo comenzar a cambiar la historia y que le dio el ánimo para que desde los 6:35 comenzase a jugar con arquero jugador.

Pero se encontró con un ADEFU muy bien parado en defensa, pocas veces el rival pudo ganar en el uno contra uno y menos cuando el rival intentó ejecutar desde media distancia, siempre bloquearon a su arquero de la mejor manera y nunca corrió peligro la valla de Vázquez.

Ya no hubo tantas corridas como en la primera etapa cuando por momentos era de ida y vuelta, fue un juego más estacionado, a pedir de la gente Naranja, quien tras controlar el juego hasta el mismo cierre del partido, se le abrieron más espacios para sacar contragolpes ante la desesperación del rival.

Y así sentenció el juego ADEFU, primero a los 18:43 quien comandó la contra fue el arquero Vázquez quien con su buen pié armó una doble pared magistral con Geber Muñoz, para dejarlo sólo a este último y así pasar a ganar 4-1.

Cuando al reloj le quedan 40 segundos por jugar, Julito Chávez recuperó una pelota en su propio córner y al ver el arco vacío, le pegó de larga distancia, la pelota pegó en el palo y nadie fue a buscar el rebote, pero sí el juvenil que no la dio por perdida y al recuperarla ante que se fuese afuera de los límites, metió un centro para la aparición solitaria de Geber Muñoz quien selló la goleada, dejando sin invicto a Camioneros y peor aún, lo dejó lleno de dudas para la revancha final.

La Finalísima, el domingo

El gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV se vestirá de fiesta este domingo, porque el Futsal AFA puede coronar varios campeones del Torneo Clausura en distintas categorías, pero donde sí habrá un campeón será en la máxima divisional cuando vuelvan a verse las caras por tercera vez Camioneros y ADEFU quienes tienen la serie igualada 1-1.

Los dos mejores elencos del actual certamen no se han sacado ventaja, dado que cada uno fue muy superior al otro en cada una de las finales que disputaron, aunque quien llega mejor a la tercera final es ADEFU por haber sido el último ganador y por la forma en la cual redujo a su rival, dejándolo casi sin opciones de gol, obviamente nunca antes en lo que va del certamen y del año, lo había superado tan claro al conjunto de Nicolás Barrios que ya sabe que este año no jugará la Liga Nacional de Futsal Argentina, y que deberá seguir un trabajo pensando en fines de marzo venidero.

Y si de Camioneros hablamos, llega a este choque con todo su potencial a disposición, exceptuando al arquero Mechota Vidal quien se lesionó a mediados de temporada y no está apto para jugar desde el arranque, pero luego, tiene todo, Facundo Perpetto, Alejandro Godoy, Sebastián Delfor, Franco Torres, Juan Barrientos, Nicolás Huell y Franco Andrade entre otros.

El Naranja por su parte, no sólo que llega con todo, sino que además la llegada de Mauro Rain con otro ritmo de juego por haber estado jugando hasta hace días en Buenos Aires, le solucionó muchos problemas, sobre todo de gol, en su primera noche de gala se anotó dos y fue una pesadilla tanto en ataque como en defensa.

Pero todo el equipo brilló el miércoles por la noche, desde su arquero Sergio Vázquez, pasando por su capitán Facundo Gandolfi, Joel Coronel, Gonzalo Cárcamo, Franco Velásquez, Julio Chávez y Geber Muñoz, quien está derecho para el gol en los últimos juegos.

ADEFU 5 – 1 Camioneros

ADEFU: Sergio Vázquez; Facundo Gandolfi, Gonzalo Cárcamo, Geber Muñoz y Julio Chávez. Fi. Joel Coronel, Gustavo Muñoz, Nicolás Calvo, Franco Velázquez y Mauro Rain. No ingresaron Pablo Machado, Tiago Wasinger, Guillermo Andrade. DT: Matías García.

Camineros: Alejandro Godoy; Sergio Barrios, Nicolás Huell, Franco Torres y Franco Andrade. Fi. Facundo Perpetto, Wladimir González, Juan Barrientos, Sebastián Delfor, Erik Zaraza. No ingresaron Franco Uribe, Braian González Zapata, Gonzalo Cuesta, Rodrigo Sofía. DT: Nicolás Barrios.

Arbitros: Guillermo Cok y Esteban Barrientos.

Estadio: Gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV.

Goles PT: 1-0 8:15 Mauro Rain (ADEFU); 2-0 11:19 Franco Velázquez (ADEFU); 3-0 13:30 Mauro Rain (ADEFU); 3-1 19:40 Sergio Barrios (Camioneros).

Goles ST: 4-1 18:43 Geber Muñoz (ADEFU) y 5-1 19:40 Geber Muñoz (ADEFU).

Incidencias: No se registraron.

Goleadores

Jugadores Clubes Goles

Gabriel Sánchez San Isidro 18

Facundo Gandolfi ADEFU 14

Francisco Andrade Camioneros 13

Facundo Perpetto Camioneros 12

Lucas Vera San Isidro 11

Sergio Barrios Camioneros 10

Nicolás Gallo San Isidro 10

Geber Muñoz ADEFU 10

Lucas Achar Estrella Austral 9

Braian Brito Escuela Argentina 9

Jonatan Barrera Estrella Austral 8

Julio Chávez ADEFU 8

Joel Coronel ADEFU 8

Alan Ojeda Los Troncos 7

César Escobar Los Troncos 6

Maximiliano Garay Escuela Argentina 6

Nicolás Huell Camineros 6

Gonzalo Lafuente ADEFU 6

Franco Velázquez ADEFU 6

Sebastián Villarroel San Isidro 6