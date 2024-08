“Necesitamos una Legislatura funcionando y comprometida”, dijo Von der Thusen

Ante el pedido de suspensión de la sesión del día 29 de agosto, los legisladores Von der Thusen, Lechman, Löffler, Villegas, Coto, Gracianía y Lapadula, solicitaron a la Presidencia de la Cámara Legislativa que convoque a una Sesión especial para el día viernes 30 de agosto a las 12:30.

USHUAIA.- Al respecto, el legislador de Somos Fueguinos, Raúl von der Thusen, se mostró “sorprendido” por la resolución que tuvo origen en la presidencia de la Legislatura Provincial y que deja sin efecto la convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria que estaba prevista para este jueves 29 de agosto.

El Parlamentario cuestionó que “se llegue a esta resolución sin ningún tipo de fundamento. Si bien decide la mayoría, también queda en evidencia que ciertos sectores no están dispuestos a que la Legislatura tenga un funcionamiento acorde a la coyuntura que estamos atravesando.”

En este sentido, remarcó que “la crisis es más que palpable y a un día de sesionar, no podemos postergarla para el 19 de septiembre, es decir, demorarla casi un mes más, sumando ya tres meses sin sesionar. Hay legisladores que evidentemente tienen una agenda absolutamente distinta y fuera de la realidad de los fueguinos y se ve reflejada en este tipo de acciones”. Von der Thusen recordó que “la última Sesión Ordinaria fue el pasado miércoles 12 de junio y no podemos desconocer que en todo este tiempo la crisis se fue agudizando. Es inexplicable que algunos de nuestros pares decidan no sesionar y también una falta de respeto para los fueguinos que nos pusieron en este lugar”.

Asimismo, advirtió que “son innumerables los reclamos y pedidos de ayuda que recibimos en nuestro bloque y que seguramente se replican en el resto de los despachos de la legislatura. Sin embargo, los intereses partidarios vuelven a adueñarse de una agenda que está alejadísima de la realidad de la gente”.

“Los vecinos de Tierra del Fuego quieren vernos resolver, en la medida de nuestras posibilidades, los problemas que hoy los atraviesan día a día. Y hoy, por la falta de sesión, no estamos cumpliendo con este pedido de la comunidad. Es por este motivo que nos pusimos de acuerdo para convocar a una Sesión Especial para tratar temas importantes que no pueden esperar más”.

Finalmente, Von der Thusen expresó que “este llamado a Sesión Especial responde a la necesidad de trabajar en los temas urgentes que necesitan los fueguinos y que no pueden postergarse como la moratoria impositiva para comerciantes cuidando el empleo del sector privado; los pedidos de informes sobre las RUPE y discapacidad; beneficios a personas adultas mayores y las ONG, y las modificaciones a ciertas leyes que entendemos beneficiarán a muchos sectores sociales, entre otros temas de interés ciudadano”.