Nacional Fase 1 de Cadetes

Al mediodía, en la Casa del Deporte (Ushuaia), comenzará el Campeonato Nacional Fase 1 de Handball, en la categoría Cadetes (nacidos entre 2007 y 2010), con la participación de 5 equipos en cada rama.

RIO GRANDE.- Universitario y Real Madrid (ambos de Río Grande), Escuela Municipal (Los Antiguos) y Centro de Galicia (Ushuaia) presentan ambas formaciones. También jugarán las mujeres de Escuela Municipal (28 de Noviembre), y los varones del Club Social y Deportivo Petroquímica (Comodoro Rivadavia).

Al término de la etapa clasificatoria, los cuatro primeros animarán las semifinales. Y los partidos por los títulos tendrán lugar el domingo 8, a partir de las 16:00 (mujeres) y 18:00 (varones).

Galicia quedó 6°

El sexto lugar ocupó el conjunto masculino de Centro Galicia en el Nacional de Clubes Juveniles C, disputado la semana anterior en General Alvear (Mendoza). La campaña de los ushuaienses: 23-31 vs.

San Rafael Tenis Club; 31-21 vs. Independiente de Chilecito; 30-20 vs. Amistad y Unión (Rosario); 29-29 (34-34) (penales: 1-2) vs. Deportivo Chos Malal (Neuquén); 30-19 vs. Independiente; 29-31 vs. UTN San Rafael. Los campeones: San Rafael TC en masculino (25-20 a Campana Boat) y CEDEP (San Rafael) en femenino.

TORNEO NACIONAL DE CADETES * FASE 1

Día Hora R Partido

Jueves 5 12:00 M Ctro.Galicia-Universitario

Jueves 5 13:30 F Ctro.Galicia-Los Antiguos

Jueves 5 15:00 M Los Antiguos-Real Madrid

Jueves 5 16:30 F 28 Noviembre-Universitario

Jueves 5 18:00 M Petroquímica-Galicia

Jueves 5 19:30 — Inauguración

Jueves 5 20:30 F Real Madrid-Ctro.Galicia

Viernes 6 08:30 M Los Antiguos-Universitario

Viernes 6 10:00 F Universitario-Real Madrid

Viernes 6 11:30 M Ctro.Galicia-Real Madrid

Viernes 6 14:00 M Petroquímica-Universitario

Viernes 6 15:30 F 28 Noviembre-Ctro.Galicia

Viernes 6 17:00 F Real Madrid-Los Antiguos

Viernes 6 18:30 M Los Antiguos-Ctro.Galicia

Viernes 6 20:00 M Petroquímica-Real Madrid

Sábado 7 08:00 F Los Antiguos-28 Noviembre

Sábado 7 09:30 F Universitario-Ctro.Galicia

Sábado 7 11:00 M Universitario-Real Madrid

Sábado 7 13:30 M Los Antiguos-Petroquímica

Sábado 7 15:00 F 28 de Noviembre-Real Madrid

Sábado 7 16:30 F Universitario-Los Antiguos

Sábado 7 18:00 M Semifinales (2° vs. 3°)

Sábado 7 20:00 M Semifinales (1° vs. 4°)

Domingo 8 08:00 F Semifinales (1° vs. 4°)

Domingo 8 10:00 F Semifinales (2° vs. 3°)

Domingo 8 12:00 M 3° puesto (perdedores semif.)

Domingo 8 14:00 F 3° puesto (perdedores semif.)

Domingo 8 16:00 F Final (ganadores semifinales)

Domingo 8 18:00 M Final (ganadores semifinales)

Domingo 8 20:00 — Acto de premiación

Gimnasio: Casa del Deporte (Hipólito Yrigoyen 2206, Ushuaia).