Muy tentador. El Festival de Jazz se despide con un programa de lujo y entrada libre y gratuita

La jornada de clausura del encuentro propone al italiano Roberto Gatto Cuarteto y al dúo cordobés Burgos – Dalmasso. En el Real, gratis.

Esta noche, desde las 20 y en el Teatro Real (San Jerónimo 66), culminará la 15ª edición del Festival internacional de Jazz de Córdoba con actuaciones del italiano Roberto Gatto Cuarteto y del dúo cordobés Burgos – Dalmasso.

La entrada es libre y gratuita.

La primera formación está liderada por Roberto Gatto, acaso el baterista italiano más reconocido en el extranjero, y se completa con el trompetista Alessandro Presti, el pianista Alfonso Santimone y el contrabajista Gabriele Evangelista.

La biografía de Gatto dice que nació en Roma el 6 de octubre de 1958 y recuerda que el músico tuvo su debut profesional en 1975 con el Trio di Roma, que formó junto a Danilo Rea y Enzo Pietropaoli.

“Ha tocado por todo el mundo y Europa tanto con sus propios grupos como con artistas internacionales. Además de una refinada investigación tímbrica y una técnica perfecta, los grupos bajo su nombre se caracterizan por una calidez propia de la cultura mediterránea. Esto, sin duda, hace de Roberto Gatto uno de los bateristas y compositores más interesantes tanto en Europa como en el mundo”, precisa la foja de antecedentes de un instrumentista que ha acompañado a Chet Baker, Freddy Hubbard, Lester Bowie, Gato Barbieri, Kenny Wheeler, Randy Brecker, Enrico Rava, Ivan Lins, Vince Mendoza, Kurt Rosenwinkel, Joey Calderazzo y Bob Berg.

Gatto también ha colaborado con Steve Lacy, Johnny Griffin, George Coleman, Dave Liebman, Phil Woods, James Moody, Steve Grossman, Lee Konitz, Barney Wilen, Ronnie Cuber, Sal Nistico, Michael Brecker, Jed Levy, George Garzone, Joe Zawinul, Tony Scott, Pat Metheny, Billy Cobham y Paul Jeffrey, entre otros.

Como líder de formación, en tanto, ha grabado numerosos álbumes. Notes, Ask, Luna, Jungle Three, Improvvisi, Sing Sing Sing, Roberto Gatto plays Rugantino, Deep, Traps, Gatto-Stefano Bollani Gershwin and more, A Tribute to Miles Davis Quintet, Omaggio al Progressive, The Music Next Door, Roberto Gatto Lysergic Band y Remembering Shelly son algunas de las obras destacadas de su catálogo de ediciones.

Por su parte, el Dúo Burgos – Dalmasso, formado por el guitarrista Horacio Burgos y la cantante Daniela Dalmasso, invita, a través de distintas sonoridades, a pasear por paisajes llenos de poesía, energía y emoción. “A los colores del repertorio aportan el jazz y las músicas argentina, latinoamericana y del mundo. Recientemente han publicado su primer disco de composiciones propias, La memoria del lirio, inspirado en la obra del artista plástico Ricardo Burgos”, dice una presentación oficial.

Horacio Burgos es guitarrista, compositor y docente. Ha dedicado su vida a desarrollar su gusto por la guitarra clásica como compañera artística. Su trayectoria como guitarrista es extensa y lo ha llevado a recorrer diferentes géneros y países de la mano de diversos músicos.

Ha realizado grabaciones y conciertos con Rubén Rada, Juan Carlos Baglietto, Ligia Piro, Peteco Carabajal, Mingui Ingaramo, Ramón Navarro, Zamba Piquildor, La Surca y El Cigala, entre otros.

Daniela Dalmasso es música, compositora y sesionista cordobesa con una gran pasión por las músicas del mundo. Ha colaborado en numerosos proyectos musicales y discos. También ha participado de la realización y grabación de música para documentales, publicidades y películas. Actualmente se encuentra en proceso de grabación de su primer disco de composiciones propias.