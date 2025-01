Melella: “No hay libertad si no hay igualdad

Así lo sostuvo el Gobernador Gustavo Melella tras encabezar este lunes la apertura de sobres de licitación para llevar adelante la primera etapa de remodelación de distintos sectores del Hospital Regional de Río Grande. “El Estado tiene que acompañar a todos los vecinos que se quedaron sin trabajo y sin obra social”, afirmó.

El Gobernador Gustavo Melella ratificó este lunes que desde su gestión se continuará apostando al fortalecimiento del sistema público de salud en Tierra del Fuego, tras encabezar la apertura de sobres de licitación para llevar adelante la primera etapa de remodelación de distintos sectores del Hospital Regional de Río Grande.

“Hace unos meses atrás inauguramos el Centro de Rehabilitación de Ushuaia, que es un espacio para toda la región patagónica, y se sigue avanzando con la ampliación del Hospital Regional de Ushuaia, que es una obra esperada hace muchos años”, repasó.

El mandatario enfatizó que actualmente todos los trabajos vinculados a reforzar el sistema de salud pública se llevan adelante “con fondos de la Provincia”, recordando que los recursos destinados a obras públicas comprometidos por el Gobierno nacional “no llegaron nunca”, por lo que “las provincias nos tenemos que ir acomodando de alguna manera para seguir avanzando y terminar las obras o empezar otras obras nuevas con los recursos que hay”.

“Hay muchos vecinos y vecinas que tenían una obra social por su empleo, que lo han perdido, o pagan una prepaga y no la pueden pagar más y se han volcado al sistema público de salud, entonces esto significa más recursos que tiene que poner el Estado al servicio de todos los vecinos, porque nadie puede quedar sin atenderse”, resaltó.

En ese sentido, el Gobernador insistió en que “mucha gente ya no pudo seguir haciendo frente a su prepaga; muchos se han quedado sin trabajo entonces ahí debe estar el Estado, y nosotros apostamos fuertemente al sistema público de salud, sino cada vez la desigualdad es mayor”.

“El que tiene dinero se puede tratar médicamente y el que no tiene queda a la buena de Dios, y esto no es así, el Estado tiene que acompañar a todos los vecinos. Siempre digo que no hay libertad si no hay igualdad, pero igualdad es esto también; porque el Estado tiene que asegurar que todos tenemos igualdad de oportunidades, no solo en términos laborales o educativos sino también en términos de salud”, concluyó.