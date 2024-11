Medallas en judo y atletismo

Como el lunes, cuando fue campeona en 400 metros planos, ayer la ushuaiense Renata Godoy se impuso en los 400 metros con vallas (1:04.49), en Coyhaique, por la 2° jornada de los 31° Juegos de la Araucanía.

RIO GRANDE.- En la misma prueba, Michelle Mathieu quedó 4° (1:11.87). Además, el riograndense Galo Godoy fue subcampeón en salto en largo (6,69 metros).

En la misma capital de Undécima Región, el judo consiguió un par de preseas, en la jornada inaugural de dicha disciplina: Anyelina González quedó 2° en -52 kilos, un puesto por delante del conseguido por Morena Flores en -48. SUBCAMPEON. Galo Godoy saltó 6,69 metros en Coyhaique.

Lucas Torres y Victoria Spahn fueron quienes perdieron menos rueda en la 2° etapa de ciclismo, que hoy tendrá día libre, en Punta Arenas, mientras que los nadadores ocuparon puestos alejados de los puntos, en Puerto Aysén.

Los equipos

En Punta Arenas, el fútbol femenino venció 3-0 a Ñuble, y le alcanzará un empate frente a Los Ríos (16:30) para quedar 2° e ir a la Ronda Estímulo. Tras la fecha libre, los varones deberán vencer a La Pampa (11:00) para seguir el mismo recorrido.

Ambas ramas del básquetbol cayeron, en Puerto Aysén: los varones ante el ganador de la zona, Neuquén (112-33), las mujeres con Aysén (49-35). Desde las 15:00, el elenco masculino deberá ganarle al dueño de casa para pasar a la Ronda Estímulo (puestos 5°/8°), y el femenino -ya confirmado su 4° puesto en la Zona A- se las verá con Santa Cruz.

Hubo caídas para el voleibol, en Coyhaique, todas por 3-0: ante Bío Bío y Neuquén las mujeres, que tendrán que vencer a Aysén (11:00) y Magallanes (18:00) para llegar a la Ronda Estímulo. Mientras que Aysén y Los Lagos fueron los verdugos de los varones, que tres medirse con Chubut (11:00) y Río Negro (18:00), se despedirán mañana del certamen. SUBCAMPEONA. Anyelina González (izq.) cayó ante Burgos.

Básquetbol: Femenino: Zona A: Resultados: 2° fecha: TdF-Aysén 35-49 (5-10/19-28/27-44); Magallanes-Santa Cruz 57-48. Posiciones: 1.Magallanes 4 (+47); 2.Santa Cruz 3 (+3); 3.Aysén 3 (+2); 4.TdF 2 (-52). Programación: 3° fecha: 15:00 Aysén-Magallanes y Santa Cruz-TdF. Masculino: Zona A: Resultados: 2° fecha: Magallanes-Aysén 54-62; TdF-Neuquén 33-112 (4-27/17-60/24-86). Posiciones: 1.Neuquén 4 (+163); 2.TdF 3 (-71); 3.Aysén 3 (-76); 4.Magallanes 2 (-16). Programación: 3° fecha: 15:00 Aysén-TdF y Neuquén-Magallanes.

Fútbol: Femenino: Zona D: Resultados: 2° fecha: Los Ríos-Río Negro 0-3; TdF-Ñuble 3-0 (Valentina Grandis 2, Maia Gatica). Posiciones: 1.Río Negro 3 (+3); 2.Tdf 3 (-5); 3.Los Ríos y Ñuble 1 (-3). Programación: 3° fecha: 16:30 TdF-Los Ríos; 18:30 Río Negro-Ñuble. Masculino: Zona B: Resultados: 2° fecha: La Pampa-Araucanía 1-1 (libre: TdF). Posiciones: 1.Araucanía 4 (+3); 2.La Pampa 1 (0); 3.TdF 0 (-3). Programación: 3° fecha: 11:00 TdF-La Pampa (libre: Araucanía).

Voleibol: Femenino: Zona A: Resultados: 2° fecha: Neuquén-Magallanes 3-0; Bío Bío-TdF 3-0 (25-16/25-14/25-17); Aysén-Santa Cruz 0-3. 3° fecha: Neuquén-TdF 3-0 (25-19/25-17/25-20); Santa Cruz-Magallanes 3-0; Aysén-Bío Bío 0-3. Posiciones: 1.Bío Bío 6 (+9); 2.Santa Cruz 6 (+8); 3.Neuquén 5 (+3); 4.Aysén 4 (-4); 5.TdF 3 (-8); 6.Magallanes 3 (-8). Programación: 4° fecha: 11:00 Neuquén-Santa Cruz; Aysén-TdF; Bío Bío-Magallanes. 5° fecha: 18:00 Aysén-Neuquén; Bío Bío-Santa Cruz; TdF-Magallanes. Masculino: Zona A: Resultados: 2° fecha: Chubut-Los Lagos; Río Negro-Bío Bío 3-0; Aysén-TdF 3-0 (25-20/25-18/25-15). 3° fecha: Chubut-Bío Bío 3-2; TdF-Los Lagos 0-3 (16-25/23-25/20-25); Aysén-Río Negro 0-3. Posiciones: 1.Río Negro 6 (+8); 2.Los Lagos 5 (+3); 3.Chubut 5 (+2); 4.Bío Bío 4 (-2); 5.Aysén 4 (-3); 6.TdF 3 (-8). Programación: 4° fecha: 11:00 Chubut-TdF; Aysén-Bío Bío; Río Negro-Los Lagos. 5° fecha: 18:00 Aysén-Chubut; Río Negro-TdF; Bío Bío-Los Lagos.

INDIVIDUALES

Atletismo: Femenino: Resultados: 400m.c/v (FxT) (13): 1.Renata Godoy 1:04.49; 4.Michelle Mathieu 1:11.87. Programación: 16:00, 100m. c/v (Series): Díaz, Gianna Adduci; 17:00, 200m. (Series): Amy Vargas, Mathieu; 17:30, Bala (4 kg.): Antonella Ojeda, Sofía Peralta; 18:00, 800m. (FxT) (sin fueguinas). Masculino: Resultados: 5.000m. (FxT) (14): 13.Santiago Aramayo 17:04.41. 400m. c/v (FxT) (19): 9.Bruno Malizia 1:02.19; descalificado Simón Soria. Salto en largo: 2.Galo Godoy 6,69; Ian Bianchi s/d. Jabalina (800 gr.) (18): 5.Nicolás Ravassa 49,08; 13.Bianchi 33,51. Programación: 16:00, Disco (1,750 kg.): Jonatan Allende, Ravassa; 16:30, 110m. c/v (S): Kimey Curtale; y Salto triple (sin fueguinos); 17:30, 200m. (S), Simón Soria; 18:30, 800m. (FxT), Facundo Santucho.

Ciclismo: Femenino: Resultados: Etapa 2 (Ruta/40 km./Ruta 9 Sur) (54): Individual: 1.Sophia Montebruno (Araucanía) 1:14.37; 39.Victoria Spahn (TdF) 1:18.49; 51.Yazmín Calvismonti (TdF) 1:28:34. General: 1.Sofía Aravena (Ara) 1:30:13; 2.Montebruno mt; 3.Antonia Aranda (Bío Bío) 1:30:16. Nota: las fueguinas no ingresan en la general. Equipos (12): Etapa: 1.Araucanía 3:59:33; 2.Bío Bío 3:59:52; 3.Los Lagos 4:00:06. General: 1.Araucanía 4:33:57; 2.Los Lagos 3:44:05; 3.Bío Bío 3:44:18. Masculino: Resultados: Etapa 2 (Ruta/100 km./Ruta 9 Sur): Individual (64): 1.Maxi.San Martín (Araucanía) 2:28:10; 41.Lucas Torres (TdF) 2:37:43; 52.Valentino García (TdF) 2:57:46; 62.Nicolás Fernández (TdF) 3:07:46; 63.Lucca Lepio (TdF) mt; 64.Mariano Medina (TdF) mt. General: 1.Alan Barrera (Ñuble) 2:55:29; 46.Torres 3:13:24; 57.García 3:33:27; 62.Medina 3:43:27; 63.Lepio 3:46:22; 64.Fernández (TdF) mt. Equipos: 1.Bío Bío 7:26:57; 2.Los Lagos mt; 3.Los Ríos mt; 13.TdF 8:43:15. General: 1.Ñuble 7:53:27; 2.Los Lagos 7:54:02; 3.Bío Bío 7:54:24; 13.TdF 9:18:56.

Natación: Femenina: Resultados: Libre:400 m. (24): 21.Delfina Limperopulo 5:46.27; 23.Morena Paz 6:15.35. 4x50m. (13): 11.TdF 2:07.59. Espalda: 100m. (12): 12.Milagros Verón 1:12.58. Mariposa: 100m. (12): sin fueguinas. Pecho: 200m. (12): sin fueguinas. Masculina: Resultados (nota: solamente aparecen las 12 mejores marcas en las pruebas individuales): Libre: 4x50m. (13): 12.TdF 1:52.36

JUDO

Femenino: Resultados: -48 kilos: Morena Flores (3°/3-2): (2° Grupo I): G Ippón vs. Martina Muñoz (Bío Bío), Araceli Melillán (Chubut) y Camila Camargo (La Pampa); P Ippón vs. Valentina Altamirano (Aysén). Semifinal: P Ippón vs. Morena Sepúlveda (Neuquén). -52 kilos: Anyelina González (2°/4-2): (2° Grupo II): G Ippón vs. Geraldine Salgado (Araucanía), Isabel Martínez (Bío Bío) y Priscila Alegre (Neuquén); P Ippón vs. Agustina Burgos (Río Negro). Semifinal: G Ippón vs. Adriana Farías (Chubut). Final: P Ippón vs. Burgos. Posiciones: 1.Río Negro 18; 2.Aysén 15; 3.TdF 10; 4.Neuquén 7. Programación (9:00 clasificación; 16:00 finales): -57 kilos: Ludmila González (2023: 1°); -63 kilos: Nahir Insaurralde (2023: 7°). Masculino: Resultados: -55 kilos: Benjamín Cucek (7°/2-3): (4° Grupo I): G Ippón vs. Marco Mera (Araucanía) y Sebastián Vásquez (Bío Bío); P Ippón vs. Jeremías Farías (Chubut), John Madrid (Magallanes) y Yonathan Alvarez (Los Ríos). -60 kilos: Misael Casagrande (7°/2-3): G Ippón Franko González (Los Lagos); G Wazari vs. Emir Vivallo (Magallanes); P Ippón Tisiano Mac Donel (Neuquén) y Agustín Ossés (Los Ríos); P Wazari vs. Jon Favole (La Pampa). Posiciones: 1.Neuquén 18; 2.Magallanes 15; 3.Los Ríos 8; 9.TdF 0. Programación (9:00 clasificación; 16:00 finales): -66 kilos: (sin representante fueguino)/-73 kilos: Alvaro Ampuero.