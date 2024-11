July Jerez retorna al MX Argentino

La fueguina Julieta Jerez viajará este miércoles hacia Buenos Aires para disputar la última fecha del año en Bragado, por el Campeonato Argentino de Motocross con una Honda 250cc después de su última presencia en el Mundial de Enduro 2023. “Tenemos muchas ganas de disfrutar y competir con las mejores otra vez”, manifestó.

USHUAIA.- La espera se acabó. Con la misma moto con la que entrena en la provincia y buscando volver a competir en el plano nacional donde siempre estuvo a la altura, la fueguina Julieta Jerez retorna al Campeonato Argentino de Motocross el próximo fin de semana en el cierre de la temporada.

Con Bragado como sede, la nacida en Ushuaia volará hacia la Capital Federal el miércoles para luego viajar el viernes hacia el circuito sin equipo de asistencia confirmado hasta el momento.

Lo que sí está asegurado es que lo hará con una Honda CRF 250, la misma unidad con la que se encuentra practicando cotidianamente en Tierra del Fuego.

“Nosotros estamos viajando el miércoles a Buenos Aires. Tenemos muchas ganas de competir con las mejores otra vez, ir a correr esta fecha y después ver si hacemos la última carrera del campeonato acá en Ushuaia. Después veremos si vamos a Chile y entrenar bien para la Vuelta a la Tierra del Fuego ya que esa si la vamos a correr”, manifestó.

“La última fecha del Argentino de MX que corrí fue el 6 de agosto del año pasado en La Rioja con una caída que me obligó a recuperarme aproximadamente un mes. Después me fui a Colombia a correr el Latinoamericano y el Mundial de Enduro (Six Days) en San Juan fue el cierre de la temporada”, recuerda sobre sus antecedentes más cercanos.

Si bien Jerez cuando participaba del Argentino lo hacía de forma oficial con el Mezher de Husqvarna, para esta cita lo hará como siempre acompañado por su padre y sin escudería, pero en la máxima divisional que tienen las mujeres a nivel nacional.

“Hay dos categorías, WMX-A y WMX-B. Yo voy a correr en la A”, sentenció, antes de agradecer a “un amigo de papá que vino a correr la vuelta es el que me va a prestar una moto similar a la mía. Eso está buenísimo ya que por fin se me da que voy a correr con la misma moto con la que entreno.

“La expectativa es como siempre dar lo mejor de mí y ver cómo estoy a nivel físico y nacional como para ver qué es lo que tengo que mejorar y que no, a ver si podemos el año que viene arrancar el campeonato como antes completo”, finalizó.

Una noticia que sin dudas vuelve a poner a la crack del motociclismo fueguino en el primer plano. Que le devuelve un lugar en la élite. Su lugar, que lo tiene bien ganado.