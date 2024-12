Mauricio Núñez: Volvió el Señor de los Lagos

La XXV Edición del Rally de los Lagos del Fin del Mundo ya es historia y quien volvió a escribir una linda página de historia fue Mauricio Núñez, el cual con 40 años se alzó con su séptima victoria, agrandando su leyenda en la prueba de Mountain Bike más importante de Tierra del Fuego.

RIO GRANDE.- Dos días antes se sabía que el número de anotados no era la esperada por el Pata Sport -ente organizador del evento- y que Aaron Pintos, el mejor corredor de la Isla, no iba a ser de la partida por lesión, por lo que la ilusión de quedarse con la misma comenzó a crecer.

Ya con los nombres confirmados la lucha central iba a estar centrada en dos corredores, Nicolás Benavídez, rival de él de mil batallas, y Gonzalo Pasdevicelli, más por presente que por historia, y desde el vamos los corredores de Ushuaia no defraudaron a la hora de pelear bien arriba.

Entre las Damas lo de Angela Nieva ya es monumental, alcanzó su séptima victoria en la historia, quedó a tres triunfos de alcanzar a la histórica Claudia Reyes quien ganó en diez oportunidades, y ha quedado al borde de una nueva Copa Challenger (su segunda sería), dado que lleva cuatro triunfos alternados, y dos consecutivos, por lo que si gana en 2026 se lleva la misma por los dos méritos, y en caso de no ganar el año próximo, igual quedará a un triunfo en próximas ediciones para que se lleve un nuevo trofeo a su vitrina.

– Mauricio, ¿qué sentiste al cruzar la línea de meta?

– La verdad una alegría enorme, no me esperaba la victoria en la general, mucho menos en esta carrera que es tan especial y sobre todo por mi edad, por lo dura que es la carrera, los 62 kilómetros son muy duros con mucho bosque y senderos durísimos y el físico lo siente, pero bueno se dio así. Este año trabajé muy bien en lo físico y se dio, fue una alegría enorme. Además, en carrera venía pensando -como escribí en las redes- que hacía 10 años que mi viejo había partido; durante la semana recordaba a mi amigo Jorge Romero que fue muy importante en mi carrera como ciclista, y lamentablemente ya no está más, y todas emociones que volvieron en el camino me dieron un plus extra para no aflojar; la verdad que fue muy emocionante cruzar la meta sintiendo que ellos me acompañaban. También recuerdo que allá por el 2000, cuando arranqué, Betty fue la que me llevó a mi primer Rally de los Lagos, y también falleció este año, fue una mezcla de emociones y esta victoria es para todos ellos… creo que ellos me dieron más fuerza y es la vez que corro la prueba por amor a ellos.

– ¿Cómo fue la primera parte de la carrera? La zona boscosa siempre fue lo tuyo…

– Desde que largamos el primero que salió a marcar el ritmo fue Gonzalo Pasdevicelli y se nos escapó; cuando ingresamos al aserradero de Padín lo salimos a correr con Nico Benavídez, Nico Cichero y los juveniles Berti y Torres, pero en la primera subida larga antes de la tranquera se quedaron los juveniles y nos escapamos bastante, aunque no podíamos achicar con el puntero, nos llevaba unos 50 segundos.

Al pasar el aserradero se quedó Nico Benavídez y antes de La Carmen se quedó Cichero, por lo que quedé solo en la búsqueda de Pasdevicelli y pese a que hice prolija la parte de La Vaca, El Cuerno, El Ramón estaba algo complicado para transitar, y al llegar a Prefectura me cantaron que estaba a 40 segundos de la punta, es decir que no pude descontar tanto.

Ya en El Quemado comencé a apretar pensando que el puntero había largado muy fuerte y lo pude conectar en el arroyo Pañuelo. A partir de allí comencé a marcar el ritmo yo esperando el punto de quiebre, pero tampoco sin desesperarme porque aún restaban algo más de 25 kilómetros para la meta.

Al llegar a El Café decidí apretar fuerte entendiendo que a él le iba a costar la subida y logré sacarle la primera luz en carrera; después él me diría que comenzó a acalambrase en ese sector y tuvo que levantar el ritmo, pero cuando quise apretar más me encontré que antes de llegar al Valdez había llovido mucho, el piso cambió por completo, el clima también, el viento cambió, la temperatura bajó muchísimo y el piso se tornó muy pesado, nada que ver con la primera parte de carrera donde el piso estuvo seco y el viento nos dio en la espalda y la hizo muy rápida; los últimos diez kilómetros fue otra carrera.

Fui parejo hasta el final, no había hecho hoja de ruta y no me quería llevar una sorpresa, incluso en la zona de Laguna del Indio me comentaron que tenía una diferencia de un minuto cincuenta, por lo que eso me tranquilizó y transité muy prolijo los últimos kilómetros para llevarme la carrera.

Lo que expresó en las redes

“25 años más tarde después de largar mi primer Rally de los Lagos. 12 años más tarde después de mi última victoria en una general”.

“Ya a mis 40 años es difícil ganar una general por una cuestión obvia pero hoy se dio todo para que pueda inscribir mi nombre por 7ma vez en esta carrera…”.

“Por momentos mientras transcurría la carrera solo pensaba en que justo el 8 de diciembre se cumplían 10 años de la partida de mi viejo y que fue uno de los tipos que me llevó a correr este hermoso Rally; el querido Jorge Romero ya no está más entre nosotros y era el momento de regalarles algo a los que tanto me dieron, esto es para ellos. Quizá suene un poco loco pero los ciclistas mientras pedalean van pensando cosas”.

“Solo me resta agradecer a Javier Podwiazny quien fue el que me dijo largá que yo te banco y estuvo todo el finde para que no me faltara nada”.

“A Koki Firpo, Ariel Pinno que me auxiliaron en carrera y a toda la gente/amigos que nos alentaron en estos 60 kilómetros”.

Clasificación General – 62K

Pos/Ciclista Categoría Tiempo

1° Mauricio Núñez Pro Master 2:46:22

2° Gonzalo Pasdevicelli Pro Master 2:49:09

3° Nicolás Benavídez Pro Master 2:52:57

4° Nicolás Cichero Pro Elite 2:59:35

5° Lucas Torres Juveniles 3:01:24

6° Angela Nieva Pro Master Damas 3:27:39

7° Abigail Pihuala Juvenil Damas 3:30:27

8° Valentino García Juveniles 3:46:13

9° Fabián López Pro Elite 4:04:30

10° Marcia Larrauri Pro Master 4:24:56

11° Fabricio Prada Pro Elite 5:02:16

12° Candela Obando Juvenil Damas 5:38:57

Clasificación general – 45K

Pos/Ciclista Categoría Tiempo

1° Héctor Mascareña Master B 2:22:59

2° Jorge Rejas Elite 2:24:02

3° Juan Fernández Master B 2:26:50

4° Leandro Rohr Master B 2:32:04

5° Walter Ortiz Master A 2:33:46

6° Lucas Baner Sub 23 2:34:03

7° Gabriel Díaz Master B 2:36:24

8° Rubén Melgarejo Master C1 2:41:09

9° Lucca Lepio Cadetes 2:49:59

10° Sharon Lepio Cadetes 2:55:46

11° José Toranza Master C2 2:59:19

12° Liliana Figueredo Master Damas 3:05:27

13° Thiago Anríquez Cadetes 3:11:35

14° Walter Acuña Master B 3:11:35

15° Marcos Toranza Master A 3:12:35

16° Santiago Miranda Sub 23 3:14:04

17° Dante Giudici Sub 23 3:17:26

18° Mauricio Vassallo Master C1 3:31:53

19° Alfredo Larrauri Master C2 4:09:57

20° María Costan Master Damas 4:42:45

Clasificación General – 20K

Pos/Ciclista Categoría Tiempo

1° Jhonel Granados Promocional 1:18:00

2° Federico Díaz Promocional 1:19:06

3° Gustavo Sommariva Master D 1:19:54

4° Emiliano Pagani Promocional 1:26:06

5° Mario Saucedo Promocional 1:41:15

6° Jonathan Iriarte Promocional 1:41:15

7° Juan Alvarez Promocional 2:28:25

Rally de los Lagos del Fin del Mundo – Historial

Año/Edición Ganador Segundo Tercero

2000 – I Walter Acuña (Ushuaia) Ariel Contreras (Ushuaia) Ricardo Ochoa (Río Grande)

2001 – II Mauricio Núñez (Río Grande) Emanuel Moyano (Ushuaia) Diego Enríquez (Mendoza)

2002 – III Diego Enríquez (Mendoza) Walter Acuña (Ushuaia) Ariel Contreras (Ushuaia)

2003 – IV Mauricio Núñez (Río Grande) Nicolás Benavídez (Ushuaia) Rodrigo Sigré (Mendoza)

2004 – V Nicolás Benavídez (Ushuaia) Rodrigo Sigré (Mendoza) Mauricio Núñez (Río Grande)

2005 – VI Nicolás Benavídez (Ushuaia) José Contreras (Mendoza) Andrés Castro (Esquel)

2006 – VII Ariel Martínez (Marcos Paz) Gabriel Ulman (Ushuaia) Walter Acuña (Ushuaia)

2007 – VIII Ariel Martínez (Marcos Paz) Andrés Castro (Esquel) Mauricio Núñez (Río Grande)

2008 – IX Luciano Caraccioli (Gral Madariaga) Alesis Vega (Río Grande) Ariel Martínez (Marcos Paz)

2009 – X Mauricio Núñez (Río Grande) Luciano Caraccioli (Gral Madariaga) Andrés Castro (Esquel)

2010 – XI Mauricio Núñez (Río Grande) Alesis Vega (Río Grande) Pablo Salgado (Ushuaia)

2011 – XII Mauricio Núñez (Río Grande) Juan Cárdenas (Río Grande) Alesis Vega (Río Grande)

2012 – XIII Mauricio Núñez (Río Grande) Mauro García (Córdoba) Alesis Vega (Río Grande)

2013 – XIV Ariel Martínez (Marcos Paz/Prov. BA) Walter Acuña (Ushuaia) Juan Cárdenas (Río Grande)

2014 – XV Ariel Martínez (Marcos Paz/Prov. BA) Darío Guzmán (Ushuaia) Alesis Vega (Río Grande)

2015 – XVI Eyair Astudillo (Santiago/Chile) Ariel Martínez (Marcos Paz) Darío Guzmán (Ushuaia)

2016 – XVII Darío Guzmán (Ushuaia) David Rodríguez (El Bolsón/RN) Marcos Castaño (Ushuaia)

2017 – XVIII Eyair Astudillo (Santiago/Chile) Pablo Romero (Río Grande) Enrique Rivera (Stgo. Chile)

2018 – XIX Emilio Crema (Punta Arenas) Darío Guzmán (Ushuaia) Sebastián Pastori (Río Grande)

2019 – XX Juan Pablo Romero (Río Grande) Gustavo Santana (Río Grande) Arturo Dorella (Ushuaia)

2020 – XXI Juan Pablo Romero (Río Grande) Aaron Pintos (Río Grande) Darío Guzmán (Ushuaia)

2021 – XXII Aaron Pintos (Río Grande) Nehuén Anderfuhrn (Ushuaia) Darío Guzmán (Ushuaia)

2022 – XXIII Luciano Preto (Ushuaia) Nicolás Benavídez (Ushuaia) Emilio Bruna (El Calafate)

2023 – XXIV Nicolás Benavídez (Ushuaia) Gonzalo Pasdevicelli (Ushuaia) Gustavo Santana (Río Grande)

2024 – XXV Mauricio Núñez (Río Grande) Gonzalo Pasdevicelli (Ushuaia) Nicolás Benavídez (Ushuaia)

Historial – Femenino

Año/Edi. Ganadora Segunda

2000 – I Liliana Rapacioli No hubo

2001 – II Alejandra Mancilla Daniela Brizuela

2002 – III Claudia Reyes No clasificaron

2003 – IV Claudia Reyes Viviana Vera

2004 – V Laura Benítez Fernanda Fontes

2005 – VI Claudia Reyes Raquel García

2006 – VII Claudia Reyes Lorena Aguiar

2007 – VIII Claudia Reyes Raquel García

2008 – IX Claudia Reyes Raquel García

2009 – X Claudia Reyes Raquel García

2010 – XI Claudia Reyes No hubo

2011 – XII Claudia Reyes No clasificaron

2012 – XIII Jacqueline Brignoli Claudia Reyes

2013 – XIV Claudia Reyes Angela Nieva

2014 – XV Jacqueline Brignoli Angela Nieva

2015 – XVI Jacqueline Brignoli Valentina Requensen

2016 – XVII Angela Nieva Florencia Rojas

2017 – XVIII Angela Nieva Florencia Rojas

2018 – XIX Angela Nieva Florencia Rojas

2019 – XX No hubo competidoras en la prueba superior

2020 – XXI Angela Nieva Mariana Pabón

2021 – XXII Angela Nieva Noelia González

2022 – XXIII Tatiana Godoy Mariana Pabón

2023 – XXIV Angela Nieva Ruth Haag20024 – XXV Angela Nieva Abigail Pihuala