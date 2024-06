Marcelo Arce presenta su nueva gala sobre La Quinta Sinfonía de Beethoven

Tras el éxito de Oda a la Alegría, el artista lanza su nuevo espectáculo con pantalla súper gigante, que contará con una función en el Teatro Astral, el próximo 2 de julio.

A pedido del público que prácticamente colmó el Teatro Astral el 7 de Mayo, Día de la Celebración Mundial de los 200 años del estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven; llega ahora: La 5a Sinfonía de Beethoven.

Se trata de un show para todo público, armado como un cuento musical. Promete “potencia, emoción, naturaleza, humor, ironía, ternura, alegría y ¡triunfo monumental!. Otra vez con pantalla Súper Gigante.

La función será el próximo martes 2 de julio, de 20 a 21.30 horas, en el Teatro Astral. Las localidades ya se encuentran a la venta al mismo precio de marzo: $9.000, las que se pueden conseguir Boletería Platea.Net.

El nuevo show surge luego del éxito, el pasado 7 de mayo, de la función convocada por Marcelo Arce para unir Argentina a la Celebración Mundial del Bicentenario, cuando la Novena fluyó en la pantalla súper gigante, con clips, algunos realmente creativos y novedosos.

La Quinta de Don Beetho

Nos cuenta Marcelo Arce: ¿Quién no ha experimentado la conmoción que provoca la Quinta Sinfonía de Beethoven?. Obra que va más allá de lo estrictamente musical. Sólo basta recordar que originó varios símbolos: “V” es Vida, “V” es triunfo sobre el totalitarismo…, palma hacia afuera y dedos en “V” dicen “Paz” desde los ’60, y durante la Guerra Mundial en clave Morse tres pulsos cortos y uno largo es “V”, es ¡Victoria!.

Y este monumento artístico será la Protagonista de la próxima Gala en el Teatro Astral, pedida por “aplastamiento” y unanimidad del Público que prácticamente colmó la sala el 7 de Mayo cuando presentamos la Novena Sinfonía “Coral” con la famosa «Oda a la Alegría», uniéndonos en exclusiva al Día Mundial de la Celebración del Bicentenario del estreno en Viena de la Novena, 7 de Mayo de 1824.

Es un show Como un Cuento Musical, con pantalla súper gigante, con clips editados especialmente y que está dirigido “a los que no sabemos música”. En estos Espectáculos de Apreciación Musical ® sólo hay que entregarse a la magia de los sonidos y las imágenes. No hay que tomar nota, no es una conferencia, no es una clase, no requiere preparación alguna.

El centro será la interpretación modelo de la Quinta Sinfonía con la Filarmónica de Berlín, dirigida por el mítico Herbert von Karajan. Se reconocerán fácilmente los instrumentos, la forma, el estilo, el riquísimo anecdotario que rodea a esta obra -como el caótico y hasta cómico concierto del estreno, el 22 de diciembre de 1808, en Viena. La Quinta es piedra fundamental del Romanticismo.

Recorriendo la Sinfonía, irán apareciendo sus distintos significados. Se descubrirán qué describe, qué narra, parte por parte. Como por ejemplo, en el segundo movimiento: el canto de los pájaros, los golpes del “bastonero” de la corte imperial, el “diálogo” entre el Personaje y la Naturaleza… los juegos irónicos y las burlas en el tercer movimiento hasta que ataca el poderosísimo movimiento final: en ese punto, cuando la orquesta estalla, Beethoven escribió “¡Le aplastaré la cabeza al Destino!”. ¿Por qué? ¿Qué significa?. La obra se impone por su apasionado lirismo, su color. Típico de su lenguaje, la obra alterna permanentemente entre la luz y la sombra, la quietud y la celeridad, la serenidad y el desenfreno, la fuerza y la emoción, avanzando hasta el triunfo. La reafirmación vital que llega en el esplendoroso final, donde forja un lema que vale para la Vida: «¡Es un Deber Moral Vencer a las Adversidades!»