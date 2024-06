“La gente se sorprende”: Esto es lo que a Antony Starr más le molesta de interpretar a Homelander en The Boys

“La gente se sorprende de que no sea como él”, confesó el actor que interpreta al villano principal de la serie The Boys.

The Boys sigue en el foco luego del estreno de su cuarta temporada que, aunque inició con críticas negativas, ha aumentando su audiencia alcanzando números de la segunda parte de la serie. A su vez, luego del estreno del cuarto episodio, la actuación de Antony Starr como Homelander fue altamente alabada remarcando la excelencia del actor como el complejo villano.

Durante esta temporada, la seguridad del personaje no es la que tenía antes y el superhéroe se encuentra atravesando una crisis de mediana edad que la ha llevado a tomar cuestionables decisiones. Starr también tiene su propia crisis pero no se trata de la edad, sino de la percepción que tiene la gente con respecto a su propia personalidad con la de su personaje.

Es que el actor reveló que los fans tienen complicadas reacciones al conocerlo porque varios tienen dificultades para separar su identidad personal, la persona real, con la del brutal héroe que interpreta en la serie de Prime Video.

“La gente se sorprende, ‘Dios mío, en realidad no eres como él’. Y yo pienso, ‘Claro, es un psicópata narcisista. Así que sí, gracias'”, confesó Antony Starr en una entrevista para Rolling Stone expresando su frustración por ser comparado con Homelander.

Homelander es el líder de The Seven, un grupo de superhéroes en el universo de The Boys. Presentado como un héroe invencible y patriótico, su imagen pública es la de un salvador perfecto. Sin embargo, su verdadera personalidad es oscura y manipuladora; narcisista, despiadado, y carente de empatía. El personaje utiliza su inmenso poder para intimidar y controlar a quienes lo rodean y su fachada de heroísmo oculta una profunda corrupción moral y una inclinación hacia la violencia.

Tráiler de la cuarta temporada de The Boys:

Starr tiende a ofenderse al menos levemente cuando la gente asume que se parece en algo a su malvado personaje inspirado en Superman. En el set, los actores y nuevos miembros del equipo lo tratan como si realmente fuera Homelander, apartándose con temor mientras él camina caracterizado. Cuando deja el trabajo, busca distanciarse físicamente del personaje, llegando incluso a afeitarse la cabeza al finalizar la temporada. Actualmente, luce barba y su cabello ha recuperado su color marrón natural, alejándose del rubio ario del personaje.

La dedicación de Starr a su papel en The Boys ha sido ampliamente reconocida, pero no ha estado exenta de desafíos inesperados. Durante la filmación de la serie, sufrió una dolorosa lesión en el coxis la que, aunque resultó incómoda, también le ayudó a distanciarse de su personaje. “En realidad no tengo superpoderes,” bromea Starr. “Tengo un trasero muy sensible.” Este incidente sirvió para recordarle a los fans que, a pesar de su convincente actuación, el actor no es realmente Homelander.

Antony Starr también ha puesto énfasis en su pasión en la música, en especifico su fanatismo por la banda Queens of the Stone Age. Con ello ha intentado humanizar su identidad real y señalar que, a diferencia de Homelander, él tienen emociones y aspiraciones propias.

En este momento ya son cuatro los episodios estrenados de la nueva temporada. Cada nuevo capítulo se publica los días jueves y aún quedan otros cuatro para completar esta penúltima parte de The Boys. Puedes encontrar la serie en Prime Video.