Lucha: Cuatro plazas panamericanas

El Polideportivo Municipal N° 1 de San Fernando, ubicado en la localidad de Virreyes (al norte del Gran Buenos Aires), recibió el pasado sábado 30 de marzo al Torneo Evaluativo Nacional de Lucha.

RIO GRANDE.- El certamen fue organizado por la Federación Argentina de Luchas Asociadas (FALA), y reunió a delegaciones de varias provincias.

El grupo de deportistas de Tierra del Fuego estuvo integrado por seis luchadores de Río Grande (Bárbara Cruz, Alexis y Elías Delgado, Thiago Díaz, Alvaro y Máximo Miranda) y uno de Tolhuin (David Nuñez). Al frente de la misma estuvo el técnico Horacio Miranda, mientras que Mirta Torrez fue la delegada.

Al ser los vencedores en sus modalidades (libre y/o grecorromana), cuatro de los luchadores obtuvieron la clasificación a su respectivo Campeonato Panamericano 2024.

Así, el Sub 15 Alvaro Miranda -venció en ambas, en -44 kilos, y por segundo año fue elegido el mejor luchador del torneo- irá a San Salvador (El Salvador), del 13 al 15 de junio. Dos semanas más tarde, del 27 al 29 del mismo mes, los Sub 17 Bárbara Cruz (1° en Libre, –65 kilos) como Alexis Delgado (1° en libre, -100 kilos; 1° en Greco, -110 kilos) enfilarán a Santo Domingo (República Dominicana). Y el cierre estará a cargo del Sub 20 Máximo Miranda (1° en Greco, -70 kilos; y en Libre, -72 kilos), en Lima (Perú), del 11 al 13 de julio.

TORNEO EVALUATIVO NACIONAL DE LUCHA

Luchador Categoría Greco Libre Panamericano Mundial

Alvaro Miranda Sub 15 (-44) Primero Primero El Salvador (13-15/06) sin datos

Bárbara Cruz Sub 17 (-65) ———— Primera R.Dominicana (27-29/06) a designar (19-25/08)

Alexis Delgado Sub 17 1° (-110) 1° (-100) R.Dominicana (27-29/06) a designar (19-25/08)

Máximo Miranda Sub 20 1° (-70) 1º (-72) Lima (11-13/07) Pontevedra, Esp (02-08/09)

Nota: los cuatro luchadores están clasificados a su respectivo Campeonato Panamericano.