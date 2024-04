Camioneros vapuleó a Sacachispas y es finalista

Era el partido más importante de la octava fecha del Torneo Apertura de Fútbol que se juega en esta ciudad y el mismo duró apenas 15 minutos, luego fue todo del multicampeón Camioneros que goleó a Sacachispas por 8 a 2 y nuevamente ganó la primera fase del torneo y se metió de forma directa en la gran final del certamen, evitando jugar los playoffs que se definirán en la última fecha.

RIO GRANDE.- El partido comenzó con Camioneros siendo una tromba, saliendo a presionar bien arriba y a partir de un error ajeno a los dos minutos Pichi Bravo anotó el primero de sus goles, y sin bajar esa presión alta fue por más, aunque en la primera llegada clara del rival hubo un buen desborde por la derecha, un centro que pasó al segundo palo por donde apareció solo Gastón Cornejo para definir y en el camino se arrojó Gino Carbonell para detener el disparo, aunque lo hizo con la mano.

A los 6 minutos el mismo Cornejo cambió el penal por gol y selló el 1-1 para Sacachispas, que de todas manera nos pudo aguantar el asedio del rival y a los 11 minutos no pudo marcar nuevamente a Bravo quien cabeceó en el área y tras un desvío colocó el 2-1. Pichi Bravo festeja uno de sus tres goles en la fría noche del viernes ante Sacachispas.

Eso fue todo lo que pudo aguantar el Violeta, luego el Verde amplió las diferencias y se fue al descanso ganando 4-1 gracias a los goles de Alan Barría y Alejo Carrera.

La segunda mitad tuvo la misma intensidad por parte de Camioneros que pasó por encima a su rival y también le marcó cuatro conquistas como en la etapa anterior, y al igual que en el primer tiempo Sacachispas tuvo otro penal que esta vez anotó el goleador del torneo, Roberto Rojas.

La mala noticia para el Verde fue que en el penal se fue expulsado el arquero Francisco Martínez, quien podría perderse la final en caso que le den una sanción superior a una fecha dado que Camioneros debe completar la fase regular ante Deportivo Frías, y luego jugar la gran definición del campeonato.

Y la fecha final es sumamente importante para conocer los emparejamientos que se darán en la segunda fase, y teniendo en cuenta que los juegan los otros ocho elencos restantes que están en competencia, lo único que se busca es el emparejamiento más sencillo en la primera fase, luego semifinales y final de la Liguilla será otra cosa.

Hasta el momento los crucen serían: 2. Sacachispas vs. 9. Estrella Austral; 3. Deportivo Frías vs. 8. O’Higgins; 4. Unión Santiago vs. 7. San Martín, y 5. AATEDYC vs. 6. Real Madrid, aunque todos estos choques pueden cambiar en la fecha final.

La síntesis – Octava fecha

Camioneros 8 – 2 Sacachispas

Camioneros: Gustavo Bravo (3), Alan Barría, Alejo Carrera, Jeremías Ponce, Héctor Acuña y Sergio Henchos.

Sacachispas: Gastón Cornejo y Roberto Rojas.

Arbitro: Guillermo Cok.

Cancha: Club San Martín.

Incidencias: Expulsado Francisco Chávez en Camioneros.

Deportivo Frías 1 – 0 Real Madrid

Deportivo Frías: Fernando Gago.

Arbitro: Alberto Miller.

Cancha: Club San Martín.

Incidencias: Expulsado Rafael Jardín en Real Madrid.

Unión Santiago 4 – 2 San Martín

Unión Santiago: Gonzalo Cruz, Franco Achaval, Néstor Videla y Luciano Correa.

San Martín: Juan Tercero y Gabriel Morinigo.

Arbitro: Jonatan Viscusi.

Cancha: Club San Martín.

Incidencias: No se registraron.

AATEDYC 4 – 1 O’Higgins

AATEDYC: Luis Alberto Mansilla, Román Andrade, Nahuel Rotzin y Pablo Choque

O’Higgins: Alan Delias.

Arbitro: Christian Farieri.

Cancha: Club San Martín.

Incidencias: Expulsado Antonio Guzmán en AATEDYC con roja directa.

Torneo Apertura – Posiciones

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Camioneros 21 7 7 0 0 28 8

2° Sacachispas 15 8 5 0 3 19 23

3° Deportivo Frías 13 7 4 1 2 13 8

4° Unión Santiago 12 7 4 0 3 15 12

5° Real Madrid 9 7 3 0 4 12 10

6° AATEDYC 9 7 3 0 4 15 16

7° San Martín 7 7 2 1 4 17 21

8° O’Higgins 4 7 1 1 5 8 18

9° Estrella Austral 4 7 1 1 5 7 17