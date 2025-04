Los menores fueguinos, en Mar del Plata

Entre hoy y el domingo 20 se jugará en Mar del Plata el Campeonato Argentino de Infantiles y Juveniles, con 19 fueguinos, del Club de Ajedrez de Río Grande (CARG), Ushuaia Jaque Mate (UJM) y Villa Martelli (VM).

RIO GRANDE.– Este es el listado: Sub 8: Absoluto (3): Quimey Carvajal (CARG); Thiago Llampa y Mateo Vernaz (UJM). Sub 10: Absoluto (2): Vito Rossi (CARG); Miqueas Cáceres (UJM). Femenino (1): Julieta Moreno (CARG). Sub 12: Absoluto (4): Emiliano Lorenzo, Benjamín Orellana y Nicolás Silione (CARGH); Alvaro Ponce (UJM). Sub 14: Femenino (2): Maestra FIDE Femenina Jazmín Donda -campeona 2024 y 1° preclasificada, con 1.919 puntos de ELO- y Antonella Mandirola (CARG). Sub 16: Absoluto (5): Candidato a Maestro Leandro Frutos (3° preclasificado, ELO 2.026) (VM); Ramiro Palavecino y Francisco Colautti (CARG); Fernando Luna y Juan Macchia (UJM). Sub 18: Absoluto (2): Camilo Freiberg y Rodrigo Luna (UJM).