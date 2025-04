La Escuela 2 de Abril, presente en Porvenir

Pugilistas de la Escuela Municipal 2 de Abril, a cargo del instructor Oscar Pérez, participaron el sábado en el festival Hambre de Gloria.

RIO GRANDE.- Pugilistas de la Escuela Municipal 2 de Abril, a cargo del instructor Oscar Pérez, participaron el sábado en el festival Hambre de Gloria, realizado en Porvenir. Ganaron Joaquín Figueroa (65 kilos; GPP3 vs. Martín Orellana, Pta.Arenas); Lautaro Gallardo (GPP3 vs. Nicolás Díaz, Pta.Arenas); Máximo Salinas (GPP3 vs. Diego Cárcamo, Pta.Arenas); Brayan Ruarte (pesado; GPP3 Alberto Cáceres, Pta.Arenas).

Y perdieron Bruno Carmona (50 kilos; PPPD3 vs. Benjamín Cáceres, Patagonia Evolution, Pta.Arenas); Benjamín Sannasi (51 kilos; PPP3 vs. Camilo Chacón, Pta.Arenas); Walter Sánchez (65 kilos; PPP3 vs. Javier Eliu, Pta.Arenas); Angel Muñoz (65 kilos; PPP3 Facundo León, R.Gallegos). Agradecemos la colaboración de Red Fueguina TV.