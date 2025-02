Los juveniles compitieron en la 6° Copa Argentina de Playa

El pasado domingo 23 finalizó en el CEF N° 20, de Santa Lucía (San Juan), la sexta edición de la Copa Argentina de Handall Playa, que por primera vez tuvo como protagonistas a elencos fueguinos.

RIO GRANDE.- Albatros Beach Tierra del Fuego, un seleccionado provincial, fue de la partida en el certamen organizada por la Confederación Argentina de este deporte (CAH), con la participación de colaboración de la Federación Sanjuanina de Balonmano y de la Secretaría de Deportes de aquella provincia.

Los fueguinos

Albatros se presentó en ambas ramas de la categoría juvenil (Sub 17), tras recibir una invitación luego de su participación en el Arena 1.000 disputado en enero, en el Balneario El Cóndor (Río Negro).

Las mujeres finalizaron la etapa clasificatoria (5 partidos) en el sexto lugar, y en la definición por el quinto puesto superaron por 2-1 al local Juventud del Norte, con parciales de 10-16 y 13-8 en los dos primeros sets, y de 7-4 en el desempate (shoot-out). Las dueñas de casa habían vencido por idéntico marcador en el atardecer del jueves 20, en el marco de la fecha inaugural.

Las entrenadas por Fernando Cobián luego perderían ante Municipalidad de Quilmes (0-2); Escuela Técnica Industrial Emilio Civit, de Maipú (Mendoza) (1-2); Municipalidad de Alta Gracia (Córdoba) (0-2); e IFES (Instituto de Formación y Educación Superior) Río Grande, de Neuquén (1-2). Municipalidad de Quilmes fue el campeón (2-0 a IFES Río Grande), mientras que Alta Gracia quedó 3° (2-1 a ETIEC).

Los varones, en tanto, se ubicaron novenos: primero terminaron cuartos en la Zona A (0-2 vs. Sol Mayo, de Viedma; 1-2 vs. Only Beach, también de la capital rionegrina; y 0-2 vs. los neuquinos de IFES).

Más adelante, en el triangular del 7° al 9° puesto, cayeron por 0-2 con Alta Gracia (4° Zona B), y por 1-2 (4-7 en el desempate) con Alianza San Juan (5° Zona B). En la final, Sol de Mayo superó por 2-1 a IFES. Y el bronce fue para Municipalidad de Quilmes (2-1 a ETIEC).

En Mayores, los tres primeros de cada rama clasificaron al Campeonato Centro-Sur a jugarse en Iquique (Chile), a finales de abril. En varones (10 equipos): 1.Sol de Mayo (2-0) -tetracampeón-; 2.Only Beach; 3.IFES Educación (2-0); 4.Los Buitres (BA). Y en mujeres (6 equipos): 1.Municipalidad de La Costa (2-1); 2.Deportivo Mitre (Viedma); 3.Municipalidad de Quilmes (2-0); 4.Asociación Balonmano Centenario (Neuquén).

JUVENILES FEMENINO * RESULTADOS

Z Partido Resultado

U IFES R.Grande-ETIC (Maipú) 2-0 (13-10/13-12)

U Alta Gracia (Cba)-Muni Quilmes 2-1 (19-16/12-16/7-6)

U Albatros (TdF)-Juv.Norte (SJ) 1-2 (12-6/11-18/2-3)

U IFES R.Grande (Nq)-Alta Gracia 2-0 (12-11/16-14)

U ETIC (Maipú/Mza)-Juv.Norte 2-0 (10-6/14-8)

U Albatros (TdF)-Muni Quilmes 0-2 (14-15/13-20)

U Albatros (TdF)-ETIEC (Maipú) 1-2 (16-13/14-16/4-5)

U Alta Gracia (Cba)-Juv.Norte (SJ) 2-0 (20-14/15-14)

U Muni Quilmes-IFES R.Grande 2-1 (8-18/20-14/7-6)

U Albatros (TdF)-Alta Gracia (Cba) 0-2 (12-20/9-17)

U Muni Quilmes-ETIEC (Maipú) 2-1 (14-16/18-10/8-2)

U Juv.Norte (SJ)-IFES R.Grande 0-2 (8-15/10-12)

U Muni Quilmes-Juv.Norte (SJ) 2-0 (12-8/20-10)

U Albatros-IFES Río Grande (Nq) 1-2 (6-14/10-6/2-10)

U ETIEC (Maipú)-Alta Gracia (Cba) 1-2 (20-12/18-19/4-10)

5° Juv.Norte (5°)-Albatros (6°) 1-2 (16-10/8-13/4-7)

3° Alta Gracia (3°)-ETIEC (4°) 2-1 (20-18/14-15/5-2)

1° IFES R.Grande (1°)-Quilmes (2°) 0-2 (14-17/8-15)

Posiciones: Zona Unica: 1.IFES R.Grande 8 puntos (sets: 9/3); 2.Muni Quilmes 8 (9/4); 3.Alta Gracia 8 (8/4); 4.ETIEC 4 (6/7); 5.Juv.del Norte 2 (2/9); 6.Albatros 0 (3/10).

JUVENILES FEMENINO * POSICIONES FINALES

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Gf Gc

1.Muni. Quilmes 10 6 5 1 11 4 212 171

2.IFES RG (Nq) 8 6 4 2 9 5 171 150

3.Alta Gracia 10 6 4 2 10 5 216 192

4.ETIEC (Mza) 4 6 2 4 7 9 185 195

5.Albatros (TdF) 2 6 1 5 5 11 155 191

6.Juv. Norte (SJ) 2 5 1 5 3 11 133 173

JUVENILES MASCULINO * POSICIONES FINALES

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Gf Gc

1.Sol Mayo (V) 10 6 5 1 10 4 227 195

2.IFES Neuquén 8 5 4 1 9 2 221 181

3.Muni. Quilmes 8 6 4 2 9 6 197 154

4.ETIEC (Mza) 6 7 3 4 8 8 198 241

5.ABC (Nq) 6 6 3 3 7 6 198 191

6.Only Beach (V) 2 5 1 4 2 9 157 193

7/8.Alta Gracia 6 5 3 2 6 4 144 162

7/8.Alianza (SJ) 4 5 2 3 6 8 145 169

9.Albatros (TdF) 0 5 0 5 2 10 115 141

Nota: sin datos sobre el 7°/8° puesto.

JUVENILES MASCULINO * RESULTADOS

Z Partido Resultado

A IFES (Nq)-Only Beach (V) 2-0 (23-16/18-14)

A Albatros (TdF)-Sol Mayo (V) 0-2 (12-16/8-11)

A Albatros (TdF)-Only Beach (V) 1-2 (12-17/20-18/4-10)

A IFES (Neuquén)-Sol de Mayo (V) 2-0 (22-18/18-16)

A Albatros (TdF)-IFES (Neuquén) 0-2 (20-23/16-20)

A Sol de Mayo (V)-Only Beach (V) 2-0 (20-10/18-8)

B ABC (Neuquén)-Alianza (SJ) 2-1 (16-9/8-10/5-4)

B Alta Gracia (Córdoba)-Quilmes 2-0 (11-10/10-8)

B ABC (Neuquén)-Alta Gracia (Cba) 2-0 (19-14/23-10)

B ETIEC (Maipú)-Quilmes (GBA) 0-2 (8-24/10-16)

B Alianza (SJ)-Alta Gracia (Cba) 0-2 (16-23/20-21)

B Quilmes (GBA)-ABC (Neuquén) 2-0 (22-14/20-18)

B Alianza (SJ)-ETIEC (Maipú) 2-1 (16-14/16-20/7-6)

B ABC (Neuquén)-ETIEC (Maipú) 0-2 (12-18/14-16)

B Quilmes (GBA)-Alianza (SJ) 2-1 (24-12/22-25/9-8)

B Alta Gracia (Cba)-ETIEC (Maipú) 0-2 (16-27/13-16)

7/9 Alta Gracia (4° B)-Albatros (4° A) 2-0 (14-12/12-11) 26-23

7/9 Albatros (4° A)-Alianza SJ (5° B) 1-2 (sin datos)

7/9 Alta Gracia (4° B)-Alianza (5° B) sin datos

Ct Sol de Mayo (2° A)-ABC (3° B) 2-0 (20-16/16-10) 36-26

Ct ETIEC (2° B)-Only Beach (3° A) 2-0 (16-14/20-18) 36-32

Sf IFES (1° A)-ETIEC (2° B) 2-0 (28-12/20-15) 48-27

Sf M.Quilmes (1° B)-S.Mayo (2° A) 1-2 (12-19/24-12/6-7) 42-38

5° ABC (3° B)-Only Beach (3° A) 2-0 (25-16/17-16) 42-32

3° ETIEC (2° B)-M.Quilmes (1° B) 1-2 (sin datos)

1° IFES (1° A)-S.Mayo (2° A) 1-2 (18-25/21-18/10-11) 49-54

Posiciones: Zona A: 1.IFES 6 puntos (sets: 6/0); 2.Sol de Mayo 4 (4/2); 3.Only Beach 2 (2/5); 4.Albatros 0 (1/6). Zona B: 1.Muni Quilmes 6 puntos (sets: 6/3); 2.ETIEC 4 (5/4); 3.ABC 4 (4/5); 4.Alta Gracia 4 (4/4); 5.Alianza 2 (4/7).