Los abanderados argentinos

Luciano De Cecco, capitán de la Selección argentina de voleibol, y Rocío Sánchez Moccia, jugadora del equipo femenino de hockey sobre césped, encabezarán la delegación argentina (135 deportistas, en 25 disciplinas) en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos París 2024, el viernes 26 de julio.

BUENOS AIRES (NA).- La capitana de Las Leonas, de 36 años, participará por cuarta vez en el torneo: consiguió la medalla de plata en Londres 2012 y Tokio 2020 (torneo que disputó luego de convertirse en madre).

De Cecco compitió en tres Juegos Olímpicos: ganó la medalla de bronce en Tokio 2020; en Londres 2012 y Río 2016 obtuvo el 5° puesto.

Entretanto, el técnico de la selección de voleibol, Marcelo Méndez, brindó ayer la lista de 13 jugadores que viajarán a París: junto a De Cecco estarán Matías Sánchez, Bruno Lima, Santiago Danani, Agustín Loser, Martín Ramos, Facundo Conte, Ezequiel Palacios (que estuvieron en Tokio), Nicolás Zerba, Luciano Vicentín, Pablo Kukartsev, Jan Martínez y Luciano Palonsky.

El fixture de la Selección: sábado 27/07 (16:00) vs. Estados Unidos; miércoles 31/07 (8:00) vs. Japón; viernes 02/08 (04:00) vs. Alemania.