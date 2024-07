Argentina-Ecuador, por los cuartos

La Selección argentina se enfrentará desde las 22:00 (hora de nuestro país) a Ecuador, en el estadio NRG de Houston, en el marco de los cuartos de final de la Copa América de Estados Unidos 2024, y la principal duda es la presencia del capitán Lionel Messi en el equipo titular.

BUENOS AIRES (NA).- El encuentro será arbitrado por el uruguayo Andrés Matonte, quien será secundado en el VAR por su compatriota Leodán González y, tendrá la transmisión en directo de Telefe, TyC Sports y DSports.

Argentina llega a este compromiso luego de cerrar una fase de grupos perfecta, ya que ganó sus tres encuentros (2-0 vs. Canadá, 1-0 vs. Chile y 2-0 vs. Perú) para finalizar como líder y no recibió goles.

El entrenador Lionel Scaloni no dio a conocer el equipo que pondrá debido a que aguarda para ver si podrá contar con el capitán del equipo, Lionel Messi, mientras que deberá definir quién ocupará el lateral izquierdo.

El futbolista de Inter Miami sufrió una fuerte contractura en el partido ante Chile, por la segunda fecha del Grupo A y, esto lo marginó del cruce ante Perú. Sin embargo, volvió a entrenar a la par de sus compañeros y el técnico lo evaluará hasta último momento para saber si lo incluye entre los titulares.

En caso de que el capitán argentino no responda de manera favorable, estará entre los suplentes (con expectativa de sumar algunos minutos) y su lugar sería ocupado por Ángel Di María, quien jugó ante Perú y llevó la cinta.

Además, Marcos Acuña se entrenó de manera diferencia en la última práctica y su presencia está en duda, por lo cual Nicolás Tagliafico volvería a ser titular en lugar del ex Ferro, con quien suele alternar el puesto.

Por otra parte, Ecuador buscará dar el golpe y eliminar de la competencia al vigente campeón luego de clasificarse como segundo del Grupo B con cuatro puntos al imponerse ante Jamaica, igualó con México y cayó en el debut ante la sorprendente Venezuela.

Argentina alistaría a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi o Ángel Di María y Julián Álvarez

El camino

Por la misma llave avanzan Venezuela (1° del Grupo B) y Canadá (2° del Grupo A), que se medirán mañana, a las 22:00. Ambos ganadores se enfrentarán en la primera semifinal, el martes 9 de julio, desde las 21:00.

Por el otro sector, los restantes cuartos de final se disputarán el sábado 6: a las 19:00, Colombia (1° D)-Panamá (2° C); y a partir de las 22:00, Uruguay (1° C)-Brasil (1° D). La respetiva semifinal irá el miércoles 10 (21:00). El sábado 13 se jugará el partido por el 3° puesto; y al día siguiente, la final (en ambos casos, a las 21:00).