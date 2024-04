Lenti y Cárdenas, los grandes ganadores de la Vuelta

El riograndense Ariel Lenti (Gas Gas) y el ushuaiense Daniel Cárdenas (Honda) se coronaron como los mejores de la edición 40 de la mítica Vuelta a la Tierra del Fuego. Diego Jerez volvió para quedarse con la Pro Master, Luciano Preto debutó con triunfo en Novato y Fenoglio arrasó en la Open.

RIO GRANDE (Foto: Maxi Romero).- Las expectativas estaban por las nubes, como cada vez que llega el momento en el calendario de la gran Vuelta a la Tierra del Fuego.

En esta ocasión para la edición número 40, ni más ni menos, una edición que nadie quería perderse. Por eso estuvo Diego Jerez, por eso estuvo Esteban Bronzovich y también estuvo el público, ese ingrediente clave para la fiesta del deporte motor de la Isla.

De lleno la actividad arrancó el jueves con las verificaciones de los foráneos y objetados, una jornada larga y extensa para dejar todo listo de cara al clasificatorio. El viento en la barcaza atrasó al día siguiente a los trasandinos, en esta aventura inagotable.

Nuevo trazado, nuevo lugar para el tramo que armaba la grilla de la primera etapa. El casco de la Eestancia María Behety fue espectador de lujo para el clasificatorio, con una extensión de casi 8 kilómetros hacia el Bajo Aeronaval.

Pero no podía quedar afuera la rampa simbólica, frente al Concejo Deliberante en las adyacencias de la plaza Almirante Brown, mientras ya se cerraba la ruta para poder ingresar al clasifica.

Esencia de velocidad pura en el camino, con motos y cuatris que aceleraban quinta a fondo, premiándolos, o no, con comenzar desde José Menéndez adelante en el pelotón al día siguiente.

Algunos accidentes ya oficiaron de golpes de escena en los segmentos principales donde se quedaba afuera Santino Carletti y Thiago González asustaba a todos con un palazo. La ambulancia debió salir por Morand y Lenti también sufrió una leve caída.

Dos que no tuvieron inconveniente fueron Agustín “Bochita” Vera y Tomás Barría Davis, volando hacia la cima para adjudicarse la pole position de la cuadragésima VTDF.

Ya el sábado, la caravana interminable de autos danzó desde las 7 de la mañana hacia el punto de salida llevando al máximo la ansiedad y ganas de escuchar el rugir de los motores.

Vera era el encargado de poner en marcha la carrera rumbo a Ushuaia con un piso que amaneció escarchado e imponía al menos una cuota de atención sobre su estado.

Atrás, al menos de entrada, partían Fede Velázquez, Gastón Martínez y Ariel Lenti, perros de caza que iban a ir en busca de la punta.

Ese panorama se plasmó antes de la estancia San Luis, donde Velázquez superó a “Bochita” y se dedicó a comandar el pelotón directamente hacia Tolhuin mientras Lenti y Martínez tiraban juntos en un ritmo destacado.

Por su parte, Tomi Barría estaba Top 5 en la ruta y mantenía el ritmo en la ATV Elite, sin tener en cuenta a un Cárdenas que partía desde el lugar 42. Bronzovich ya acechaba a Navarrete en el duelo por la ubicación de escolta.

Como dato a destacar, para esta edición la carrera entró en la zona del Relincho, aunque antes de ese sector varias novedades nos entregaba la escena. Vera era superado por el tándem Martínez-Lenti mientras cargaba nafta en el Arroyo Suspiro y se evidenciaban problemas para Bronzovich en los cuatris.

El “Terrible” Cárdenas aparecía tercero en la ruta al Cancio con nieve endulzando la visual de la 40 edición, arribando al “Corazón de la Isla” como puntero en tiempo neto.

Tras la hora y 20 minutos del Stop & Go, Martínez salió a quemar las naves en el Quemado y Gasoducto, haciendo valer su ritmo para ser puntero de la general con poco más de un minuto de ventaja sobre Velázquez y dos minutos y medio respecto a Lenti, el otro que completaba el podio.

Fabricio Fenoglio dominaba a placer la Moto Open metiéndose entre los de arriba, al igual que la leyenda Diego Jerez, sacando una diferencia de 14 minutos sobre su perseguidor en la Pro Master. Rojas mandaba en Moto Novato seguido de Luciano Preto y Pablo Paredes hacía lo propio en la Master.

Cárdenas no le aflojaba al acelerador y estiraba su renta hacia Tierra Mayor sobre Barría para llegar con nueve minutos de ventaja en el clasificador. La Limitada y Pro no tenían un dominador claro y la incertidumbre se apoderaba de la acción. Díaz apuntalaba en la 4×4 y Bernatene era el #1 de los Master.

Noche de copiosa lluvia hizo del piso un jabón para la segunda etapa. Espectáculo, barro y muchas situaciones de las que hacen más grande a esta carrera con el público ayudando como siempre.

Esa lucha que parecía no apta para cardíacos y se mantenía hasta Rancho Hambre se fue diluyendo como un aluvión. Primero Velázquez decía adiós pasando el sector de Harowen y cuando era puntero todavía en los relojes a pesar del asedio de Lenti, Gastoncito Martínez vio escapar su chance de revalidar corona cuando la caja le dijo no.

Si bien a la altura de la trepada del Tristen en los cuatris Barria había descontado varios minutos respecto al Dani Cárdenas, el de Honda apretó al máximo hacia el arribo en La Porfiada y volvió a recuperar la brecha tranquilizadora.

El clima acompañó y no produjo cambios sustanciales para el tramo decisivo, con agua en algunos sectores y barriales que querían meterle dramatismo.

Lenti no arriesgó en absoluto, mantuvo el ritmo veloz y sólido que lo caracteriza para ir superando obstáculos hacia la llegada. Vera sabía que dependía de un milagro e inteligente no cambió el método que le venía dando resultados para establecerse segundo.

Nada cambió y Ariel Lenti la ganó una vez más. La segunda en su cuenta personal y aquella definición cercana en la retina mano a mano con Velázquez, que también pudo haber quedado para el piloto que llevó hoy el #2 en los laterales de la Gas Gas 350.

Una victoria impecable, recuperándose de un golpe en el clasificatorio, acelerando en los momentos justos y logrando quedar en la historia grande, a un triunfo del eterno Pecho Andrade.

Diego Jerez emocionó a todos con su triunfo en la Pro Master dando el máximo para ir tirando en Punta María con el joven talentoso Thiago González, un apellido ilustre y que tantos recuerdos nos trae a los amantes de la Vuelta.

Fabricio Fenoglio arrasó de inicio a fin en la Open, algo que tampoco se modificó en ningún momento, mientras que Paredes se quedó con la Master para llevarla a Chile.

Qué decir de Daniel Cárdenas, otro de los nombres más emblemáticos de la Vuelta a la Tierra del Fuego. Y no es uno más, menos ahora. Con su séptima victoria en la general de las cuatro ruedas equilibró a Poroto Bronzovich como el máximo ganador y de yapa aseguró la Copa Challenger definitiva por haber obtenido tres en fila (2022, 2023 y 2024). Ni hablar que tiene 48 años.

Así las cosas, los días irán ampliando imágenes, despertando recuerdos, reviviendo emociones. Como la Vuelta no hay nada dicen. No se equivocan. Saben que es algo único, algo que cada año nos hace sentir orgullo fueguino. Que es nuestro y debemos potenciarlo para que no se pierda nunca.

MÁXIMOS GANADORES

Motos

Diego Jerez 9 (1995, 1998, 1999, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014)

Raúl González 6 (1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005)

Raúl Andrade 3 (1993, 1994, 1996)

Ariel Lenti 2 (2017, 2024)

Maximiliano Aguilar 2 (2019, 2022)

Ricardo Castro 2 (1986, 1988)

Nahuel Benítez 2 (2003, 2010)

Nestor Gianfrini 1 (1984)

Javier Calabresi 1 (1985)

Marcelo Lewis 1 (1991)

Horacio Zentner 1 (1992)

José Hidalgo 1 (2011)

Fernando Lorenzoni 1 (2012)

José Fregosini 1 (2015)

Gastón Leonardelli 1 (2016)

Nicolás Kutulas 1 (2018)

Federico Velázquez 1 (2021)

Gastón Martínez 1 (2023)

ATV

Daniel Cárdenas 7 (2002, 2008, 2014, 2018, 2022, 2023, 2024)

Esteban Bronzovich 7 (1999, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2010)

Martín Bronzovich 3 (2015, 2016, 2017)

Javier Galindo 3 (1993, 1995, 1996)

Javier Soto 2 (1992, 1994)

Tomás Barría 2 (2019, 2021)

Alfonso Lavado 1 (1997)

Alejandro Lavori 1 (1998)

Federico Praussello 1 (2001)

Nicolás Fagundez 1 (2004)

Fernando Cobián 1 (2006)

Leandro Muñoz 1 (2011)

Tomás Zentner 1 (2012)

Víctor Gallegos 1 (2013)