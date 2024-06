Las altas temperaturas abrasan a los peregrinos en el Haj en Arabia Saudita

Multitudes de peregrinos apretujados luchaban contra el calor abrasador que se cobró vidas durante la peregrinación anual Haj, mientras las temperaturas alcanzaban los 51,8 grados Celsius (125,2 Fahrenheit) a la sombra de la Gran Mezquita en La Meca, estado saudita. dijo la televisión el martes.

RIAD/MINA (Reuters /NA).- Seis ciudadanos jordanos murieron de insolación durante el Haj, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania. Más tarde precisó que el número de muertos había aumentado a 14, pero no dio ninguna razón para las muertes posteriores.

Once iraníes murieron y 24 fueron hospitalizados durante la peregrinación, reveló este martes el medio de comunicación estatal iraní IRINN sin dar la causa de la muerte.

Tres ciudadanos senegaleses también murieron durante el Haj, informó el lunes la Agence de Presse Sénégalaise. Además, 136 ciudadanos indonesios murieron durante el Haj, tres de ellos por insolación, según informó un responsable sanitario indonesio, informó el lunes Le Monde.

Estampidas, incendios de tiendas de campaña y otros accidentes causaron cientos de muertes durante el Haj en los últimos 30 años, lo que obligó al gobierno saudí a construir nuevas infraestructuras.

Las autoridades ahora enfrentan nuevos desafíos para proteger a los peregrinos del calor extremo.

Un estudio de 2024 del Journal of Travel and Medicine encontró que, en medio del aumento de las temperaturas globales, el empeoramiento del calor puede superar las estrategias de mitigación, mientras que un estudio de 2019 de Geophysical Research Letters señaló que a medida que las temperaturas aumentan en la ya árida Arabia Saudita debido al cambio climático, los peregrinos que realizan el Haj se enfrentan a un “peligro extremo”.

El Haj es una peregrinación anual que millones de musulmanes realizan a La Meca con la intención de realizar ritos religiosos tal y como enseñó el profeta Mahoma a sus seguidores hace 14 siglos.

El Haj, una de las reuniones masivas más grandes del mundo, es un deber único en la vida para todo musulmán sano que pueda permitírselo.

CRÉDITO FOTO PORTADA: Los peregrinos musulmanes asisten a la lapidación simbólica del ritual del diablo en el Puente Jamarat durante la peregrinación Hach cerca de La Meca. Stringer – EFE.