La trigésima edición se disputará en Río Negro

Del domingo 12 al viernes 17 de noviembre tendrán lugar los Trigésimos (XXX) Juegos Deportivos Binacionales de la Araucanía, y por tercera vez será la provincia de Río Negro quien los organice.

RIO GRANDE.- Como en 1999, cuando la competencia recorrió sus diversas latitudes; y también en 2009, instalados en Bariloche, a excepción del atletismo, que debió recurrir a la ciudad chilena de Osorno (Región de Los Lagos), por carecer la provincia organizadora de una pista sintética de esta disciplina.

Situación que luego de 14 años sigue sin solución, y ahora el atletismo se desarrollará en la más cercana capital del Neuquén. SALTO EN ALTO. El podio, con López (Los Lagos/2°), Sosa (Chubut/1°) y Canchi (2°), todas con 1,55.

Viedma será sede del ciclismo y del básquetbol, en ambas ramas (la última disciplina también irá a la aledaña Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires). Mientras que el Club Sportsman, en Choele Choele, dispondrá su piscina para los nadadores.

Las canchas del Club La Amistad, en Cipolletti, recibirán al fútbol masculino, en tanto que Bariloche se alzará como el principal enclave de los Juegos, puesto que allí se realizarán las competencias de judo y voleibol –para ambas ramas-, y las de fútbol femenino.

En el lejano 1999, el voleibol masculino quedó 5°, en Cipolletti, siendo la mejor actuación en conjunto de una diezmada delegación fueguina, que mostró como subcampeón al solitario judoca Gerardo Quintana.

Diez años más tarde sobresalió el subcampeonato del voleibol femenino (que no se repetiría), y las medallas de plata de la ushuaiense Florencia Canchi en 100 metros con vallas (por segundo año consecutivo, y en la misma pista chilena), y en salto en alto. El judo quedó relegado, y no hubo fueguinos en ciclismo.

Atletismo en Río Negro 2009

Femenino: Florencia Canchi (91): 100 m. c/vallas: 16.78 (2s1) (velocidad del viento: -2,0 metros/segundo) y 16.07 (2f) (-0,4): alto: 1,55 (2f –compartido-). Delegada: Raquel Sánchez. Posiciones finales: 1.Chubut 167 (21); 10.Tierra del Fuego 15 (3). Masculino:

Adrián Barría (93): 800: 2:09.50 (6s1) (Ubicación: 18/20); 5.000: 16:47.79 (12f/15). Ivo Ferreira (94): Bala: 8,33 (19f/19); Jabalina: 32,17 (14f/14); calle: 24:24.8 (50f/51). Milton Ferreira (93): 100: 12.45 (8s3) (velocidad del viento: +1,2 metros/segundo) (22/23); calle: 22:46.4 (44f/51). Franco Martínez (92): 100: 12.49 (6s1) (-0,4) (23/23); 200: 25.61 (8s3) (-1,1) (20/21); Largo: 5,70 (+0,9) (12f/14); calle: 19:01.6 (29f/51). Franco Tolaba (94): 200: 25.63 (7s2) (-0,5) (21/21); 400: 61.90 (7s3) (22/22); Jabalina: 33,13 (13f/14). Postas: 4×100 (Martínez/Tolaba/Barría/M.Ferreira) 48.19 (5s2) (11/12). Entrenador: Raúl Fernández. Posiciones: 1.Bío Bío 157,5 (21); 11.Aysén y Tierra del Fuego 0 (se los bonificó con 1 punto en la tabla general). Nota: el torneo se disputó en Osorno, Chile.

Natación en Río Negro 2009

Femenino: Evelyn Alaniz (95): 200 libre: 3:14.27 (23/25); 50 pecho: 45.74 (18/26); 100 pecho: 1:43.51 (17/23). Nataly Mazzaro (95): 50 libre: 34.53 (26/34); 100 libre: 1:17.93 (19/29); 50 espalda: 39.89 (22/31); 50 pecho: 48.65 (22/26). Valentina Molinari (93): 50 libre: 33.51 (23/34); 100 libre: 1:18.81 (20/29); 50 espalda: 40.02 (23/31); 50 pecho: 41.94 (15/26); 100 pecho: descalificada; 100 combinado: 1:29.50 (20/29). Noelia Sosa (93): 50 libre: 35.37 (29/34); 100 libre: 1:19.85 (21/29); 200 libre: 2:54.66 (19/25); 50 espalda: 38.95 (19/31); 200 espalda: 3:05.77 (14/18s) y no corrió la final (ncf); 100 combin.: 1:28.68 (19/29). Relevos: 4×50 libre: 2:20.27 (9/12s) y ncf. Entrenadora: Soledad Vargas. Posiciones: 1.La Pampa 174 (21); 10.Aysén Los Lagos y T.del Fuego 0 (se los bonifica con 1 puntos). Masculino: Gastón Abregú (94): 100 espalda: desc.; 50 pecho: 38.76 (23/29); 100 pecho: desc.; 200 pecho: 3:31.48 (18/20). Maximiliano Aguirre (93): 200 libre: 2:56.70 (23/25); 100 mariposa: desc. Julián Cornejo (91): 50 libre: 28.49 (14/32); 100 libre: 1:10.36 (26/31); 50 espalda: 37.57 (28/32). Santiago Puccio (93): 50 libre: 28.89 (17/32); 100 libre: 1:11.21 (30/31); 50 espalda: 33.60 (15/32); 100 espalda: 1:15.64 (17/26); 200 espalda: 3:01.09 (14/18); 50 pecho: 38.12 (20/29); 100 pecho: 1:30.74 (20/27). Santiago Ríos (95): 200 espalda: 3:02.65 (15/18); 50 pecho: 46.65 (27/29); 100 pecho: 1:39.09 (22/27); 200 pecho: 3:02.86 (14/20). Leandro Roviglione (93): 50 libre: 26.74 (6/32s) y 26.57 (4/6f); 100 libre: 1:00.36 (7/31s) y 59.46 (8/12f); 50 espalda: 32.85 (12/32s) y 32.96 (11/12f); 50 mariposa: 30.54 (11/31s) y 31.18 (12/12f); 100 mariposa: 1:15:34 (13/22). Relevos: 4×50 libre: 1:53.65 (8/12s) y ncf; 4×50 combin.: 2:13.70 (9/12s) y 2:12.62 (9/10f). Entrenador: Matías Runín. Posiciones: 1.La Pampa 241 (21); 9.Tierra del Fuego 6 (4).

Equipos en Río Negro 2009

Voleibol: Femenino: Zona A: Tierra del Fuego: 3-1 vs. Los Lagos; 3-1 vs. Neuquén; 1-3 vs. Río Negro; 3-1 vs. Araucanía; 3-0 vs. Aysén. Ronda Campeonato: 3-0 (25-10/25-18/25-20) vs. Santa Cruz; 2-3 (20-25/12-25/25-23/25-16/8-15) vs. Río Negro. Posiciones: 1.Río Negro (7-0); 2.Tierra del Fuego (5-2). Masculino: Zona B: Tierra del Fuego: 3-2 vs. Los Ríos; 2-3 vs. Chubut; 3-0 vs. Magallanes; 0-3 vs. Neuquén; 1-3 vs. Araucanía. Ronda Consuelo: Tierra del Fuego: 3-0 vs. Aysén; 3-0 vs. Magallanes. Posiciones: 1.Neuquén (7-0); 9.Tierra del Fuego (4-3).

Básquetbol: Femenino: Zona A: Tierra del Fuego: 26-68 vs. Los Lagos; 23-58 vs. Río Negro; 16-42 vs. Chubut; 19-74 vs. Bío Bío; 36-60 vs. Los Ríos. Ronda Consuelo: Tierra del Fuego: 45-42 vs. La Pampa; 39-55 vs. Los Ríos. Posiciones: 1.Río Negro (7-0); 10.Tierra del Fuego (1-6). Masculino: Zona B: Tierra del Fuego: 54-80 vs. La Pampa; 56-54 vs. Los Ríos; 57-59 vs. Los Lagos; 65-69 vs. Neuquén; 54-96 vs. Araucanía. Ronda Consuelo: Tierra del Fuego: 70-48 vs. Aysén; 53-65 vs. Los Ríos. Posiciones: 1.Río Negro (7-0); 10.Tierra del Fuego (2-5).

Fútbol: finalizó 7°, con 3 partidos ganados, 1 empatado (luego cayó en la definición desde el punto penal) y 1 perdido.