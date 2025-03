La presidenta de México pide «temple y serenidad» ante amenaza de aranceles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a tener «temple, serenidad y paciencia», ante la inminente implementación de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a los Estados Unidos.

MEXICO (Xinhua/NA).- La mandataria advirtió que su Gobierno cuenta con varios planos para hacer frente a cualquier amenaza arancelaria por parte de su vecino del norte.

Sheinbaum comentó que las reuniones de funcionarios de seguridad y comercio con sus contrapartes estadounidenses «estuvieron muy bien».

«Y vamos a esperar qué pasa. En esto hay que tener temple, serenidad y paciencia. Y tenemos Plan A, Plan B, Plan C, Plan D», comentó, sin especificar a qué se refieren.

La mandataria no descartó tener un contacto con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para tratar el tema, pero insistió en que «hay temple, hay tranquilidad, en el sentido de que cualquiera que sea la decisión, tenemos plan, y hay mucha unidad en México».

La jefa de Estado pidió esperar y no generar incertidumbre, ya que es «una decisión que depende del Gobierno de los Estados Unidos».

«De nuestra parte, hemos estado en comunicación, hemos hecho los acuerdos, las coordinaciones necesarias, pero es una decisión que depende del presidente de los Estados Unidos», señaló.

Reiteró que particularmente en el último mes las autoridades mexicanas han mostrado su disposición y cooperación para hacer frente a la migración irregular y tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y muestra de ello, apuntó, son las incautaciones de fentanilo y la reducción del flujo migratorio.

«Si aún con todo eso, el presidente Trump toma una decisión, pues es su decisión y nosotros también tomaremos nuestras decisiones», aseveró.

El mandatario estadounidense suspendió por un mes la imposición de un arancel del 25 por ciento a los productos mexicanos, tras un acuerdo con Sheinbaum, quien ordenó el despliegue de 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera común para evitar el tráfico de drogas y la migración irregular.

La víspera, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, anticipó en una entrevista con la cadena «Fox News» que los aranceles a Canadá y México iban a entrar en vigor este martes 4 de marzo, tal como se tenía previsto inicialmente.

Sin embargo, aclaró que será Trump quien determine los niveles exactos de estos aranceles, lo que deja abierta la posibilidad de ajustes en las tarifas antes de su implementación.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Imagen cedida por la Presidencia de México de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sonriendo durante su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, capital de México, el 3 de marzo de 2025. (Xinhua/Presidencia de México)