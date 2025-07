Deportivo Río Grande se metió en uno de los triangulares

El domingo por la noche se disputó el primer partido de la tercera fase de la Copa Ciudad de Río Grande y, en el mismo, Deportivo Río Grande derrotó a Club Italiano por 3 a 2 y de esta manera se metió en uno de los dos triangulares que sacará a los finalistas de esta novena edición.

RIO GRANDE.- Los goles del Depo fueron alcanzados por Uriel Mayol, Tomás Elías y Tomás Abdala; mientras que para los Tanos descontó en dos oportunidades Oscar Gallardo.

De esta manera, Deportivo Río Grande es el primer elenco de la A en meterse en uno de los dos triangulares de la cuarta fase, cayó en el triangular 2 donde espera por el ganador del cotejo entre ADEFU y Luz y Fuerza, y del cotejo de la B que disputarán Kiricocho y Unión Santiago.

Por el triangular 1 ya está clasificado el elenco de la Primera B, La Bianca, y espera rivales de los choques que deben sostener Arsenal RG ante Camioneros, y San Isidro contra Camioneros, ambos por la A, y debido al sorteo realizado antes de iniciada la Copa ya se sabía que no se repetiría la final entre Camioneros y San Isidro, los elencos que definieron las últimas tres ediciones; en esta novena ocasión habrá una nueva final y la misma será inédita, nunca antes vista.

Por el lado de las mujeres Camioneros que goleó 4 a 0 a Los Troncos, con goles de Maia Gatica (2), Danila Sánchez y Valeria Sánchez, clasificó directamente a la final y espera rival que saldrá entre Estrella Austral -que venció por penales a Defensores del Sur- y quien gane el cotejo pendiente de segunda ronda entre ADEFU y el campeón defensor, Metalúrgico.

La continuidad de la Copa Ciudad de Río Grande puede esperar, primero porque es una Copa que siempre se ha extendido en el tiempo y se fue jugando en el medio del campeonato Clausura, el cual está pautado que arranque éste sábado 5 de julio, aunque aún no hay una confirmación oficial al respecto, incluso se menciona que se repetirían los grupos del Apertura y no habría un nuevo sorteo de equipos para el Clausura, lo que le quita cierto misterio dado que estaría bueno que se sortee nuevamente y haya otros choques, distintos a los que se vieron en la primera parte del año, y está claro que al clasificar solo 4 de los 8 que hay en grupo habrá choques que no se verán en toda la temporada y de haber un nuevo sorteo serían menos los choques que no se verían.

Juegos Deportivos Fueguinos

Finalizó la primera fecha para el Futsal en Río Grande. Con quince equipos inscriptos en ambas ramas culminó la primera fecha del futsal de Río Grande en los Juegos Fueguinos 2025, que se disputó en el gimnasio Jorge Muriel en su totalidad.

En la Zona A Masculina, Estrella Austral inició su camino como único líder tras derrotar por 4-0 a Italiano en el debut de ambos equipos. Además, Los Troncos y San Francisco igualaron en dos tantos por lo que el conjunto del barrio Austral sacó ventaja en la primera jornada, a la espera de la presentación de Santos San Martín, el único elenco que aún no saltó al campo de juego en el único grupo de cinco equipos.

Por su parte, la Zona B, con cuatro elencos, comenzó este miércoles con victorias para San Martín y Luz y Fuerza -último campeón provincial- sobre O’Higgins y Real Madrid, respectivamente.

El Santo sorteó al Bernardino con una goleada por 6 a 1, y a continuación el Eléctrico -con algunos valores que ya se desempeñan en Primera División- doblegó al equipo de Chacra II.

En la rama femenina tres equipos impusieron condiciones al término de las dos fechas iniciales: ADEFU, Camioneros Verde y Defensores del Sur acumulan 6 puntos y mantienen la lucha por la punta, de la que se alejaron -al menos hasta el momento- Camioneros, Hay Vida en Jesús y Estrella Austral.

Con capacidad goleadora y valla invicta, las Naranjas -campeonas locales del año pasado- se impusieron a HVJ (5-0) y Estrella Austral (6-0); aunque igualadas por Camioneros Verde (5-1 a Camioneros y 2-0 a HVJ); y Defensores (2-0 a Estrella Austral y 2-0 a Camioneros).

La segunda fecha de los varones y la tercera de las mujeres continuará este fin de semana en la búsqueda de los mejores elencos ubicados que protagonizarán las semifinales una vez que termine la primera fase.

Resultados rama masculina: 1º Fecha Zona A: San Francisco 2 – 2 Los Troncos; Italiano 0 – 4 Estrella Austral; Libre: Santos.

Zona B: O’Higgins 1 – 6 San Martín; Real Madrid 1 – 4 Luz y Fuerza.

Posiciones Zona A: 1° Estrella Austral – 3 puntos, 2° San Francisco – 1 punto, 3° Los Troncos – 1 punto, 4° Italiano – Sin puntos, 5° Santos – Sin puntos.

Zona B: 1° San Martín – 3 puntos; 2° Luz y Fuerza – 3 puntos, 3° Real Madrid – 0 puntos; 4° O’Higgins – 0 puntos.

Rama Femenina: 1º Fecha: Camioneros Verde 5 – 1 Camioneros; HVJ 0 – 5 ADEFU; Defensores 2 – 0 Estrella Austral.

2º Fecha: Camioneros Verde 2 – 0 HVJ Futsal; Defensores 2 – 0 Camioneros; Estrella Austral 0 – 6 ADEFU.

Posiciones: 1°ADEFU – 6 puntos; 2° Camioneros Verde – 6 puntos; 3° Defensores del Sur – 6 puntos; 4° Camioneros – 0 puntos; 5° Hay Vida en Jesús – 0 puntos y 6° Estrella Austral – 0 puntos.

Primera A

Segunda Ronda

Partido A Arsenal RG vs. Camioneros

Partido B San Isidro vs. Defensores del Sur

Partido C Club Italiano 2 – 3 Deportivo Río Grande

Partido D ADEFU vs. Luz y Fuerza

Primera B

Segunda Ronda

Partido A Inter RG 3 – 4 Unión Santiago

Partido B La Bianca 4 – 4 (4-2) 18 de Diciembre

Partido C Barcelona 5 – 8 Kiricocho

Tercera Ronda

Unión Santiago vs. Kiricocho

* La Bianca jugará uno de los triangulares final junto al ganador del Partido A y C.

Tercera ronda

Triangular 1: Ganador del partido A, ganador del partido B y La Bianca

Triangular 2:Deportivo Río Grande, ganador del partido D y N° 2 de Primera B

Síntesis – Segunda fase CCRG

Deportivo Río Grande 3 – 2 Club Italiano

Deportivo Río Grande: Uriel Mayol, Tomás Elías y Tomás Abdala.

Club Italiano: Oscar Gallardo (2).

Arbitros: Rodrigo Bravo y Christian Farieri.

Gimnasio: Jorge Muriel de Chacra IV.

Partido: Segunda ronda Copa Ciudad de Río Grande.

Incidencias: No se registraron.

Kiricocho 8 – 5 Barcelona RG

Kiricocho: Maximiliano Martínez (2), Gabriel Cejas (2), Joaquín Alurralde, Martín Torrez, Nicolás Barbosa y César Mancilla Méndez.

Barcelona RG: Domingo Páez (2), Braian Porreta, Mario Medina y Brian Galarza.

Arbitros: Guillermo Cok y Julio Mereles.

Gimnasio: Jorge Muriel de Chacra IV.

Partido: Segunda ronda Copa Ciudad de Río Grande, Primera B

Incidencias: Expulsados José Martínez y Martín Torrez en Kiricocho.

18 de Diciembre 4 – 4 (2-4) La Bianca

18 de Diciembre: Agustín Núñez (2), Kevin Ojeda y Agustín Sánchez.

La Bianca: Diego Ulloa (2), Alejandro Brizuela y Lautaro Vera.

Arbitros: Julio Mereles y José Azúa.

Gimnasio: Jorge Muriel de Chacra IV.

Partido: Segunda ronda Copa Ciudad de Río Grande, Primera B

Incidencias: No se registraron.

Unión Santiago 4 – 3 Inter RG

Unión Santiago: Daniel Pavón (2), Rodolfo Domínguez y Emanuel Baiz.

Inter RG: Kevin Mansilla, Claudio Triviño y Rafael Juárez.

Arbitros: Alberto Miller y JoséAzúa.

Gimnasio: Jorge Muriel de Chacra IV.

Partido: Segunda ronda Copa Ciudad de Río Grande, Primera B

Incidencias: Expulsado Luis Rodríguez, DT de Inter RG.

Camioneros 4 – 0 Los Troncos

Camioneros: Maia Gatica (2), Danila Sánchez y Valeria Sánchez.

Arbitros: José Azúa y Lorena Bahamonde.

Gimnasio: Jorge Muriel de Chacra IV.

Partido: Segunda ronda Copa Ciudad de Río Grande, Primera Damas.

Incidencias: No se registraron.

Estrella Austral 4 – 4 (4-2) Defensores del Sur

Estrella Austral: Brisa González, Naomi Galleguillos, Jimena Saldivia y Estefanía Canteros.

Defensores del Sur: Brisa Maita (3) y Julieta Matamala.

Arbitros: José Azúa y Lorena Bahamonde.

Gimnasio: Jorge Muriel de Chacra IV.

Partido: Segunda ronda Copa Ciudad de Río Grande, Primera Damas.

Incidencias: No se registraron.