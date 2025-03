La premiación del Apertura AVRG

En la víspera, en el gimnasio de la UOM (B° Mutual), se completó la programación de la temporada 2024 de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), con los encuentros pendientes en las categoría formativas del Campeonato Clausura, en los distintos niveles (Copas de Oro, Plata y Bronce).

RIO GRANDE.- Al término de la jornada se procedió a la premiación, tanto del Clausura como del Apertura, en Sub 13, 14 y 16 femenino; Sub 14 y 16 masculino; y Sub 12 mixto. CAMPEONAS II. Universitario Negro se quedó con el título en Sub 14 femenino.

Se entregaron un total de 35 trofeos, a los integrantes del podio, más allá de algunas ausencias, como las de Albi (Tolhuin) y de la Academia Deportiva del Fuego (ADeFu).

En la presente nota aparece el cuadro con las principales posiciones del Apertura 2024, acompañadas por las fotos respectivas de la entrega de este domingo. SUBCAMPEONES I. Metalúrgico Azul cayó en la final del Sub 12 mixto. TERCERAS I. Desde la Margen Sur, el Sub 13 femenino de Casa del Deporte. TERCERAS II. Estrella Vóley, en Sub 16 femenino. CAMPEONES III. Metalúrgico, en Sub 14 masculino. SUBCAMPEONES II. Estrella Austral, en Sub 14 masculino.

Entretanto, hoy se jugarán (en Los Polvorines, GBA) las revanchas de los cuartos de final de la Liga de Voleibol Argentina, y en caso de necesitarse un tercer juego en cada serie se disputarán mañana: 12:00 Tucumán de Gimnasia (5°)-San Lorenzo (4°) 2-3; 15:00 River (Franco Ybars: 4 puntos/0) (6°)-Monteros VC (3°) 0-3; 18:00 Boca (Luciano Coto: 15 puntos/+5) (7°)-CEF N° 5 La Rioja (2°) 1-3; y 21:00 Waiwen CR (José Cejas ingresó en el 3° set) (8°)-Ciudad (1°) 0-3. CAMPEONES V. Estrella Vóley finalizó en lo más alto de la tabla en Sub 12 mixto. CAMPEONAS VI. Jugadoras y cuerpo técnico del Sub 16 femenino de Universitario Negro. SUBCAMPEONAS III. El Sub 14 femenino de Casa del Deporte. SUBCAMPEONES IV. David Ortiz (AVRG) y Sandro Aguirres (Estrella Austral, Sub 14 masculino). TERCERAS III. Estrella Vóley Naranja, en Sub 14 femenino TERCERAS IV. Centro Deportivo Municipal (CDM) completó el podio en Sub 13 femenino. TERCEROS V. El plantel y entrenadores de Casa del Deporte, en Sub 12 mixto.

CAMPEONATO APERTURA 2024 AVRG

Masculino: Mayores (8): 1.Olympo (3-2); 2.Universitario; 3.Frías (3-0); 4.Metalúrgico Negro. Sub 21 (3): 1.Metalúrgico (3-1); 2.Olympo; 3.Casa del Deporte. Sub 18 (4): 1.Metalúrgico (3-2); 2.Albi; 3.Estrella Austral (3-2); 4.Casa del Deporte. Sub 16 (3): 1.Metalúrgico (3-2); 2.Estrella Austral (3-0); 3.Albi. Femenino: Mayores (9): 1.Universitario (3-2); 2.Sportivo Negro; 3.Norte Austral (3-2); 4.Metalúrgico. Sub 18 (7): 1.ADeFu (3-0); 2.Universitario; 3.Centro Deportivo Municipal (GP-PP); 4.Albi. Sub 16 (12): 1.Universitario Negro (3-0); 2.ADeFu Amarillo; 3.Estrella Vóley (3-0); 4.Estrella Vóley Naranja. Sub 14 (10): 1.Universitario Negro (3-0); 2.Casa del Deporte; 3.Estrella Vóley Naranja (2-0); 4.Universitario Rojo. Sub 13 (4): 1.Estrella Vóley (3-2); 2.Centro Deportivo Municipal; 3.Casa del Deporte (2-1); 4.UOM. Sub 12 mixto (5): 1.Estrella Vóley (3-0); 2.Metalúrgico Azul; 3.Casa del Deporte (2-1); 4.ADeFu. Maxi (5): 1.Norte Austral (3-1); 2.Metalúrgico; 3.Polo Team (3-2); 4.Sportivo; 5.O’Higgins.