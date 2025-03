La increíble transformación de Neil Patrick Harris para su nueva serie

El actor, recordado por su papel de Barney en How I Met Your Mother, luce irreconocible con su nuevo look en el rodaje de Dexter: Resurrection.

Neil Patrick Harris dejó atrás su imagen de estrella de comedia para sorprender a todos en Nueva York. El actor, conocido por su papel de Barney en How I Met Your Mother, fue visto este martes en Brooklyn con un look irreconocible. Forma parte del rodaje de Dexter: Resurrection, la esperada secuela que llegará a Paramount+ con Showtime este verano. Su transformación incluye una peluca castaña que cambia por completo su apariencia.

El actor de 51 años se unió a Michael C. Hall, protagonista de la serie, en el set. Vestía una camisa azul sencilla, jeans oscuros y una chaqueta acolchada negra. El calzado, también negro, completaba un estilo casual adaptado al frío neoyorquino. Ambos actores compartieron un momento distendido antes de grabar una escena, mostrando buena química frente a las cámaras.

Mirá el avance de Dexter: Resurrection:

En Dexter: Resurrection, Harris dará vida a Lowell, un personaje envuelto en misterio. Aunque los detalles de su rol aún no se revelan, su presencia eleva las expectativas. El elenco ya cuenta con nombres como Uma Thurman, Peter Dinklage y Krysten Ritter, esta última anunciada como Mia días atrás. La producción arrancó en enero y promete revivir el universo de Dexter con fuerza.

Thurman, por su parte, también fue captada esta semana en acción. Interpreta a Charley, jefa de seguridad de un enigmático millonario. Su look incluía pantalones negros, un suéter verde y una peluca rubia corta. El rodaje en un parque de Nueva York dejó ver su preparación para el papel, que incluye un holster de pistola como detalle clave.

Michael C. Hall retoma su icónico rol de Dexter Morgan, un personaje que marcó época entre 2006 y 2013. Tras su paso por Dexter: New Blood en 2021, el actor expresó su entusiasmo por volver. La franquicia, que sumó récords con Dexter: Original Sin el mes pasado, sigue cautivando. Harris, con este cambio radical, se suma a un proyecto que ya genera revuelo entre los fans.