Festivales. Olivia Rodrigo, Neil Young y The 1975, cabezas de cartel de Glastonbury 2025

El encuentro británico anunció su programación para su última edición antes de un esperado receso.

Este jueves, los organizadores del festival británico Glastonbury anunciaron la programación de su edición 2025, a realizarse en Worthy Farm (suroeste de Inglaterra) del 25 al 29 de junio próximos. Y el dato saliente del anuncio es que los números centrales serán la estadounidense Olivia Rodrigo (también programada para el inminente Lollapalooza Argentina), el canadiense Neil Young y el grupo mancuniano The 1975.

Según publicó la agencia AP, Glastonbury tiene como objetivo despedir el festival con una explosión antes de tomarse uno de sus años de descanso habituales, con el objetivo de que se recuperen las tierras agrícolas que albergan a 200.000 asistentes durante el encuentro.

La principal noticia es que The 1975 encabezará el escenario principal de la pirámide el viernes por la noche (27/6), mientras Olivia Rodrigo será la protagonista principal el domingo por la noche (29/6).

Neil Young, el legendario cantautor canadiense-estadounidense de 79 años, fue anunciado previamente como cabeza de cartel para la noche del sábado (28/6), mientras que su colega escocés Rod Stewart había sido confirmado para el codiciado puesto de leyendas en el escenario de la pirámide el domingo por la tarde.

Charli XCX, que no encabeza la lista, pero que está muy de moda y probablemente atraiga grandes multitudes, actuará en el Other Stage el sábado por la noche. La semana pasada, la cantante detrás del fenómeno Brat Summer ganó cinco premios Brit.

La palabra “brat”, utilizada por la cantante como título de su sexto álbum de estudio, fue declarada palabra del año por el Diccionario Collins. Para aquellos que no lo saben, se ha definido como “caracterizada por una actitud segura, independiente y hedonista”.

El domingo por la noche del festival, el grupo electrónico inglés The Prodigy, famoso por el tema de 1996 Firestarter, cerrará el Other Stage.

La actuación será particularmente conmovedora, ya que marcará la primera de la banda en el festival desde la muerte del líder Keith Flint en 2019.

Otros actos incluyen a la cantante canadiense Alanis Morissette, haciendo su debut en Glastonbury, y el grupo pop estadounidense recientemente reformado Scissor Sisters.

No hay artistas programados para los primeros dos días del festival, miércoles y jueves, aunque se llevan a cabo muchos eventos ad hoc a medida que los asistentes llegan y montan sus carpas. Here is the first Glastonbury Festival 2025 line-up poster. Many more acts and attractions still to be announced.



Poster: @StanleyDonwood pic.twitter.com/TZsTXMbG8H— Glastonbury Festival (@glastonbury) March 6, 2025

The 1975, precedido por una gran polémica

Gran parte del interés se centrará en The 1975, formado en Manchester, que está liderado por Matty Healy. La banda ha encabezado varios festivales en el Reino Unido, pero no Glastonbury, y en otros lugares, con polémicas payasadas en el escenario.

El mes pasado, un juez de Londres dictaminó que la banda no puede ser considerada personalmente responsable de las pérdidas de un festival de música de Malasia que fue clausurado por las autoridades después de que el cantante Healy besara a un compañero de banda masculino en el escenario.

Los organizadores del festival Good Vibes afirmaban haber sufrido pérdidas por valor de 2.400.000 dólares) después de que Healy criticara las leyes antihomosexualidad del país y luego besara al bajista Ross MacDonald en el concierto de Kuala Lumpur en julio de 2023.

Las imágenes del beso provocaron una reacción violenta en el país predominantemente musulmán, donde la homosexualidad es un delito que se castiga con hasta 20 años de prisión y azotes. Algunos grupos LGBTQ+ también criticaron a la banda por poner en peligro a su comunidad y perturbar el trabajo de los activistas que presionan por el cambio.

En las próximas semanas se anunciarán más artistas y quienes aún no tengan entradas podrán hacerlo en una reventa. Como siempre, el festival, que se celebró por primera vez en 1970, se agotó rápidamente a pesar del precio de las entradas: casi 380 libras (490 dólares) cada una.

Si bien el precio puede ser fijo, el clima de pleno verano no lo es. Como siempre, las esperanzas de todos los que van son las mismas: ¡Por favor, nada de baños de barro!