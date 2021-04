La bailarina Guadalupe Ojeda Chaparro en la obra “Giselle”

COMPARTIR

















En el marco del Ciclo de Danza 2021 producido por Karina Battilana y Jorge Amarante, reconocidos directores y coreógrafos de Buenos Aires, la clásica obra en la que la bailarina riograndense es integrante del cuerpo de baile, hará una función el 14 de abril.

RIO GRANDE.- Guadalupe Ojeda Chaparro, quien baila aproximadamente desde los cinco años, ahora tiene diecinueve, estudio en las Escuelas Patagónicas de Estela Erman, en el Instituto de Danza de Mónica Romano y también en el Instituto de Natalia Lasalle.

Fue alumna del Polivalente de Arte de Río Grande, en la modalidad de danza, al termino del quinto año se mudó a Buenos Aires a capital donde termino su secundario y a la par tomo clases en la Fundación Julio Bocca. Luego fue a un programa de formación profesional para bailarines en el ‘Club de Danza’ de capital a la vez de tomar clases con diferentes profesores y diferentes estilos de baile.







Actualmente, Guadalupe es integrante de la Compañía dirigida por Jorge Amarante, formando parte del elenco de la obra ‘Giselle’, que es una obra de ballet contemporáneo, la cual se estreno en Buenos Aires el pasado 6 de marzo en el Teatro el Nacional Sancor Seguros.

Giselle es una obra clásica muy conocida, se estreno por primera vez en 1841 en la Opera de París, este año Jorge Amarante, coreógrafo y director realizo una adaptación al ballet contemporáneo, poniendo su estilo y su lenguaje particular.

“Giselle” presenta una segunda función el próximo 14 de abril también en el Teatro el Nacional Sancor Seguros.

La obra esta conformada por bailarines del Colon y bailarines independientes, somos quince en total los que formamos parte del cuerpo de baile.

La Compañía dirigida por Jorge Amarante está integrada por bailarines de variados perfiles que ofrecen una alta carga emocional y alto tecnicismo académico. Así el reparto estará encabezado por Sofía Menteguiaga (Giselle), Facundo Luqui (Albrecht), y Guadalupe Ojeda Chaparro, forma parte del segundo acto de baile interpretando a una de las seis ‘willis’ de la obra.

La bailarina riograndense, preparada para salir a escena.

La redacción de “El Sureño”, se contacto con Guadalupe Ojeda Chaparro, que actualmente reside en la Buenos Aires, capital, para que nos hable de sus experiencias y cómo llega a ser parte del cuerpo de baile de “Giselle”.

“Llegue a ser parte de ‘Giselle’ a raíz de que la productora, Karina Battilana, vio unos videos míos por Instagram, me contactaron y convocaron para participar de la obra”, contó Guadalupe.

“El camino que transite hasta hoy no lo puedo creer, miro para atrás y me doy cuenta que viví un montón de experiencias hermosas. Hice cosas que hubiesen sido y son imposibles sin el apoyo incondicional de mis padres y mi hermana, mi familia. Eso se los voy a agradecer siempre”, enfatizó.

“Estoy muy feliz con todo lo que he vivido, con todas las personas que me he cruzado, amiges, compañeros, profesores, he conocido profesores increíbles que aportaron mucho a mi persona y a mi bailarina. A todos les voy a agradecer siempre, por el apoyo y aporte en mí.

Soy consciente de que soy muy joven y con muchas cosas por delante, y estoy también muy ansiosa. La obra que estoy haciendo ahora es un sueño para mí, me cuesta creer todavía que formo parte de esto, lo que me pone muy feliz”, expresó la bailarina.

Guadalupe, posando en el Teatro frente al cartel de “Giselle”.

Respecto al año pasado y como se adapto a la cuarentena contó:

“El 2020 fue un año complicado para todos, yo volví a Río Grande a pasar la cuarentena con mi familia, como bailarina fue bastante difícil seguir el ritmo de clases on line, entrenar todos los días, sobre todo encontrar la motivación para hacerlo. Si bien fue difícil y hubo muchas frustraciones en el medio se pudo y se encontró la manera para seguir haciéndolo.”

“Luego abrieron los gimnasios y pude dictar clases y encontré la motivación que necesitaba gracias a mis alumnos que pasaron por mis clases. Lo que me hizo aprender y terminar el año de una buena manera y con nuevas experiencias. Agradecida por haber podido dar clases en el lugar donde nací y me forme, fue increíble”.

Finalizando, la bailarina dijo en cuanto a su futuro profesional “Por el momento sigo con la obra ‘Giselle’, tenemos varias presentaciones en diferentes lugares, si es que todo sigue bien con los protocolos y si la gente se anima a volver a los teatros. Por otro lado tengo pensado ir a Río Grande y dar algunas clases o intensivos.

Personalmente como bailarina estoy en un momento en el que estoy viendo que es lo que quiero hacer, lograr y transitar como bailarina. Mezclarlo con otras cosas, por ejemplo con lo audiovisual, generar contenido. Estoy en la etapa de ver que quiero hacer, por el momento seguir tomando clases, seguir formándome y ver dónde me lleva eso”.