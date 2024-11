Judo, voleibol y atletismo femenino, los destacados

Tras cinco días de competencia, el viernes 15 finalizaron -en Coyhaique, Puerto Aysén y Punta Arenas- los XXXI Juegos Deportivos Binacionales de la Araucanía “Aysén 2024”.

RIO GRANDE- Una vez más Río Negro se quedó con el título en la general, con 177 puntos (37 menos que hace un años), escoltado por Chubut (171) y La Pampa (168). Luego se ubicaron Araucanía (157), Bío Bío (156) y Los Lagos (148).

Pese al avance en algunas disciplinas de conjunto, Tierra del Fuego retrocedió tres posiciones respecto a lo sucedido en Río Negro 2023: del 9° lugar, con 100 puntos, se pasó ahora a la duodécima colocación, con 79 unidades, superando solamente al organizador, Aysén, que tras un descuento de 11 puntos, cerró su actuación con 71 (a Ñuble también le restaron 3). JUDOCAS. Insaurralde, Dellazuana, L.González, Flores, Segovia y L.González, junto a los entrenadores Cavia y Arcos, tras ganar la prueba por equipos, en Coyhaique.

El judo, que un año atrás había aportado el título femenino (22 puntos) y el subcampeonato masculino (19), ahora se ubicó 3° y 8°, respectivamente, añadiendo 16 y 6 unidades al tablero general. Por su parte, el atletismo femenino, 2° en la pista sintética de Neuquén doce meses antes, ahora terminó 5°.

No obstante, tanto el judo como el atletismo femenino, y el voleibol de la misma rama, fueron los mejores desempeños fueguinos.

El deporte de combate, que al término de las pruebas individuales se ubicaba 7°, en la última jornada venció en la final por equipos a Río Negro, que de antemano era el campeón, y concluyó 3°. El voleibol consiguió su cuarta victoria consecutiva (3-0 a Santa Cruz, su vencedor en el debut del certamen) y se quedó con el quinto puesto, al igual que el atletismo, en la despedida de la múltiple campeona Renata Godoy, quien obtuvo el 59% de los puntos del equipo (39 de 66), además de integrar las dos postas que también ocuparon puestos puntuables. VOLEIBOLISTAS. Cepeda (E), Díaz, Ochoa, Redondo, Pombo, Boechat, Sarmiento, Sosa, Zerpa y Gómez (D) –arriba-; García, Gaillard, Mancilla y Cruz, luego del 3-0 sobre Santa Cruz.

Las demás fueguinas: 8° en fútbol; 10° en natación; y 13° en básquetbol. El ciclismo corrió fuera de participación, al presentar un número de integrantes por debajo del mínimo reglamentario. Y así concluyeron los varones: 8° en básquetbol y judo; 9° en fútbol; 10° en atletismo y natación; 12° en voleibol; y 13° en ciclismo.

Los XXXII Juegos tendrán por sede a Tierra del Fuego, presumiblemente en la segunda quincena de octubre de 2025.

ATLETISMO FEMENINO (5°)

Sede: Coyhaique. 100m. (participantes: 24): S1 (8) (velocidad del viento: +2,3 metros/segundo): 8.Gianna Adduci (08) 14.88 (general: 22). S4: no compitió Amy Vargas (09). Final (8) (+0,8): 1.Pilar Rodríguez (Los Lagos) 12.37. 200m. (26): S1 (8) (0,0): abandonó Vargas. S4 (6) (-1,8): 2.Michelle Mathieu (06) 29.37 (16). Final (8) (0,0): 1.Rodríguez 25.29. 400m. (21) (FxT): 1.Renata Godoy (05) 59.88 (1° S3); 12.Mathieu 1:05.89 (7° S3). 800m. (17; sin fueguinas) (FxT): 1.Amparo Herrera (Bío Bío) 2:17.13 (1° S2). 1.500m. (17; sin fueguinas): 1.Herrera 4:53.78. 3.000m. (15; sin fueguinas): 1.Pilar Ardiles (Los Ríos) 10:14.32. Prueba de calle (5 km.) (16; sin fueguinas): 1.Ardiles 18:18. 100m. c/v (12): S1 (6) (0,0): 3.Morena Díaz (08) 17.42. S2 (6) (0,0): 4.Adduci 18.40 (9). Final (8) (-1,7): 1.Camila Villalba (Neuquén) 16.06; 4.Díaz 17.01. 400m. c/v (FxT) (13): 1.Godoy 1:04.49 (1° S2); 4.Mathieu 1:11.87 (4° S2). Salto en alto (13): 1.Martina Mejías (Ñuble) 1,55; 8 (=).Díaz 1,40; 10.Josefina García (09) 1,35. Salto en largo (24): 1.Valentina Sepúlveda (Los Lagos) 5,28 (+1,1); 13.Díaz 4,40 (+0,3); 24.Antonella Ojeda (08) 3,70 (+0,9). Salto triple (10; sin fueguinas): 1.Martina Rivera (Los Ríos) 10,68 (+0,2). Bala (4 kg.) (21): 1.Rafaela González (Ñuble) 11,22; 5.Ojeda 9,23; 15.Sofía Peralta (08) 7,86. Disco (1 kg.) (20): 1.Catalina Heilenkotter (Los Ríos) 39,41; 8.Mia Fleita (08) 24,81. Martillo (4 kg.) (13): 1.Giuliana Baigorria (Neuquén) 53,92; no compitió Fleita. Jabalina (600 gr.) (15): 1.Godoy 38,09; 8.Peralta 26,03. Posta 4×100 (FxT) (12): 1.Los Lagos 50.12 (1° S2); 6.TdF (Mathieu/Díaz/Peralta/Godoy) 52.66 (6° S2). Posta 4×400 (FxT) (12): 1.Bío Bío 4:12.49 (1° S2); 7.TdF (Mathieu/Díaz/Peralta/Godoy) 4:26.54 (6° S2). Puntaje (1°, 13; 2°, 9; 3°, 7; 4°, 5; 5°, 4; 6°, 3; 7°, 2; 8°, 1; doble en las postas): 1.Los Lagos 174 puntos (General: 22); 2.Bío Bío 137 (19); 3.Los Ríos 129 (16); 4.Araucanía 84 (14); 5.Tierra del Fuego 66 (12); 6.Ñuble 65 (10); 7.Río Negro 63 (8); 8.Neuquén 46 (6); 9.Chubut 44 (5); 10.La Pampa 31 (4); 11.Santa Cruz 31 (3); 12.Magallanes 10 (2); 13.Aysén 0 (1 x bonificación). Puntos de Tierra del Fuego (66): Godoy (39): 1° 400m. planos (13); 1° 400m. c/vallas (13); 1° jabalina (13). Díaz (6): 4° 100 m. c/v (5); 8° en alto (1). Mathieu (5): 4° 400m. c/v (5). Ojeda (4): 5° bala (4). Fleita (1): 8° en disco (1). Peralta (1°): 8° en jabalina (1). Postas (10): 6° 4x100m. (6); 7° 4x400m. (4). E: Rodrigo Velásquez. D: Juliana Mateu. Posición TdF en Río Negro 2023: 2° (121 puntos); medallas (4-2-3: 9). Ganadores múltiples: Renata Godoy (TdF) 3 (400m. planos y c/v; jabalina). Con 2 victorias: Pilar Rodríguez (Los Lagos) (100 y 200m.); Amparo Herrera (Bío Bío) (800 y 1.500m.); Pilar Ardiles (Los Ríos) (3.000m. y 5 km.). Medallero: 1.Los Lagos (4-5-1: 10); 2.Los Ríos (4-2-3: 9); 3.Bío Bío (3-4-2: 9); 4.T.del Fuego (3-0-0: 3); 5.Ñuble (2-1-1: 4); 6.Neuquén (2-0-1: 3); 7.Araucanía (0-2-3: 5); 8.R.Negro (0-1-3: 4); 9.Chubut (0-1-2: 3); 10.La Pampa (0-1-1: 2); 11.Magallanes (0-1-0: 1); 12.Santa Cruz (0-0-1: 1). PISTA Y CAMPO. Jabalina, el último título de Renata Godoy.

CLASIFICACION

P/Delegación Pts (+/-)

1.Río Negro 177 (-37)

2.Chubut 171 (-11)

3.La Pampa 168 (+1)

4.Araucanía 157 (+31)

5.Bío Bío 156 (+63)

6.Los Lagos 148 (-19)

7.Neuquén 147 (-16)

8.Los Ríos 129 (0)

9.Santa Cruz 104 (-34)

10.Ñuble 94 (+3)

11.Magallanes 90 (+4)

12.T.del Fuego 79 (-21)

13.Aysén 71 (+21)

(+/-): variación 2023/2024.

FÚTBOL FEMENINO (8°)

Sede: Punta Arenas. Zona A: Posiciones: 1.Araucanía 6 (6/0); 2.Santa Cruz 3 (4/1); 3.Aysén 0 (0/9). Zona B: Posiciones: 1.Chubut 4 (4/1); 2.Bío Bío 2 (1/1); 3.Los Lagos 1 (0/3). Zona C: Posiciones: 1.La Pampa 4 (6/2); 2.Neuquén 4 (4/1); 3.Magallanes 0 (1/8). Zona D: F1: TdF-Río Negro 0-8; Los Ríos-Ñuble 0-0. F2: Los Ríos-Río Negro 0-3; TdF (Valentina Grandis 2, Maia Gatica)-Ñuble 3-0. F3: TdF (Grandis, Valeria Sánchez)-Los Ríos 2-1; Río Negro-Ñuble 5-1. Posiciones: 1.Río Negro 9 (16/1); 2.TdF 6 (5/9); 3.Los Ríos 1 (1/5); 4.3.Ñuble 1 (1/8). Ronda Campeonato (1°/4°): Araucanía (1° A)-La Pampa (1° C) 2-0; Chubut (1° B)-Río Negro (1° D) 1-0;3°: La Pampa-Río Negro 1-1 (5-4); Final: Araucanía-Chubut 1-1 (5-4). Ronda Estímulo (5°/8°): Santa Cruz (2° A)-Neuquén (2° C) 1-1 (6-7); Bío Bío (2° B)-TdF (2° D) (Grandis) 6-1; 7°: Santa Cruz–TdF 8-0; 5°: Neuquén–Bío Bío 0-1. Ronda Consuelo (9°/12°): Aysén (3° A)-Magallanes (3° C) 1-2; Los Lagos (3° B)-Los Ríos (3° D) 4-0; 11°: Aysén-Los Ríos 0-2; 9°: Magallanes-Los Lagos 0-2. Plantel TdF: Jazmín Agnes, Zoe Avalos, Brisa Benítez, Marianela Calisto, Mora De la Fuente, Maia Gatica, Yasna Godoy, Valentina Grandis, Erica López, Brisa Maita, Maia Marcovechio, Melany Martínez, Victoria Navarro, Rocío Oyarzo, Danila y Valeria Sánchez, Valentina Yáñez. E: Verónica Sánchez y Luis Sofía. D: William Zapata. Posición TdF en Río Negro 2023: 11° (2-2-1: 8 puntos); goles: 14-8 (+6). FUTBOL. Sufrieron tres goleadas, subieron tres puestos.

FUTBOL FEMENINO * POSICIONES FINALES

P/Equipo Pt. J G E P Gf Gc Df. Gr.

1.Araucanía 10 4 3 1 0 8 1 +7 22

2.Chubut 8 4 2 2 0 6 2 +4 19

3.La Pampa 5 4 1 2 1 7 5 +2 16

4.Río Negro 10 5 3 1 1 17 3 +14 14

5.Bío Bío 8 4 2 2 0 8 1 +7 12

6.Neuquén 5 4 1 2 1 5 3 +2 10

7.Santa Cruz 7 4 2 1 1 13 2 +11 8

8.T.del Fuego 6 5 2 0 3 6 23 -17 6

9.Los Lagos 7 4 2 1 1 6 3 +3 5

10.Magallanes 3 4 1 0 3 3 11 -8 4

11.Los Ríos 4 5 1 1 3 3 9 -6 3

12.Aysén 0 4 0 0 4 1 13 -12 2

13.Ñuble 1 3 0 1 2 1 8 -7 1

VOLEIBOL FEMENINO (5°)

Sede: Coyhaique. Zona A: F1: Neuquén-Bío Bío 0-3; Aysén-Magallanes 3-1; Santa Cruz-TdF 3-1 (23-25/25-21/25-21/25-21). F2:

Neuquén-Magallanes 3-0; Bío Bío-TdF 3-0 (25-16/25-14/25-17); Aysén-Santa Cruz 0-3. F3: Neuquén-TdF 3-0 (25-19/25-17/25-20); Santa Cruz-Magallanes 3-0; Aysén-Bío Bío 0-3. F4: Neuquén-Santa Cruz 3-2; Aysén-TdF 1-3 (26-24/18-25/16-25/14-25); Bío Bío-Magallanes 3-0. F5: Aysén-Neuquén 0-3; Bío Bío-Santa Cruz 3-0; TdF-Magallanes 3-0 (25-19/25-20/25-21). Posiciones: 1.Bío Bío 10 (15/0); 2.Neuquén 9 (12/5); 3.Santa Cruz 8 (11/7); 4.TdF 7 (7/10); 5.Aysén 6 (4/13); 6.Magallanes 5 (1/15). Zona B: Posiciones: 1.La Pampa 12 (18/4); 2.Río Negro 11 (17/4); 3.Araucanía 10 (12/9); 4.Chubut 9 (11/10); 5.Los Lagos 8 (8/13); 6.Los Ríos 7 (7/15); 7.Ñuble 6 (0/18). Ronda Campeonato (1°/4°): Bío Bío (1° A)-Río Negro (2° B) 3-2; La Pampa (1° B)-Neuquén (2° A) 3-1; 3°: Río Negro-Neuquén 0-3; Final: Bío Bío-La Pampa 3-2. Ronda Estímulo (5°/8°): Santa Cruz (3° A)-Chubut (4° B) 3-0; TdF (4° A)-Araucanía (3° B) 3-1 (20-25/25-20/25-16/25-20); 7°: Chubut-Araucanía 3-0; 5°: Santa Cruz-TdF 0-3 (22-25/19-25/23-25). Ronda Consuelo: 9°/10°: Aysén (5° A)-Los Lagos (5° B) 1-3. 11°/12°: Magallanes (6° A)-Los Ríos (6° B) 3-0. Plantel TdF: 2.Valentina Sosa, 3.Isabel Zerpa, 4.Rocío Gaillard, 5.Mia Pombo, 6.Melisa Boechat, 7.Valentina Sarmiento, 8.Camila Díaz, 9.María Mancilla, 10.Camila Cruz, 11.Paula Ochoa, 12.Paloma García, 13.Lucía Redondo. E: Hernán Cepeda. D: Rodrigo Gómez. Posición TdF en Río Negro 2023: 9° (3-4: 10 puntos); sets: 12-13 (0,92); tantos: 528-517 (1,021).

VOLEIBOL FEMENINO * POSICIONES FINALES

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Df. Gr.

1.Bío Bío 14 7 7 0 21 4 +17 22

2.La Pampa 15 8 7 1 23 8 +15 19

3.Neuquén 12 7 5 2 16 8 +8 16

4.Río Negro 13 8 5 3 19 10 +9 14

5.T.del Fuego 11 7 4 3 13 11 +2 12

6.Santa Cruz 11 7 4 3 14 10 +4 10

7.Chubut 12 8 4 4 14 13 +1 8

8.Araucanía 12 8 4 4 13 15 -2 6

9.Los Lagos 10 7 3 4 11 14 -3 5

10.Aysén 7 6 1 5 5 16 -11 4

11.Magallanes 7 6 1 5 4 15 -11 3

12.Los Ríos 8 7 1 6 7 18 -11 2

13.Ñuble 6 6 0 6 0 18 -18 1

JUDO FEMENINO (3°)

Sede: Coyhaique. -48 kilos (participantes: 10): Morena Flores (3°/3-2): (2° Grupo I): G Ippón vs. Martina Muñoz (Bío Bío), Araceli Melillán (Chubut) y Camila Camargo (La Pampa); P Ippón vs. Valentina Altamirano (Aysén). Semifinales: Altamirano (1° GI) G Ippón Iara Rodríguez (Río Negro) (2° GII; 3-2); Morena Sepúlveda (Neuquén) (1° GII) G Ippón Flores. Final: Altamirano (6-0) G Ippón Sepúlveda (5-1). 5tas.: Camila Camargo (La Pampa) (3° GI; 1-3) y Anahís Pérez (Magallanes) (3° GII; 2-2). -52 kilos (10): Anyelina González (2023: 1°) (2°/4-2): (2° Grupo II): G Ippón vs. Geraldine Salgado (Araucanía), Isabel Martínez (Bío Bío) y Priscila Alegre (Neuquén); P Ippón vs. Agustina Burgos (Río Negro). Semifinales: A.González G Ippón Adriana Farías (Chubut) (1° GI; 4-1); Burgos (1° GII) G Ippón Likarayén González (Los Ríos) (2° GI; 3-2). Final: Burgos (6-0) G Ippón A.González. 5tas.: Gimena Alfonso (La Pampa) (3° GI; 2-2) y Geraldine Salgado (Araucanía) (3° GII; 2-2). -57 kilos (10): Ludmila González (2023: 1°) (5°/3-2): 3° Grupo I: G Ippón vs. Nicole Montecino (Neuquén), Antonia Ortiz (Los Lagos) y Ayinko Toloza (Los Ríos); P Ippón vs. Antonella Rondanelli (Aysén). Nota: tras un triple empate por el 1° puesto, L.González quedó 3° por la mayor duración de sus combates. Semifinales: Toloza (1° GI) G Ippón Anyel Mellado (Araucanía) (2° GII; 3-2); Rondanelli (2° GI) G Ippón Agostina García (Río Negro) (1° GII; 4-1). Final: Toloza (5-1) G Wazari Rondanelli (4-2). 5tas.: L.González y Kiara Fernández (Chubut) (3° GII; 2-2). -63 kilos (13): Nahir Insaurralde (2023: 7°) (5°/3-2): (3° Grupo I): G Ippón vs. Constanza Amoyao (Los Ríos), Araceli Cardozo (Neuquén) y Moriel Quilacán (Araucanía); P Ippón vs. Pamela Maripán (Los Lagos) y Melani Morales (Chubut). Semifinales: Morales (1° GI) G Ippón Briana Martínez (La Pampa) (2° GII; 5-2); Pamela Maripán (Los Lagos) (2° GI) G Ippón Ximena Gautero (La Pampa) (I GII; 5-2). Final: Maripán (6-1) G Ippón Morales (6-1). 5tas.: Insaurralde y María Leal (Aysén) (3° G II; 4-2). -70 kilos (10): Lara Segovia (3°/3-2): (2° Grupo I: G Ippón vs. Victoria Romero (Santa Cruz), Carolain Quintana (Los Lagos) y Yasmín Riquelme (Neuquén); P Ippón Antonella Méndez (Araucanía). Semifinales: Méndez (1° GI) G Ippón Constanza Mella (Los Ríos) (2° GII; 3-2); Nicole Mera (Aysén) (1° GII) G Ippón Segovia. Final: Méndez (6-0) G Ippón Mera (5-1). 5tas.: Victoria Romero (Santa Cruz) (3° GII; 2-2) y Julieta Fiorotto (Río Negro) (3° GI; 2-2). 70/78 kilos (8): Martina Dellazuana (7°/0-3): 4° Grupo II: P Ippón vs. María Núñez (Magallanes), Anahis Alvarez (Los Lagos) y Constansa Aravena (Araucanía). Semifinales: Deseiree Polacco (Santa Cruz) (1° GI) G Ippón Anahis Alvarez (Los Lagos) (2° GII; 2-2); María Núñez (Magallanes) (1° GII) G Ippón Mia Sáez (Río Negro) (2° GI; 2-2). Final: Núñez (5-0) G Ippón Polacco (4-1). 5tas.: Francisca Amoyao (Los Ríos) (3° GI; 1-2) y Aravena (3° GII; 1-2). Equipos (10): 1.Tierra del Fuego; 2.Río Negro; 3.Ausén y Los Ríos; 5.Magallanes y Chubut. Puntaje (1°, 15; 2°, 7; 3°, 3; 5°, 1): 1.Río Negro 35 (general: 22); 2.Aysén 33 (19); 3.Tierra del Fuego 30 (16); 4.Los Ríos 25 (14); 5.Araucanía 20 (12); 6.Los Lagos 18 (10); 7.Magallanes 17 (8); 8.Chubut 12 (6); 9.Santa Cruz 8 (5); 10.Neuquén 7 (4); 11.La Pampa 5 (3); 12.Bío Bío 0 (aparece con 2 en la general, debieron darle 1 por participación); 13.Ñuble 0 (1 x participación). Puntos de Tierra del Fuego (30): A.González (7): 2° en -52. Flores (3): 3° en -48. Segovia (3): 3° en -70. L.González (1): 5° en -57. Insaurralde (1): 5° en -63. Equipo (15): 1°. E: Maximiliano Cavia. D: Rayén Parra. Posición TdF en Río Negro 2023: 1° (52 puntos); medallas (3-1-0: 4). Medallero: 1.Aysén (1-2-1: 4); 2.R.Negro (1-1-4: 6); 3.T.del Fuego (1-1-2: 4); 4.Los Ríos (1-0-3: 4); 5.Araucanía y Los Lagos (1-0-1: 2); 7.Magallanes (1-0-0: 1); 8.Chubut (0-1-1: 2); 9.Neuquén y Santa Cruz (0-1-0: 1); 11.La Pampa (0-0-1: 1)

BÁSQUETBOL FEMENINO (13°)

Sede: Puerto Aysén. Zona A: F1: TdF-Magallanes 39-77 (8-19/17-44/34-64); Aysén-Santa Cruz 45-57. F2: TdF-Aysén 35-49 (5-10/19-28/27-44); Magallanes-Santa Cruz 57-48. F3: Aysén-Magallanes 35-68; Santa Cruz-Tierra del Fuego 93-56 (27-19/49-24/70-37). Posiciones: 1.Magallanes 6 (+80); 2.Santa Cruz 5 (+40); 3.Aysén 4 (-31); 4.TdF 3 (-89). Zona B: Posiciones: 1.Bío Bío 6 (+26); 2.Chubut 5 (-6); 3.Los Lagos 4 (+28); 4.La Pampa 3 (-48). Zona C: Posiciones: 1.Río Negro 8 (+90); 2.Neuquén 7 (+68); 3.Araucanía 6 (+24); 4.Los Ríos 5 (-21); 5.Ñuble 4 (-161). Ronda Campeonato (1°/4°): Magallanes (1° A)-Santa Cruz (mejor 2°) 79-58; Bío Bío (1° B)-Río Negro (1° C) 63-64; 3°: Santa Cruz-Bío Bío 61-48; Final: Magallanes-Río Negro 73-47. Ronda Estímulo (5°/8°): Neuquén (2° mejor 2°)-Araucanía (2° mejor 3°) 40-43; Chubut (3° mejor 2°)-Los Lagos (mejor 3°) 33-63; 7°: Neuquén-Chubut 47-49; 5°: Araucanía-Los Lagos 40-41. Ronda Consuelo (9°/11°): La Pampa (mejor 4°)-Aysén (peor 3°) 51-44; Aysén-Los Ríos (2° mejor 4°) 39-54; La Pampa-Los Ríos 35-51. Puestos 12°/13°: TdF (peor 4°)-Ñuble (5° C) 27-49 (13-9/15-22/22-42). Posiciones finales: 1.Magallanes (5-0) (general: 22 puntos); 2.Río Negro (5-1) (19); 3.Santa Cruz (3-2) (16); 4.Bío Bío (3-2) (14); 5.Los Lagos (3-2) (12); 6.Araucanía (3-3) (10); 7.Chubut (3-2) (8); 8.Neuquén (3-3) (6); 9.Los Ríos (3-3) (5); 10.La Pampa (1-4) (4); 11.Aysén (1-4) (3); 12.Ñuble (1-4) (2); 13.TdF (0-4) (1); tantos: 157 (39,25)-268 (67,00). Plantel TdF: 4.Renata Cabrejos, 5.Dagmar Von Der Thusen, 6.Nahiara Vera, 7.Nicole Estrada, 9.Evelyn Rojas, 10.Jazmín Torres, 11.Albanelis Then, 12.Agustina González, 13.Sol Velázquez, 14.Martina Chacón, 15.Morena Hernández. E:Maximiliano Villoslada. D: Catalina Pérez (U). Posición TdF en Río Negro 2023: 12° (1-4); tantos: 200 (40,00)-285 (57,00).

NATACION FEMENINA (10°)

Sede: Puerto Aysén. Libre: 50m.: 1.Giuliana Soria (Chubut) 28.05; 8.Milagros Verón (TdF/10) 28.92. 100m. (participantes: 35): 1.Trinidad Oyarzún (Magallanes) 1:01.25; 10.Verón 1:03.98; 31.Rocío Balderramo (TdF/07) 1:10.86; 32.Luciana Peix (TdF/08) 1:15.58. 200m.: 1.Dana García (SC) 2:09.77. 400m. (24): 1.García 4:31.68; 21.Delfina Limperópulo (TdF/09) 5:46.27; 23.Morena Paz (TdF/10) 6:15.35. 800m. (11): 1.García 9:22.16; 11.Paz 13:04.46. 4x50m. (13): 1.Chubut 1:54.62; 11.TdF 2:07.59. 4x100m. (13): 1.Chubut 4:10.45; 11.TdF 4:40.25. Espalda: 50m.: 1.Nazarena González (RN) 30.92. 100m.: 1.González 1:07.75; 12.Verón 1:12.58.

200m. (24): 1.García 2:25.76; 21.Peix 3:00.14; 22.Paz 3:16.77. Mariposa: 50m. (30): 1.Julieta Freile (Chubut) 30.56; 11.Verón 32.33; 24.Victoria Ruitti (TdF/07) 34.74; 25.Limperópulo 35.20. 100m.: 1.Justina Deyurka (Neuquén) 1:06.74. 200m.: 1.Deyurka 2:23.93. Pecho: 50m.: 1.Elena Aros (Magallanes) 34.45; 4.Verón 36.60. 100m.: 1.Aros 1:15.01; 9.Verón 1:20.95. 200m.: 1.Aros 2.44.01. Combinado: 200m.: 1.García 2:27.62. 400m. (19): 1.García 5:12.66; 16.Ruitti 6:10.52; 18.Limperópulo 6:38.62. 4x50m. (13): 1.Magallanes 2:06.44; 11.TdF 2:22.29. 4x100m. (13): 1.Chubut 4:37.80; 10.TdF 5:19.82. Nota: donde no aparece la cantidad de participantes es porque solamente se publicaron las 12 mejores marcas. Puntaje (1°, 9; 2°, 7; 3°, 6; 4°, 5; 5°, 4; 6°, 3; 7°, 2; 8°, 1; doble en las postas): 1.Santa Cruz 171 puntos (general: 22); 2.Chubut 163 (19); 3.Magallanes 146,5 (16); 4.Neuquén 121,5 (14); 5.La Pampa 102 (12); 6.Río Negro 92 (10); 7.Los Lagos 39 (8); 8.Los Ríos 30 (6); 9.Araucanía 13 (5); 10.TdF 6 (4); 11.Aysén 4 (3); 12.Bío Bío 0 (1 x participación); 13.Ñuble 0 (1 x participación). Puntos de TdF (6): Verón (6): 4° en 50m. pecho (5); 8° en 50m. libre (1). Cuerpo técnico TdF: Noelia Sosa (E); Griselda Arguello (D). Posición de TdF en Río Negro 2023: 11° (0 puntos). Ganadoras múltiples: Dana García (SC) 6 (Libre: 200/400/800; Combinado: 200/400; Espalda: 200); Elena Aros (Mag) 3 (Pecho: 50/100/200); Nazarena González (RN) 2 (Espalda: 100/200); Justina Deyurka (Nq) 2 (Mariposa: 100/200). Medallero: 1.Santa Cruz (6-8-2: 16); 2.Magallanes (5-5-1: 11); 3.Chubut (5-3-2: 10); 4.Neuquén (2-3-3: 8); 5.R.Negro (2-0-5: 7); 6.Los Ríos (0-1-3: 4); 7.La Pampa (0-0-3: 3); 8.Los Lagos (0-0-1: 1).