John Wick se une a la tercera película de Sonic para dar vida a Shadow, el nuevo villano

Este año el querido erizo de Sega regresará a la pantalla grande con su tercera película y ahora acaba de confirmar al actor que prestará la voz al nuevo personaje de la historia.

Recientemente Sonic 3 tuvo su momento durante la CinemaCon y las sorpresas no terminan, porque se confirma que la estrella de John Wick se une al elenco para dar vida al próximo villano de turno, Shadow.

Durante el mega evento de cine en Las Vegas se revelaron algunos detalles del regreso del erizo de Sega a la pantalla grande. En ese momento lo más importante fue la confirmación de que Jim Carrey volvería a interpretar al Dr. Robotnik.

Shadow desde el set Off and RUNNING.#SonicMovie3

Only in theatres December 20, 2024

Los presentes pudieron ver un clip con metraje de Sonic 3, allí se mostró a Robotnik deprimido por la derrota en Sonic 2. De todas formas, el carismático villano se recompone al saber que podrá manipular a Shadow, el erizo.

Este personaje que se reveló al final de Sonic 2, apareció por primera vez en el 2001 con el juego de Sega Dreamcast, Sonic Adventure 2. Shadow es básicamente la contraparte oscura de Sonic, es anti-Sonic, además cuenta con los mismos poderes que el héroe azul. Keanu Reeves has been cast as Shadow in 'SONIC 3'

Ahora, según informó The Hollywood Reporter, Sonic 3 contará con el mismísimo Keanu Reeves, estrella de la aclamada saga de acción John Wick, para ponerse en la piel de Shadow.

Este no es el primer trabajo de Keanu dando voz a un personaje animado, anteriormente fue el sorprendente Duke Caboom en Toy Story 4 y Batman en DC Liga de Supermascotas.

Sonic 3 tiene en la dirección una vez más a Jeff Fowler y cuenta con los regreso de Ben Schwartz como la voz de Sonic y James Marsden como Tom Wachowski, el buen amigo humano de Sonic. Tampoco faltarán Tika Sumpter como Maddie Wachowski, Colleen O'Shaughnessey como Miles "Tails" Prower e Idris Elba como Knuckles. Sonic is also a Keanu Reeves fan.

La nueva entrega de Sonic tendrá lugar en los cines el 20 de diciembre, pero antes Paramount+ tendrá la antesala con la mini serie Knuckles. La acción toma lugar entre “Sonic 2” y “Sonic 3” y sigue al equidna rojo con voz de Idris Elba, mientras entrena al ayudante del sheriff Wade Whipple (Adam Pally) en las costumbres de los guerreros Equidna.

La serie de Knuckles tiene seis episodios y comienza su emisión en Estados Unidos por Paramount+ el próximo 26 de abril. Por el momento su estreno no ha sido confirmado en Latinoamérica y España.