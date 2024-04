El querido personaje de Beetlejuice que no regresará para la secuela

Este año podremos ver en las salas de cine la nueva entrega del clásico de Tim Burton. Sin embargo, hay algunos personajes icónicos que no regresarán para la secuela.

La secuela de Beetlejuice (1988) llegará este año a la pantalla grande con parte de su reparto original. Sin embargo, son varios los personajes que no aparecerán en la nueva entrega de Tim Burton.

El primer trailer de Beetlejuice Beetlejuice reveló algunos de los personajes que aparecerán en la nueva entrega, pero la ausencia de varias figuras icónicas generó especulación entre los fanáticos.

Finalmente, Geena Davis -quien le dio vida al personaje de Barbara Maitland- confirmó que los Maitland no volverán en Beetlejuice Beetlejuice. La actriz afirmó que no aparecerá en la película y especuló que su ausencia y la de Alec Baldwin podría deberse a la incapacidad que tienen sus personajes para envejecer a causa de su naturaleza de fantasmas.

“No, no estoy. No estoy en el remake. ¿Esperabas que estuviera? Sí, no, ¿sabes qué? Porque mi teoría es que los fantasmas no envejecen… No es que yo lo haya hecho. Nuestros personajes se quedaron como estaban cuando murieron para siempre, así que ha pasado tiempo, ha pasado un minuto”, dijo Davis.

La secuela de Beetlejuice contará con la participación de Winona Ryder y Catherine O’Hara retomando sus papeles de Lydia y Delia Deetz, mientras que Jenna Ortega, Willem Dafoe, Justin Theroux y Monica Belucci interpretarán personajes totalmente nuevos.

Teoría: ¿dónde están Los Maitland?

Aunque la teoría de Davis tiene sentido en cuanto a por qué los Maitland pueden estar ausentes en la secuela, la estrella fantasmal central de la película puede poner en duda el razonamiento de la actriz. Sería difícil imaginar a otro actor que no fuera Keaton metiéndose en el traje a rayas, y su regreso puede justificarse a que ha pasado muchos siglos como espíritu y con una maldición. Beetlejuice ha existido más tiempo que cualquier otro fantasma visto en la película, lo que significa que puede tener un mayor dominio de su forma que otros, y por lo tanto muestra más desgaste en su apariencia.

Sin embargo, a pesar de estas explicaciones, se desconoce dónde se encuentran los Maitland durante los acontecimientos de la nueva película.