Intensifican los trabajos de desinfección

Personal de Ushuaia Integral (UISE), de la coordinación de Atención al Vecino, de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Medio Ambiente trabajan articuladamente para desinfectar espacios de uso intensivo por el público, con líquidos autorizados y recomendados por la autoridad sanitaria.

USHUAIA.- La desinfección de taxis y remises se realiza de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00, hasta el viernes 16 de abril en el tramo de calle Jainen comprendido entre Maipú y Av. Garramuño, sobre el playón de ripio ubicado detrás de la tribuna de la cancha de césped sintético.

Los vehículos que hayan sido desinfectados pueden repetir el servicio cada día, a criterio del propietario, de acuerdo al nivel de uso que haya tenido.







La sanitización en comercios de San Martín, Magallanes (de Fadul a Darwin), y de Kuanip (entre Marcos Zar e Isla de Año Nuevo) se llevará a cabo de lunes a viernes, también hasta el 16 de abril.

El personal que realiza la desinfección es acompañado por otro equipo que recorre de forma previa y le explica a los comerciantes la acción a realizar, exhibiéndose la ficha técnica del producto utilizado, el que ha sido recomendado por las máximas autoridades sanitarias del país, como el Instituto Malbrán, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte de la Nación.

Se trata de un líquido realizado a base de clorhidrato de polihexametilen guanidina, por un reconocido laboratorio, muy utilizado para la desinfección en el rubro de la gastronomía. El producto no es inflamable, no posee colorantes ni fragancias, no mancha ni es corrosivo, es aplicable a todo tipo de superficies, y tiene un efecto residual que se prolonga por varias horas.