ADEFU y Camioneros son los que comandan el Apertura

COMPARTIR

















Jugada de forma íntegra la tercera jornada del campeonato Apertura de Futsal AFA en Primera A, sólo dos elencos miran a todos desde lo más alto de la tabla de posiciones: se trata de ADEFU y Camioneros quienes están con el puntaje ideal.

RIO GRANDE.- Los Naranjas derrotaron a Kapones por 3 a 1, resultado más apretado que lo que realmente indica el desarrollo del juego dado que ADEFU monopolizó la pelota y lo tuvo casi todo el juego contra su arco, de hecho, hizo sonar los palos en cinco ocasiones, siempre ya con el arquero vencido.

Desde el arranque la presión de los dirigidos por Pablo Cobián fue asfixiante, no dejó pensar a un equipo de Kapones que por ahora nada tiene que ver con aquel que ascendió pero que, sin dudas, recuperará su mejor forma con el correr del torneo, no sólo porque ha perdido muchos jugadores, sino porque no ha realizado una pretemporada como corresponde, es más, casi que no juega este certamen.

Con todas estas en contra, los de Leo Contreras se agruparon en el fondo, achicaron espacios y le hicieron la vida difícil al rival, es más, a ADEFU le costó un Perú poder concretar el primer tanto del juego, el mismo llegó a los 14 de la primera etapa cuando quedó solo Mauro Rain después de muchos toques en velocidad que abrieron la defensa rival.

El segundo tiempo fue lo mismo, el desgaste físico que propuso el Naranja lo demolió al rival, aunque así y todo le costó llegar a la segunda conquista y la misma fue por intermedio de Tavo Muñoz quien llegó solo por el segundo palo, y casi de inmediato sacaron una contra terrible por intermedio de Román Andrade quien descargó en Mati González y éste la dejó servida para el ingreso franco del ex Boca Juniors.

Sobre el cierre llegó el descuento de Kapones, un error en salida de ADEFU le permitió a Matías Burgio fusilar a Coki Chávez y descargar toda su bronca, solo que al lado de él había un adversario y los jueces le mostraron la segunda tarjeta amarilla.

Lo de Camioneros fue mucho más sencillo, vapulearon a Progreso por 9 a 1 con una gran actuación de Erik Zaraza, autor de cuatro de los nueve tantos, y de esta manera no le pierde pisada a su vencedor de la Copa Centenario.

San Isidro no se baja de la conversación, sin jugar del todo bien, sorteó al complicado Intevu FC, fue 11 a 8 en un cotejo desordenado donde fueron golpe a golpe y no se vio en ningún momento una idea de juego por parte de ninguno, aunque descollaron las individualidades de uno y otro y eso permitió bonitos goles, pero no mucho más que eso.

El sorprendente elenco de Los Troncos se metió en la segunda colocación; el jueves debutó en la máxima divisional venciendo a Intevu de forma apretada (3-2) y el sábado sorprendió a Victoria (5-4) para mantenerse invicto y a la espera del choque frente a Club de Amigos para intentar llegar a la punta.

Justamente Club de Amigos, que había caído en su presentación, bajó de la cima a Metalúrgico, fue 3 a 2 con la experiencia de sus históricos y con la juventud que subió Leo Barrios y compañía a la máxima categoría.

La síntesis – Tercera fecha

Los Troncos 3 – 2 Intevu FC

Los Troncos: Juan Ruiz (2) y Juan Barreto.

Intevu FC: Mauro Machado y Oscar Cáceres.

Incidencias: Expulsado Leandro López en Intevu FC con roja directa.

Escuela Argentina 0 – 5 Estrella Austral

Estrella Austral: Isaac González, Santiago Dorrego, Cristian Escobar, Ricardo Ponce y Mateo Alderete.

Incidencias: Expulsado Ezequiel Salazar en Escuela Argentina por doble amarilla.

Los Troncos 5 – 4 Victoria

Los Troncos: Rodrigo Aguilar (2), Oscar Ignacio Maidana, Enzo Maraztoni y Gabriel Caballero.

Victoria: Matías Nicolás Alzaga (2), Martín Ezequiel Márquez y Matías Loberche.

Intevu FC 8 – 11 San Isidro

Intevu FC: Jonatan Barrera (3), Oscar Hugo Cáceres (2), Mariano Baiz (2) y Sergio González.

San Isidro: Gustavo Chávez (3), Facundo Perpetto (2), Gastón Cornejo (2), Víctor Verón, Marcial Cárcamo, Agustín González y Maximiliano Martínez.

Kapones Futsal 1 – 3 ADEFU

Kapones Futsal: Matías Burgio.

ADEFU: Mauro Rain (2) y Gustavo Muñoz.

Incidencias: Expulsados Matías Burgio en Kapones por doble amarilla, Martín Marimón en ADEFU con roja directa.

Club de Amigos 3 – 2 Metalúrgico

Club de Amigos: Lisandro Olgiatti, Leonardo Barrios y Jeremías Abdala.

Metalúrgico: Marcelo Muñoz y Gonzalo González.

Incidencias: Expulsado Adrián Fuenzalida en Metalúrgico por doble amarilla.

Camioneros 9 – 1 Progreso

Camioneros: Erik Zaraza (4), César Escobar (2), Juan Collman, Sebastián Delfor y Wladimir González.

Progreso: David Patiño.