Intensa agenda de los Juegos Deportivos Fueguinos

En el marco de los Juegos Deportivos Fueguinos la actividad en Ushuaia sumó doce encuentros en las disciplinas de hockey pista, futsal, voley y básquet.

RIO GRANDE.- El sábado comenzó con la primera fecha del fútbol de salón con un total de cuatro partidos masculinos y uno femenino, siendo el epicentro de los encuentros el Gimnasio Lucio Petrina, mientras que en simultáneo el voley jugó su segundo momento en la rama femenina Sub15 en las instalaciones del Gimnasio Ana Giró.

En tanto el domingo en el gimnasio Petrina comenzó con el hockey pista femenino, en donde el Ushuaia Rugby Club presentó dos equipos femeninos y uno masculino y Las Águilas hizo lo propio con la rama masculina.

Por su parte el Gimnasio Giró volvió a reunir al básquet en la segunda fecha masculina, siendo el primer partido de la U17 entre Amigos del Básquet y Escuela N°3.

Resultados generales

Futsal masculino: Comercio 8 a 2 a Porvenir; Escuela de Futsal MB 4 a 2 a AEP (azul); Ateneo FC 18 a 0 a AEP (blanco); HAF 2 a 3 ante Los Cuervos del Fin del Mundo.

Futsal femenino: Escuela Municipal (blanco) 2 a 2 frente a AEP.

Hockey Pista Femenino: URC (rojo) 18 a 0 URC (tricolor).

Hockey Pista Masculino: Club Las Aguilas 4 a 2 a Ushuaia Rugby Club.

Voley Sub15 Femenino: AEP 2 a 0 a Galicia (celeste); Galicia (Negro) 0 a 2 ante Tigre.

Básquet Masculino Sub17: Club de Amigos 30 a 28 a Escuela N°3; Club de Amigos (negro) 20 a 0 sobre Colegio del Sur.

Básquet Masculino Sub15: Club de Amigos (amarillo) cayó 0 a 20 ante Escuela N°3.

Futsal: Copa Margen Sur

En otro orden, Estrella Austral se proclamó campeón en ambas ramas de la Copa Margen Sur de Futsal en la Casa del Deporte de Río Grande, en un sábado que terminó con la premiación por parte de las autoridades y un almuerzo compartido para todos los presentes.

En primera instancia, las niñas disputaron su final y Estrella Austral logró imponerse por 5 a 1 frente a Octubre FC, cuya categoría se completó en el podio con el tercer puesto de San Francisco y el cuarto para Unión Austral.

A continuación se presentó el partido decisivo para los varones, el cual tuvo un desenlace en los penales tras el 1-0 parcial de Provincias Unidas y la igualdad de Estrella a 8 segundos del cierre.

Después del 1-1, los penales fueron 4-3 para Estrella Austral, que se coronó campeón en ambas ramas de la primera edición del torneo. Residentes Jujeños y Arsenal ocuparon el tercer y cuarto puesto respectivamente en la rama masculina.

También se jugó en la Casa del Deporte de Río Grande la tercera fecha del voley. La actividad se centralizó durante el domingo en la continuidad de las categorías Sub 15 Femenino y Masculino. También se disputó un encuentro de la categoría Sub 17 Masculino.

Resultados

Voley Sub 15 Femenino: Haspen 2 – 0 Estrella Austral; Estrella Voley 2 – 0 Centro Deportivo Municipal; ADEFU 2 – 0 Centro Deportivo Municipal: Universitario 2 – 0 Casa del Deporte “A”; Casa Del Deporte “B” 0 – 2 ADEFU.

Voley Sub 17 Femenino: Fusión ADEFU 2 – 0 Malvinas.

Voley Sub 15 Masculino: Estrella Austral 2 – 0 Casa del Deporte.

Finalmente, durante la jornada del sábado en el gimnasio Integrador de la Margen Sur tuvo lugar los partidos de una nueva fecha de hockey femenino y estos son los resultados de los encuentros:

Sub 16: ADEFU Naranja 10 vs. Panteras Rosa 0; Panteras Negro 23 vs. ADEFU Negro 0.

Sub 11: Río Grande 2 vs. UAKEN 0; Río Grande 9 vs. Panteras 0.

Sub 14: Río Grande 13 vs. UAKEN 0; Panteras Negro 3 vs. Yoppen 0.

Agenda del fin de semana

Los Juegos Deportivos Fueguinos continúan desarrollándose en las tres ciudades de la provincia con partidos de futsal, newcom, básquet, Hhockey y bádminton. Además desde la secretaría de Deportes acompañamos la visita de las Copas AFA que se realizará en Río Grande y en la capital provincial.

Agenda de Rio Grande

Sábado 24 de agosto: 13:00 a 17:00 Juegos Fueguinos Final local Futsal (Polideportivo María Auxiliadora).

17:00 a 21:00 Juegos Fueguinos Newcom (Casa del Deporte).

10:00 a 17:00 Juegos Fueguinos Basquetbol 5×5 (Haspen).

18:00 a 00:00 Velada Boxística (Gimnasio Escuela Nº2).

Domingo 25 de Agosto: 09:00 a 18:00 Visita se las Copas del Mundo (Fortaleza Verde).

Agenda de Tolhuin

Sábado 24 de agosto: 09:00 a 16:00 Juegos Fueguinos Final Provincial de Bádminton (Casa del Deporte).

Domingo 25 de agosto: 15:00 a 18:00 Kermés “Bajo El Mar” (Casa del Deporte).

Agenda de Ushuaia

Viernes 23 de agosto: 10:00 a 21:00 Visita de las Copas “Coronados De Gloria” (Casa del Deporte).

Sábado 24 de agosto: 11:00 a 16:00 Juegos Fueguinos Básquet 5×5 (Ana Giro); 10:00 a 13:00 Juegos Fueguinos Instancia Provincial de Canotaje (Club Afasyn); 10:00 Primer Campeonato de Patinaje Artístico sobre Hielo. Acompañamiento (Pista de Patinaje Tachuela Oyarsun).

Domingo 25 de agosto: 10:00 a 15:00 Juegos Fueguinos Futsal fecha 2 (Casa del Deporte); 15:00 a 19:00 Juegos Fueguinos Hockey Pista fecha 3 (Gimnasio Petrina).