Denegaron la excarcelación del padre Julio Grassi

BUENOS AIRES (NA).- Por unanimidad, el Tribunal N°1 de Morón denegó este jueves el pedido de excarcelación solicitado por el padre Julio César Grassi y de esta manera continuará preso hasta mayo de 2028, cuando finalice su condena por los dos hechos de abuso sexual infantil.

De acuerdo a lo anunciado por la jueza Mariana Maldonado, los fundamentos de la resolución del tribunal se darán a conocer el 2 de septiembre.

Grassi actualmente cumple una condena de quince años de prisión por dos hechos de abuso sexual de la infancia ocurridos en 1996.

Como ya completó más de dos tercios de su condena, el sacerdote había pedido el beneficio de la libertad condicional, representándose asimismo, ya que completó sus estudios de abogacía en prisión.

Grassi alegó que su conducta fue correcta desde que fue acusado, 22 años atrás, mientras que continuó afirmando su inocencia.

“Desde el momento de la acusación, hace 22 años, hasta ahora, no pueden decir nada de mi conducta. El abuso siempre representa una actitud de poder, daño contra una persona débil, y nada de eso ha ocurrido. Voy a ser útil a la sociedad, si la Iglesia me lo permite”, expresó el sacerdote.

El cura, quien vestía la indumentaria religiosa, participó de la audiencia vía Zoom desde el pabellón N°6 de la Unidad N°41 de Campana, donde se encuentra alojado y en la que continuará detenido hasta mayo de 2028, según establece la sentencia.

“No está apto”

Juan Pablo Gallego, el abogado de las víctimas del padre Julio César Grassi, señaló que quiere saber “cómo asume sus actos de pedofilia”, a la vez que indicó que “no está apto para ser externado”.

Antes de ingresar a la audiencia, el defensor ratificó que trabajarán “para que no recupere la libertad”, ya que que el Código Penal establece que no deberían otorgarle este beneficio.

Durante su estadía en la prisión, Grassi se recibió de abogado y en esta jornada clave se representa a sí mismo, algo que no habría ocurrido en otras causas.

“Se fijó una pericia psicológica que no aceptó”, expresó Gallego, quien añadió: “Queremos saber cómo el asume sus actos de pedofilia. No tenemos pericias psicológicas porque Grassi decidió no concurrir”.

Asimismo, expresó: “No está apto para estar externado y el informe carcelario no le da bien. La condena fue confirmada de manera categórica”.

Previo a la audiencia, Gallego habló con la Agencia Noticias Argentinas y, aunque sostuvo estar “preocupado”, aseguró que está “optimista”: “Es muy importante que esto se haga a la luz del día, que no quede como algo clandestino”.