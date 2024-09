Incendios forestales en la región occidental de Paraguay arrasan más de 84.000 hectáreas

Incendios forestales que afectan a zonas del departamento de Alto Paraguay, en la región occidental o Chaco paraguayo, en la frontera con Bolivia, ya arrasaron hasta la fecha al menos 84.000 hectáreas, principalmente bosques nativos, según informó el Instituto Forestal Nacional (Infona).

ASUNCION (Xinhua/NA).- Los incendios se registran en la zona del Monumento Natural Cerro Chovoreca, un área silvestre protegida y parque nacional, que cuenta con aproximadamente 100.000 hectáreas, pero según las autoridades, el mismo aún no fue afectado.

Sin embargo, las llamas ya alcanzaron a la Comunidad Indígena Chovoreca, cuyos integrantes ya fueron evacuados y fueron trasladados a la capital Asunción.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el fuego ya se había iniciado el pasado lunes 2 de septiembre en una estancia dedicada a la actividad ganadera y había sido como consecuencia de la quema de residuos producto de la deforestación.

En este sentido, la titular del Infona, Cristina Goralewski, expresó en conferencia de prensa que ya están preparando informes para presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado y para el inicio de sumarios en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

“Vamos a aplicar medidas urgentes que nos permitan evitar que estas tragedias sigan causando más daño. Vamos a promover sanciones más severas a los responsables de incendios. Es momento de actuar con firmeza para proteger la salud de todos los paraguayos y nuestro medio ambiente”, expresó al respecto en su cuenta de red social X el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

Por su parte, el ministro de Emergencia Nacional, Arsenio Zárate, informó que actualmente el sector está controlado por la ausencia de vientos, pero el fuego continúa activo por lo que solicitó un contingente de 50 personas más para que irán a la zona con aviones de la Fuerza Aérea Paraguaya.

Refirió que hasta la fecha en la zona afectada están desplegadas unas 100 personas entre bomberos voluntarios de varias compañías, agentes militares y personal de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), además del apoyo de móviles de salud.

El Ministerio de Salud informó que hasta el momento no se reportaron heridos por el fuego, aunque, no obstante, la exposición al humo generó problemas de salud a unas 100 personas que habitan la zona afectada.



