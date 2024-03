Impulsan la anticoncepción inteligente con acceso a SIU y DIU

Elegir un método anticonceptivo es un paso importante en la vida de toda mujer y es esencial que esta decisión se tome de manera informada y sin presiones. Para lograrlo, es importante que las mujeres acudan a la consulta ginecológica, donde los profesionales pueden escuchar y comprender sus necesidades individuales, adaptando la elección del método a su estilo de vida y organismo.

BUENOS AIRES (NA).- Los anticonceptivos de larga duración son una gran opción para quienes quieren planificar su vida sexual reproductiva. Son reversibles, tienen una duración de hasta 5 años y altísima eficacia. Uno de los principales beneficios que tienen es que permiten la planificación a mediano y largo plazo para mujeres, independientemente de que ya tengan hijos o no.

Sobre el acceso a los métodos de larga duración, la doctora María Elisa Moltoni (M.N 114.737), de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción sostuvo que: “Los métodos de larga duración son métodos que tienen una altísima eficacia: son reversibles prácticos y no dependen de la usuaria. Son métodos que se pueden conseguir tanto en el sistema privado como público de salud. En el sistema público vamos a tener a todos los métodos gratuitos y el SIU bajo ciertas indicaciones médicas. Bajo el sistema de prepagas, deberían cubrirlo al 100% con algunas salvedades según cada prepaga u obra social”.

Los métodos de larga duración -entre los que se encuentra el implante anticonceptivo, el DIU de cobre y el DIU hormonal- duran entre tres y 10 años y son reversibles, es decir, se pueden retirar cuando la mujer lo desee y la fertilidad retorna rápidamente al suspender el método.

La doctora Moltoni, profundizó: “Una ventaja que tiene el DIU y el SIU, es que son métodos anticonceptivos de larga duración. Esto quiere decir que se colocan y van a tener un período de acción de más de 5 años con una altísima eficacia y sin necesitar mucha preocupación por parte de la usuaria. Es decir, se colocan y ya quedan ejerciendo su efecto. Una ventaja adicional en el caso del SIU hormonal es que tiene una liberación de un medicamento que va a generar una reducción del sangrado menstrual y muchas veces del dolor durante la menstruación”.

En Argentina, existen dos tipos de DIU hormonales: el SIU y el SIU de baja dosis. Ambos poseen forma de T, pero la diferencia está en su tamaño. Este tipo de anticonceptivos cuentan con un depósito que contiene una hormona similar a la progesterona y se deben colocar en una consulta ginecológica. El dispositivo libera la hormona lentamente, lo que adelgaza el revestimiento del útero y espesa la mucosidad en el cuello uterino, por lo que hace difícil que los espermatozoides lo atraviesen. Se trata de métodos con un buen perfil de seguridad y eficacia, que se pueden utilizar a partir de que la mujer comienza a menstruar, haya tenido hijos o no.

Los métodos anticonceptivos de larga duración pueden ser utilizados en adolescentes desde el momento que comienzan a menstruar, dado que no afectan la fertilidad a lo largo del resto de las etapas hasta la perimenopausia. Estos métodos les ofrecen ventajas en la vida cotidiana, al otorgarles apego, seguridad y libertad tanto a mujeres adultas como a adolescentes que hayan o no tenidos hijos, sin necesidad de depender de pastillas, volviéndolos cómodos, seguros y eficientes desde el primer momento.

En el ámbito de los métodos reversibles, también conocidos como de corta duración, la responsabilidad recae en la mujer que lo use. Desde las pastillas anticonceptivas hasta los parches inyectables y el preservativo, estos métodos requieren un compromiso constante por parte de quien los utiliza. La necesidad de recordar su administración o colocación marca una diferencia crucial en su efectividad.

El proceso de identificar el método anticonceptivo más adecuado para cada situación puede demandar un período de tiempo considerable. No obstante, la digitalización acompaña a las mujeres en este camino. “Hoy Elijo” es la base sobre la que Bayer implementó la digitalización para ofrecer información clara y accesible sobre sus productos anticonceptivos, así como apoyo y recursos, para que las usuarias puedan tomar decisiones informadas sobre el método anticonceptivo más adecuado para mejorar la calidad de vida.

En este sentido y a modo diferencial, mimetodoeselegirme.com.ar incluye Doc Finder, una herramienta que le permitirá a la usuaria encontrar a un profesional cerca de su área de localización, así como también el detalle de los métodos anticonceptivos de larga duración con los que el médico trabaja. Otra de las funciones más destacadas es que permite filtrar según obra social, prepaga, o atención particular para facilitar aún más la búsqueda.