Hay muchas denuncias por violencia intrafamiliar en Río Grande

La funcionaria recientemente designada como primera agente fiscal de la Fiscalía Especializada en Género del Distrito Norte, Dra. Mónica Macri, admitió que no hay cifras precisas sobre los casos ocurridos durante el último año y se comprometió a comenzar un seguimiento estadístico de esta grave realidad.

RÍO GRANDE.- La Dra. Mónica Macri, quien asumió su cargo como agente fiscal de la Fiscalía especializada en género y violencia intrafamiliar la semana pasada, confirmó ayer que es muy elevado el número de denuncias que se reciben cotidianamente en las comisarías de género y las fiscalías de Río Grande, aunque reconoció que no hay un seguimiento estadístico de los casos, lo cual se comprometió a realizar a partir de ahora.

Durante una entrevista en FM Masters, la funcionaria dijo que cada vez se reciben más denuncias aunque eso no significa que hay más casos que antes. “Creo que está todo más visibilizado, las causas llegan a juicio, se obtienen condenas porque logramos demostrarlo. No creo que haya más o menos casos sino que ahora los niños se animan a contarlo a personas de confianza y eso hace que ya no dependemos solo del grupo primario, sino que también tenemos a las escuelas, los médicos que ven casos que podrían llegar a ser abuso y se comprometen y radican la denuncia”.

También explicó que muchos casos de flagrancia en los cuales los vecinos escuchan y advierten una situación por lo que llaman por teléfono, visibilizan así más casos de violencia intrafamiliar que son abordados como tales.

Por otro lado reconoció que “tenemos muchos casos en que los docentes denuncian con actas en las que se acompañan manifestaciones espontáneas de los niños, y se arma la causa haciendo las pericias y todo lo necesario para poder ver en qué estado está el menor, la menor o la mujer que decide denunciar”.

Sin embargo, al ser consultada por dónde ingresan más denuncias, la Dra. Macri reconoció que “no tenemos cifras pero a partir de ahora las vamos a tener acerca de las causas que tenemos y por dónde ingresaron”.

La fiscal sostuvo que es indistinto denunciar en la comisaría de género o en la Fiscalía y que en “en cualquiera de los dos ámbitos está perfecto”.

Macri reconoció que el mayor desafío que tiene por delante como agente de la Fiscalía especializada “es brindarle las herramientas a la víctima para atravesar todo el proceso penal, que es pesado aunque tratemos que haya la menor cantidad de intervenciones”.

No obstante destacó que “por suerte en el equipo nos designaron a dos psicólogos que nos van a ayudar mucho en ese proceso porque ya desde el inicio podemos contar con el apoyo de ellos para las personas que se animen a denunciar. Creo que ese es un gran avance dentro de la fiscalía especializada que también en Ushuaia funciona a la perfección desde el año pasado. Estamos tratando de tomar todo lo bueno y los resultados positivos que tuvieron ellos”.

Por último destacó que, en los casos de violencia de género y violencia intrafamiliar, “muchas veces la víctima no se autopercibe como tal. Todo lo contrario, cree que está bien y en realidad está expuesta a un grave riesgo. Por eso es importante que las personas de cercanía estén atentas a su alrededor y estar dispuestas a denunciar cuando ven algo que no está bien”.

Según datos difundidos durante la pandemia por el Ministerio de Gobierno Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, solo en el primer semestre de 2020, la Comisaría de Género de Ushuaia realizó 2199 actuaciones de las cuales 391 denuncias fueron por violencia de género, 356 por violencia intrafamiliar y 56 por delitos contra la integridad sexual. Una cantidad más que importante si se lo compara con las 317 denuncias por inconvenientes generales que se radicaron allí en ese mismo periodo.

Por otro lado, las autoridades policiales recibieron otras 227 denuncias por otras actuaciones que involucraron a menores de edad, como pedido de paraderos, otros delitos cometidos por menores y menores prevenidos en la vía pública.