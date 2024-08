Harris fue elegida candidata presidencial demócrata en votación nominal ceremonial

La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, quien ya obtuvo el apoyo de suficientes delegados para convertirse en la candidata presidencial demócrata en una elección nominal virtual a principios de este mes, fue confirmada, una vez más, como la nominada del partido durante la Convención Nacional Demócrata.

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS (Xinhua/NA).- California, el estado natal de Harris, emitió 482 votos a su favor, encumbrándola en una votación nominal ceremonial.

“El futuro ocurre primero en California, y demócratas, yo he tenido el privilegio durante más de 20 años de ver cómo ese futuro tomaba forma con una estrella en el tribunal (del condado) de Alameda, llamada Kamala Harris”, declaró el gobernador de California, Gavin Newsom.

El pasado 6 de agosto, el Comité Nacional Demócrata anunció que Harris había sido certificada oficialmente como candidata presidencial del partido tras un proceso de votación en línea de cinco días.

La Convención Nacional Demócrata 2024, que se está celebrando en el United Center de Chicago, concluirá este jueves.

Varios demócratas destacados, entre ellos el ex presidente estadounidense Barack Obama, la ex primera dama Michelle Obama y el senador por Vermont Bernie Sanders, intervinieron en el acto del martes.

Mientras continúa la convención con una entusiasta multitud de demócratas en el interior del recinto, en las calles de Chicago se organizaron protestas pro palestinas en respuesta a las políticas de la administración Biden sobre el conflicto de Medio Oriente.

Varios manifestantes fueron detenidos anoche frente al Consulado israelí en el centro de Chicago, mientras que, un día antes, miles de manifestantes se reunieron cerca del United Center y fueron apresados al menos cuatro personas tras romper una valla de seguridad.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cerró el primer día de la convención pronunciando un discurso inaugural de casi una hora, en el que se arremetió contra el ex presidente Donald Trump, candidato republicano, e instó a los derrotados a apoyar a Harris en su candidatura a la Casa Blanca.



CRÉDITO FOTO PORTADA: La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, candidata presidencial demócrata, hablando durante un mitin de campaña en un hangar de aeropuerto, en las afueras de Detroit, Michigan, Estados Unidos. (Xinhua/Hu Yousong)