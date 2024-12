Guillermo Vargas es el flamante presidente de la Liga

El lunes por la noche, en las instalaciones que posee la Liga Oficial de Fútbol en el barrio de Chacra II, se desarrolló la Asamblea General Ordinaria aprobada por la IGJ y en la cual se efectuó el cambio de comisión directiva. La misma regularizó una comisión que estaba con el mandato cumplido y que, por diversas razones, legalmente no podía dejar sus cargos.

RIO GRANDE.- Una vez que se normalizaron varias aspectos uno de ellos fue la presentación de balances al año 2022 lo que permitió que la IGJ aprobara la Asamblea y que varios de los clubes que integran la Liga presentasen su situación regular, pudieron elegir las nuevas autoridades, siendo el club Estrella Austral quien expresó su deseo que el dirigente de Camioneros, Guillermo Andrés Vargas, sea el nuevo presidente de la Liga en reemplazo de Américo Alberto Martínez quien estuvo en el cargo desde el 2007 a la fecha.

Todos los presentes votaron por la afirmativa y en consecuencia a partir de esta semana quien venía dirigiendo los destinos del fútbol y futsal en la ciudad, lo hará desde una posición oficial y no como Secretario del Departamento de Futsal, cargo creado oportunamente para trabajar de forma independiente al fútbol.

Los dos socios que refrendaron lo actuado en la Asamblea fueron Julio Muñoz de Escuela Argentina y Víctor Caliva de ADEFU quienes firmaron el acta de todo lo actuado el lunes por la noche en la sede de Prefectura Naval Argentina 631 y fueron los encargados de asegurarse que todos los requisitos exigidos por la Inspección General de Justicia se respetaran.

El mandato de Vargas tendrá un periodo de tres (3) años y culminará el último mes de 2027, y en los próximos días presentará los dos balances pendientes para quedar de forma regular ante la justicia.

La primera designación importante dentro de la Liga fue el nombramiento de César Velásquez al frente del Departamento de Futsal AFA, el cargo que ocupaba el hoy flamante Presidente de la Liga; mientras que aún resta definir quién será el responsable del Departamento de Fútbol; en la reunión se barajaron algunos nombres pero en definitiva no se nombró oficialmente a nadie, y se espera que en el transcurso de la semana ya ese cargo tenga a alguien designado debido a que en pocos días se retoma la actividad de cancha grande.

Tras la Asamblea El Sureño tuvo la oportunidad de dialogar con el dirigente quien durante los últimos dos años ha tenido la posibilidad de llevar adelante la Liga sin un cargo oficial.

– ¿Qué lo llevó a aceptar la moción de los clubes para tomar la presidencia legal de la Liga?

– Es renovar un compromiso con la Liga, algo que yo ya venía haciendo desde hace años sin cargo algunos sólo con el cargo de Secretario del Departamento de Futsal pero no en la comisión directiva, también apoyado por la Federación Patagónica, también reconocido por el Consejo Federal de Fútbol, y ahora que estamos normalizando todo nos dan más ganas de seguir trabajando; creo que hay un buen equipo de trabajo en la nueva comisión, ya que hubo consenso a la hora de elegir los cargos y todos los presentes mostraron las mismas ganas de uno de aportar mucho a la Liga.

Ahora vamos a ver cómo sale esta nueva gestión, tenemos muchos compromisos por delante y eso me hace ceder algunos lugares, el primero es no dirigir más al club Camioneros en futsal mientras dure mi mandato para poder trabajar desde otro sector, seguro que me dolerá porque amo mi club, tampoco seguiré a cargo del Departamento de Futsal AFA, siempre con el compromiso de seguir trabajando por el bien común, ahora desde otra posición, la idea es elevar la competencia del fútbol, apostar fuerte a eso y así poder mantener los cupos para seguir compitiendo en el ámbito regional, mantener a Río Grande en lo más alto del futsal de la Patagonia como lo hemos conseguido desde que comenzó esta actividad en toda la región, nos faltaría potenciarnos un poco más a nivel nacional.

Estoy muy agradecido con la gente que me acompañó, que me acompaña y quedó reflejado en la gente que se presentó en la Asamblea; son personas y clubes con real compromiso de seguir llevando la Liga Oficial adelante y que juntos la podamos hacer crecer aún más.

– Lo dijiste, el futsal está muy bien, ¿cómo se hace para elevar al fútbol?

– Es un trabajo difícil que nos vamos a poner a realizar desde enero para fortalecer la disciplina, pero también debe estar el compromiso de los clubes, ellos deben tener un mayor compromiso competitivo para elevar el nivel; nosotros sabemos que es muy complicado que el fútbol esté a la altura del futsal y arribar a conquistas importantes como las que consiguió la otra disciplina pero vamos a lograr elevar el nivel fortaleciendo la competencia, vamos a generar los canales para que gente del ámbito privado y también de los entes gubernamentales puedan acompañar el crecimiento de los clubes para el mejoramiento del fútbol de Río Grande y poder elevar la vara que tenemos hoy.

Comisión Directiva

Presidente Guillermo Vargas Camioneros

Vicepresidente José Paredes Estrella Austral

Secretario Ceferino Urquiza Los Troncos

Tesorera Graciela Vargas Estrella Austral

Vocal 1° Víctor Caliva ADEFU

Vocal 2° Américo Martínez QRU

Vocal 1° Suple Julio Muñoz Escuela Argentina

Vocal 2° Suple Iván Luna Deportivo Frías

Revisor de Cuentas 1 Segundo Burgos Italiano

Revisor de Cuentas 2 Matías Ramos Sacachispas

Revisor suplente Fabio Pesce Camioneros



Fuera de Comisión

Departamento de Futsal César Velázquez Estrella Austral

Departamento de Fútbol A designar

Tribunal de Disciplina: Dr. Fabio Pesce (Presidente); Belén Suárez (Vicepresidente) y Dr. José María Bustos López (Secretario).