Grupo Mirgor y Meliá Hotels International desarrollarán un hotel de lujo en Ushuaia

El Grupo Mirgor y la firma hotelera española Meliá Hotels International anuncian su alianza para avanzar en un proyecto de hotel de cinco estrellas en la ciudad de Ushuaia, con la marca de lujo Gran Meliá.

USHUAIA.- La iniciativa se enmarca en la estrategia de diversificación del Grupo y su compromiso con la ampliación de la matriz productiva de Tierra del Fuego, y está alineada también con la apuesta estratégica de Meliá para impulsar el turismo más cualitativo y sostenible en los mejores destinos del planeta.

A través de la concreción del acuerdo, Meliá Hotels International, compañía hotelera más sostenible de Europa según Standard&Poors Global, aportará su dilatada experiencia gestora y el valor añadido de su reconocida marca Gran Meliá a la iniciativa, que el Grupo Mirgor se encuentra desarrollando, y estará a cargo de la posterior gestión del establecimiento.

Con una inversión estimada de más de 50 millones de dólares, se proyecta que el hotel pueda comenzar sus operaciones en 2028, convirtiéndose en el complejo más austral operado por el grupo hotelero en todo el mundo.

Entre sus características, se prevé que el hotel cuente con:

200 habitaciones.

Dos restaurantes, además de un bar y un lobby bar.

Un auditorio con capacidad para 800 personas.

Piscinas interiores y exteriores, un spa de primer nivel y un gimnasio completamente equipado.

Amenities exclusivas, como un mirador y un jardín de invierno.

El proyecto tiene como objetivo fortalecer la infraestructura y oferta turística de la Provincia, especialmente a través de propuestas enfocadas al turismo corporativo y cultural. Asimismo, permitirá la generación de aproximadamente 200 nuevos puestos de trabajo y el desarrollo de una red proveedores locales para satisfacer la demanda de bienes y servicios requeridos por el complejo.

José Luis Alonso, CEO de Grupo Mirgor, expresó: “Este es un proyecto que se creó desde una visión colaborativa y contar con la participación de Meliá Hotels International en el mismo es un hito fundamental”. A su vez agregó: “Estamos comprometidos con la ampliación de la economía fueguina. Para ello, tenemos la convicción de que es necesario poder integrar capacidades y voluntades que permitan desarrollar proyectos enmarcados en este objetivo”.

El presidente y CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume, agregó: “Siguiendo nuestro plan de expansión en la región de LATAM, vemos un gran potencial para nuestras marcas de lujo en Argentina, por eso estamos muy entusiasmados de esta alianza con un Grupo empresarial como Mirgor, que viene apostando hace más de 40 años en Tierra del Fuego. Nos sentimos muy honrados de trabajar conjuntamente en hacer este proyecto realidad”

Por su parte, Gustavo Melella, Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, declaró “es importante que el sector privado elija invertir en nuestra provincia. Sin lugar a dudas, contar con un hotel de dichas características potenciará al turismo”, y agregó “desde el Gobierno acompañamos aquellas inversiones que tengan como eje el desarrollo y crecimiento de Tierra del Fuego” consideró el mandatario provincial, valorando que “esta iniciativa es una muestra de lo que nos permite la ampliación de la matriz productiva y lo que conlleva para nuestra economía”.

Melia Hotels International cuenta actualmente con 4 hoteles en Argentina, siendo el Gran Melia Iguazú reconocido por tercer año consecutivo, como el mejor hotel en Argentina por los World Travel Awards.

Por último, es importante destacar que esta colaboración combina la experiencia de Mirgor en innovación y desarrollo de proyectos, con el liderazgo global de Meliá en hospitalidad de excelencia.

Acerca de Meliá Hotels International

Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International cuenta con más de 400 hoteles abiertos o en proceso de apertura, en más de 40 países, y un portfolio de nueve marcas: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá y Affiliated by Meliá.

La Compañía es una de las hoteleras líderes mundiales en el segmento de hoteles vacacionales y su experiencia en este ámbito le ha permitido consolidarse en el creciente mercado de hoteles urbanos inspirados en el ocio.

Su compromiso con el turismo responsable le ha hecho ser reconocida como la hotelera de origen europeo más sostenible del mundo (elegida como “Sustainability Yearbook Member” en 2024 por S&P Global), además de ser marca “Top Employer 2024” en Europa, Norteamérica y Vietnam.

Para más información, visite www.meliahotelsinternational.com

Acerca del Grupo Mirgor

Mirgor es un grupo empresario de capitales argentinos con más de 40 años de trayectoria. Con sus 9 sitios industriales con más de 135.000 m2, brinda trabajo a más 3.500 colaboradores y cuenta con ocho unidades de negocio que realizan actividades diversas cuyo desarrollo se basa en las capacidades y conocimientos generados a lo largo de su trayectoria en industrialización, innovación, mejora de procesos y calidad.

Desde hace 2 años aproximadamente, el grupo comenzó a desarrollar un ambicioso plan de expansión regional que incluye presencia en más de 12 países de Latinoamérica. Además de Argentina, actualmente Mirgor cuenta con oficinas propias en Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Panamá y Ecuador.

Para más información, visite www.mirgor.com