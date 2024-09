Gobernadores se reunieron para enfrentar a Milei

Los gobernadores del peronismo más críticos con el gobierno de Javier Milei se reunieron ayer para unificar posturas sobre el presupuesto 2025 y delinear una estrategia en común para enfrentar a la administración libertaria.

BUENOS AIRES (NA).- “Cuando se sancionó la ley de incremento a jubilados, habló de degenerados fiscales de vuelta. Es muy difícil conversar con una persona que vive ofendiendo y te vive insultando, y no hay reacciones de aquellos a los que les falta el respeto”, afirmó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en declaraciones a la prensa presente.

Al cónclave, que se llevó a cabo en la Casa de La Pampa, en el microcentro porteño, concurrieron Quintela, Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

En el encuentro, los gobernadores del PJ y aliados hicieron una puesta en común de sus preocupaciones, entre las cuales sobresalen la alarma por el freno de la obra pública nacional y el desfinanciamiento de las cajas de jubilaciones a 13 provincias.

“Le pasa 400 mil millones de pesos a capital, que no los precisa y que no son para los capitalinos, son para el manejo de una familia, todos sabemos a quién me refiero, y le quita la posibilidad de un aumento a los jubilados, que son 60 mil pesos por cada uno”, expresó Quintela, al referirse al acuerdo entre el Gobierno nacional y el Ejecutivo porteño por el traspaso de 31 líneas de colectivos.

Para el mandatario riojano, esa decisión del gobierno de Milei es “de una insensibilidad pocas veces vista”.

Otro de los temas que estuvo en debate fue la sucesión del ex presidente Alberto Fernández como titular del PJ ante las elecciones internas que se realizarán el 17 de noviembre próximo.

Otro punto al que se refirieron los jefes provinciales celestes fue la futura conducción del Consejo Federal de Inversiones (CFI), hoy en manos del peronista Ignacio Lamothe, quien intentará continuar al frente del organismo el martes de la semana próxima.

Entre los presentes al encuentro del miércoles hubo unanimidad en respaldar la candidatura del dirigente. “El CFI no es un botín”, señalaron en referencia a la intención de sectores opositores de plantar otro candidato para disputar el mandato del espacio.