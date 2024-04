Galicia líder: Empataron HAF y Mercantil

La sexta fecha del Apertura es historia. El choque estelar entre Mercantil y HAF terminó igualado y por eso Galicia, que hizo sus deberes, es el líder de la tabla en total soledad.

USHUAIA.- Un domingo una vez más pleno de futsal culminó en el Microestadio José Cochocho Vargas. Ahí, las dos máximas divisiones transitaron la sexta fecha dejando por delante únicamente tres citas más para llegar a la etapa de playoffs donde el climax será total.

Escuela Municipal B y Cuervos FDM no hacen más que confirmar su poderío y ambición fecha a fecha, en tanto que Galicia es el único líder en el masculino aprovechando el empate entre Mercantil y HAF.

Dueñas del poder

El femenino, en el futsal de máximo nivel, no presenta grandes cambios y no pareciera que los vaya a presentar en un futuro cercano, es que si bien hay un pelotón interesante e incipiente, el poder descomunal que Poli B y Cuervos FDM presentan no parece tener retadores ni rivales.

Ambos contendientes parecen tener en el bolsillo una misma receta de como estar en la cita máxima de la disputa del título. Pero claro, todo puede suceder, lo sabemos. Es por eso que aquellos que no quieren conformarse con ser simples espectadores han movido sus fichas.

La jornada dominical se inició con la aplastante victoria de las azulgranas 8-0 sobre un HAF que poco pudo hacer para sostener el vendaval de las comandadas por Luci Gómez y Jazmín Navarro.

El segundo cruce entregó similar saldo, Escuela B cumplió con un “trámite” derrotando sin piedad 10-1 a Escuela G reduciendo a su homónimo a la mínima expresión.

Lasserre sí sacó provecho este fin de semana, volvió después de bastante al triunfo, fue 3-0 sobre Millo FDM que transita el fondo de la tabla. Para las Flúo, un triunfo que a lo mejor toque las fibras y haga renacer a las dirigidas por Toledo.

Otras que volvieron a sonreír y que se afianzan con entereza en un cuarto lugar es CAMPOLTER. El Gallo goleó 10-3 a un Escuela MB que no encuentra el rumbo y que necesita como el aire algún triunfo para recobrar la confianza.

El partido de la fecha lo protagonizaron AATEDYC y Escuela D. El elenco azul comandado por Micaela Aravena en compañía de Melisa Suárez le plantó cara a las escoltas del torneo y disputaron un juego parejo, reñido y que pudo ser para cualquiera, pero con una cuota de justicia, terminó siendo para Escuela Municipal. Este Poli, el de las jovencitas es cosa seria, tiene para corregir, por supuesto, tiene para crecer, por supuesto también, pero tiene un caudal ascendente y un talento en sus nombres que crece y que promete.

Comandadas por el talento total de González y Selena Jauch derrotaron 4-2 a AATEDYC y son sin dudas las únicas escoltas de las líderes y las únicas que hoy parecen una real amenaza en búsqueda del título a Cuervos y Poli B.

Hay alegrías y alegrías

Los Andes y Andes del Sur, no solo comparten similitudes en el nombre y en los colores que los identifican comparten, además, en este Apertura la incertidumbre de verse en un fin de tabla que preocupa y arremete, un fondo que cada fin de semana asfixia un poco más. Por eso la apertura de la fecha seis, a cargo de estos dos contendientes, tenía un sabor total a final.

El equipo de Oyarzo llegó a la cita solo con una unidad en tanto que el vidriero con tres puntos, y el choque fue parejo, desordenado, roto, picado, incluso, con una expulsión por lado a causa de agresiones directas e histéricas, sufridas.

Con todos esos condimentos el marcador parecía no abrirse jamás, porque si bien el arco rival llamaba, el arco propio también pedía atención, hasta que a falta de seis minutos en una de las tantas transiciones a disposición, Andes del Sur infló la red de su rival para estampar un 1-0 que sería definitivo en el score y que le da a los de Oyarzo una bocanada de aire clave de cara al futuro.

Galo andas…

Uno de los líderes colgaba su condición justamente de puntero y la exponía allá por las 17 horas frente a un complicado AEP. Sabía Galicia desde el segundo cero que en caso de ganar sería, al menos de momento, el único líder del torneo, y entendiendo así, de la mano de Barbosa, abrió a los 15 segundos el marcador para manejar siempre el termómetro del juego.

Plagado de pibes, acompañado por grandes, con un Nico Quinteros que vuela, el Galo sometió a su oponente como el líder del Apertura tiene que hacer. Le ganaba 7-1 y, aunque a falta de 5 minutos y por distracciones impropias en pelotas paradas el rival se puso 7-4, jamás corrió riesgo el marcador. Fue victoria Gala, punta para ellos y a esperar.

No se hallaron defectuosos

HAF y Mercantil, Mercantil y HAF, el duelo por excelencia de nuestro futsal. Los dos elencos más campeones de los últimos dos años una vez más cara a cara se midieron, se pesaron, pero no se hallaron defectos. Es que el choque del Prime Time entre estos dos tuvo mucho de fricción, de intensidad y de físico, pero no tanto de juego. Ambos se anularon muy bien, se atacaron con cuidado, ambos se buscaron, pero nunca pudieron con claridad superar al rival.

Inició mejor Mercantil con gol de González incluido, pero HAF lo emparejó y hasta lo dominó, o al menos la bola, de a ratos. Corcho Pérez lo tuvo, Casanova lo tuvo también, pero respondió Nicoliello y sobretodo Araya.

Pity Oliva fue patrón, pero Aravena lo fue también, entonces las fuerzas siempre estuvieron parejas. Carpio buscó, Ibarra buscó. Sobre el final pudo ser de cualquiera, pero no fue de nadie. Terminó 1-1 en un resultado que pareciera ser negocio para ambos.

Mercantil no perdió el invicto y HAF sigue entre los escoltas y a tiro, aunque ambos saben con certeza que más pronto que tarde, se volverán a ver.

Triunfo de candidato

Comercio tuvo una noche necesaria, de esas que hace rato no tienen los de Ralinqueo, una de esas que le confirman a los de verde que están de vuelta y que a cualquiera le pueden plantar cara.

UOM, el rival de turno de Comercio, no fue un escollo simple ni mucho menos. Tuvo que lidiar con la ausencia de Márquez y la pronta expulsión de Toro, pero si algo le sobra a los de Arce es amor propio y entrega, por eso con dos tantos de Vargas vencía a los de Ralinqueo y lo condicionaba desde la figura total de Pablo Ramos.

Pero Comercio siempre supo que el examen termina con el sonido del tablero electrónico, y la paciencia, sumada a la fe de Brandon Espinoza, le dieron un premio que valioso a los de verde y negro, es que a falta de cuatro minutos y en una ráfaga, Comercio, por el propio Espinoza y por Lautaro Sánchez, dio vuelta la ecuación y alcanzó la línea de los trece puntos de HAF para mostrar por primera vez los dientes en el año.

Agarró ruta

Camioneros, que venía de caer, necesitaba recuperarse para encarar un sprint final que será seguramente duro. Pero el rival de turno es ese que siempre pareciera un signo de interrogación en el horizonte.

Pratt, que no levanta cabeza, quería en la última hora dominical llevarse un triunfo que vuelva a hacerlo sentir vivo, pero no lo logró. Este Camioneros fue demasiado para los de la colectividad que están evidentemente disminuidos. Fue 9-2 para el Camión, una noche tranquila y feliz con el regreso de Lucas Nelli después de una larga lesión.

Ahora el elenco de Albarracín y Nieto deberá vérselas con Comercio, un choque delicioso para medirse y afianzar las pretensiones de llevarse algo más.

La competencia tendrá continuidad entre semana, el miércoles 1º de mayo, la actividad salonista vibrará al ritmo de su séptima fecha en la que mucho puede cambiar, pero hoy, por ahora, manda Galicia, para sorpresa de muchos, para alegría de algunos, para tener en cuenta de que las caras de los protagonistas, sea cuál sea el orden, están más que claras y listas para el show. Que debe continuar…